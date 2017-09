Legea antifumat se schimbă

În urma adoptării Legii anti-fumat pe data de 16 martie 2016, care interzice fumatul în spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, la locurile de joacă pentru copii, în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, au apărut nenumărate controverse în rândul fumătorilor. Cu scopul de a face mai maleabilă această lege, senatorul PNL, domnul Daniel Fenechiu, a propus modificări la legea antifumat, care ar putea servi în favoarea fumătorilor. Astfel s-a dat startul unei bătălii între susţinătorii acestor modificări şi cei care doresc să păstreze legea, ba mai mult să o îmbunătăţească.

În prezent fumatul este interzis în localurile publice şi este permis doar în spaţii complet izolate şi inscripţionate special pentru această destinaţie, precum şi pe terase exterioare amenajate în acest scop. După adoptarea legii au fost făcute controale în baruri, cluburi şi restaurante, iar cei care au fost descoperiţi că încalcă legea au fost amendaţi. Pentru a veni în ajutorul fumătorilor sau a companiilor producătoare de tutun, senatorul Daniel Fenechiu, susţinut de 32 de parlamentari, şi-au arătat intenţia faţă de schimbarea legii urâte de aproape toţi fumătorii, prin propunerea unor modificări de lege ce au în vedere ca ”fumătorii să se poată constitui în asociaţii sau cluburi de fumători care pot amenaja spaţii speciale destinate exclusiv fumatului şi activităţilor asociate fumatului”. Deputaţii din Comisia de Sănătate au participat la şedinţă unde a avut loc dezbatere cu privire la respingerea acestor amendamente de relaxare a legii propuse de Daniel Fenechiu. Modificările propuse au primit un răspuns negativ de la Guvernul României şi de la două comisii de specialitate ale Camerei Deputaţilor, Comisia pentru Drepturile Omului şi de la Comisia pentru Industrii şi Servicii.

Introducerea altor două propuneri legislative

În timpul şedinţei s-a adus în schimb în discuţie acordarea asupra atenţiei iniţiativei legislative propuse de Asociaţia ”Mame pentru Mame” ce doreşte interzicerea fumatului în autoturismele în care se află minori sau femei însărcinate şi permiterea fumatului.

Asociaţia ”Mame pentru Mame” a venit cu o propunere legislativă care să interzică fumatul în autoturismele în care se află copii sau femei însărcinate, pe motivul imposibilităţii minorului şi a fătului nenăscut de a se apăra în faţa fumului toxic de ţigară.

În afară de această propunere ,Ministerul Sănătăţii, a solicitat introducerea unor spaţii pentru fumători în spitalele de psihiatrie, spaţii ce nu se vor crea în toate secţiile de psihiatrie ci numai în cele unde sunt internaţi pacienţi care au hotărâre judecătorească.

Magdalena Ciobanu, expert în Ministerul Sănătăţii, a venit cu propunerea ca bolnavilor din spitalele de psihiatrie să li se permită să fumeze în spaţii special amenajate, pe motiv că aceste persoane ce suferă de boli psihice şi nu au voie să părăsească incinta spitalului, au totuşi dreptul de a consuma acest produs legal.

Implementarea acestei iniţiative se va face doar cu condiţia ca spaţiile amenajate să nu poată fi folosite de ceilalţi pacienţi sau de personalul spitalului.

Deputat clujean: Efectele fumatului, mai periculoase decât terorismul

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a ţinut să facă unele clarificări în privinţa circulaţiei unor informaţii greşite în presă.

”Vreau să aduc nişte explicaţii care să clarifice situaţia în legătură cu aşa-zisele ”modificări de înăsprire a legii” cum au relatat cei din presă. Au apărut ştiri precum că cei din Comisia de Sănătate vor să înăsprească această lege. Nu vrem nici înăsprirea şi nici relaxarea acestea. În comisia de sănătate, la această oră a existat doar o dezbatere cu privire la respingerea amendamentelor aduse de Daniel Fenechiu. Nimic mai mult. Peste trei săptămâni probabil acestea se vor respinge”, a declarat Ungureanu.

Ungureanu a mai vorbit şi despre efectele negative ale fumatului.

”Am agreat că e nevoie să se limiteze expunerea copiilor la efectele negative ale fumului şi la reclamele din magazine. Nu e normal ca la magazin, lângă stand-ul unde se vinde pasta de dinţi să fie şi vânzarea produselor de tutun. Ce au de învăţat copiii? Vă dau două exemple persoanele ce îmi motivează lupta cu ţigările: M-am luptat cu sora mea să nu mai fumeze pe perioada sarcinii de teamă ca nepotul să nu se nască cu probleme de sănătate. Într-o oarecare măsură am reuşit, dar nu de tot. Alt exemplu, acesta fiind unul foarte trist, este moartea unui bun prieten, Dr.Aurel Bizo. Acesta a murit de o formă de cancer pulmonar. Acum eu vă întreb: Ce plus ne aduc ţigările? Desigur tinerii nu iau în serios acest subiect şi probabil nici nu o vor lua. Şi eu am fost tânăr şi am încercat şi eu să fumez, dar nu s-a prins de mine. Nu este un hobby, ci este un viciu foarte periculos.

Ar trebui să luăm exemplul Vienei, unde se introduc restricţii ce preconizează să îmbunătăţească calitatea sănătăţii a cetăţenilor. Statisticile arată un număr de 42.000 de decese din cauza fumatului ce cauzează boli cardiovasculare, pulmonare, etc. Ciudat este faptul că suntem mai speriaţi de terorism, unde numărul decedaţilor nu se ridică la nivelul numărului îngrijorător de decese cauzate de acest viciu.” a spus Ungureanu. M-a mirat faptul că doamna deputat, Lucreţia Roşca a avut nevoie de cifre să verifice dacă a scăzut profitul industriei de tutun. Deci este mai îngrijorată dacă vin bani în bugetul local decât dacă mor 42.000 români”, a mai spus deputatul USR.

Modelul preluat din Marea Britanie

Preşedintele Asociaţiei ”Mame pentru Mame”, Ana Moiţă a vorbit pentru Gazeta de Cluj despre motivele pentru care se doreşte interzicerea fumatului în autoturismele în care se află minori sau femei însărcinate, un model preluat din Marea Britanie.

”Dorinţa noastră este ca această iniţiativă să rămână istorică în România, în sensul pedalării în faţă în ceea ce priveşte sănătatea copiilor noştri. Am luat ca model o lege din Marea Britanie, în care fumatul în maşinile private este interzis gravidelor sau în prezenţa minorilor. Este foarte important să acordăm atenţie copiilor şi să îi protejăm de efectele negative ale fumului de ţigară. Legea 15 a început foarte bine prin interzicerea fumatului în spaţiile de joacă pentru copii. Era o situaţie delicată când vedeai părinţi care fumează chiar lângă leagănul din spaţiul de joacă pentru copii.

În ceea ce priveşte posibila adoptare a iniţiativei legislative propusă de Asociaţia ”Mame pentru Mame” o considerăm absolut necesară tocmai din faptul că în maşină posibilitatea de aerisire este redusă. Dacă adulţii au dreptul să facă o alegere ce le este dăunătoare sănătăţii, asta nu le dă şi dreptul să impună efectele dăunătoare şi copiilor, care până la urma urmei sunt în imposibilitatea de a se apăra.

Aşa cum un agent poate sa vadă daca un şofer poartă sau nu centura de siguranţă, la fel de bine va putea să vadă daca pasagerul fumează în prezenţa unui copil sau a unei femei gravide. Mai mult decât atât, ne bazăm şi pe cetăţenii care ar putea sesiza încălcarea acestei legi”, a declarat pentru Gazeta de Cluj, Ana Moiţă.

Cât despre cetăţenii fumători pe care legea îi pedepseşte , mai ales pe perioada iernii, unde aceştia sunt nevoiţi să iasă afară din local pentru a fuma o ţigară, aceştia nu au încotro şi trebuie să se conformeze. Mulţi sunt nemulţumiţi de măsura legislativă aplicată de anul trecut, dar cu toate acestea au început să se obişnuiască acestei idei. Restaurantele, cafenelele, barurile şi cluburile au început să pregătească spaţiile cu terasă sau grădină şi să le doteze cu un sistem de încălzire pentru sezonul rece.