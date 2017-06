Legislația din domeniul autorizațiilor de construcții a fost modificată din nou

In sedinta din 31 mai 2017, Guvernul Romaniei a modificat inca o data legislatia ce vizeaza autorizarea constructiilor, introducand pe ordinea de zi suplimentara si aproband, odata cu proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor (ce a fost anuntat in prealabil), si ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 4 alin. (1), lit. c) si d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Potrivit oficialilor ministerului de resort (MRDAPFE), adoptarea rapida a acestei ordonante a fost necesara pentru a asigura deblocarea sistemului administrativ de emitere a autorizatiilor de construire, la nivelul unor autoritati locale.

„Prin ordonanta adoptata in sedinta de guvern din 31 mai 2017, se aduc clarificari referitoare la competenta de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire la nivelul autoritatilor administratiilor publice locale ale municipiului Bucuresti. Practic, prin acest act normativ, se modifica art. 4 alin. (1), lit. c) si d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii”, se precizeaza intr-un comunicat al MDRAPFE, emis la putin timp dupa finalizarea intrunirii de la Palatul Victoria.