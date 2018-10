Lia Olguța Vasilescu a șters pe jos cu un cunoscut lider PSD: „Mi se pare jenant ce poate spune!”

Lia Olguța Vasilescu este la această oră cea mai populară femeie din PSD, iar atacul la adresa ei nu va rămâne fără ecou pentru liderul PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu. România Tv a difuzat mai multe înregistrări cu celebrul senator în care își critică aspru colegii, în fața unor primari.

Printre victime au căzut şi Lia Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda. Despre ministrul Muncii a spus că ”face parte din categoria minilştrilor care au sentimentul că dacă s-au aşezat pe scaun sunt ei mai deştepţi”. Vasilescu şi Manda i-au dat replica în emisiunea lui Victor Ciutacu.

”Vă asigur că dacă aş fi spus aşa ceva, nu aveam nevoie de niciun bărbat să mă apere, dar nu a fost o astfel de discuţie. Dumnealui ne-a ţinut aşa o lecţie tuturor miniştrilor şi parlamentarilor. Printre altele a spus că a fost o lege promisă de guvernare şi nu a apărut. I-am spus că nu ştie ce a votat în Parlament, pentru că legea respectivă a trecut deja prin Senatul României. Mi-a spus că nu a trecut această lege. Că ar trebui să mai primesc sfaturi din când în când.

I-am replicat că Legea chiar a trecut şi să fie mai atent ce votează data viitoare. Asta a fost întreaga discuţie pe care a avut-o cu mine. Pot să îl înţeleg, are o frustrare de când a plecat din guvern. Mi se pare jenant ce poate spune. Sigur că nu îl onorează şi dacă asta e părerea despre colegii de partid. Vom discuta toate lucrurile acestea cu domnul Țuţuianu. Trebuie să îşi ceară scuze faţă de colegii de partid, în primul rând pentru că minte faţă de ceea ce s-a discutat la acea şedinţă. Nu numai că minte vizavi de această discuţie dar se poartă în termeni colocviali care nu-i fac cinste. Eu pot să îl înţeleg omeneşte pe domul Țuţuianu. Probabil că după ce a plecat domnia sa din guvern i se pare că Guvernul are o altă calitate. Vom discuta (n.r. dacă îl exclud din partid). Se poartă în termeni necolegiali, care nu îi fac cinste. Domnul Țuţuianu e aşa, mai viteaz, când e între colegii săi de la Dâmboviţa, dar nu e deloc aşa.”, a spus Lia Olguţa Vasilescu.

La rândul său, Manda, despre care Țuţuianu a spus că ”a ieşit Manda că i-am atacat-o pe doamna, mi-a spus că e fericit că e contemporan cu mine. I-am spus că îi foloseşte, că are de învăţat. M-a înjurat mai temeinic decât alţii.”, a declarat că a fost ironic cu liderul de la Dâmboviţa.

”Nu înţelege ironia. Eram profund ironic. Eu nu am intervenit pentru că s-a luat de doamna Vasilescu, ci pentru că a făcut referiri că nu s-au publicat legile securităţii naţionale într-o comisie din care şi el face parte. Comportamentul lui rămâne, mie nu mi-a răspuns, o fi răspuns în gând, nu a avut vreo replică. Nu a existat o astfel de exprimare în CEx.

Nu a avut ce să replice. Nu a exista o replică în ceea ce priveşte reacţia domniei sale. Plus că am avut o abordare destul de clară şi punctuală. Eu am mai spus un lucru, că aproape de fiecare dată în Comisia SRI, unde domnia sa a fost preşedinte înainte, cel de la USR tot timpul face mereu afirmaţia domnului Țuţuianu că ar văzut protocolul SRI-PÎCCJ, unul pe care noi nu-l avem la Comisie şi că este în regulă, nu e nicio problemă în acel protocol SRI-PÎCCJ. Eu cred că va trebui să discutăm în CEx cu domnia sa legat de acest afirmaţii făcute. Are totuşi o problemă dacă au început colegii să îl înregistreze şi să dea în spaţiul public. Noi vorbim până la urmă un bun coleg de partid, în contextul în care avem o discuţie deschisă şi serioasă în CEx, poate că ar trebui să fie mai atent ca lucrurile să nu apară în spaţiul public. Nu vorbim în termenii aceştia (cuvinte precum proşti – n.r). Înţeleg că dânsul era zmeu, ne dădea lecţii la toţi. Am ridicat mâna imediat după ce a vorbit domunul Țuţuianu, pentru că m-am simţit atacat şi lezat că a vorbit despre legile securităţii naţionale, iar domnia sa e membru în acea Comisiei.”, a precizat Manda, citat de stiripesurse.ro.

Întrebat dacă l-a ascultat pe Adrian Țuţuianu, prin mijloace specifice, Claudiu Manda a replicat: „Nu cred că are vreo legătură cu mine. Nu a făcut nici în şedinţă vreo referire la mine. Am înţeles că a autorizat la Dâmboviţa, cu sediul de la Dâmboviţa ar fi autorizat. La momentul când se vorbea despre ascultările din sediul din Kiseleff eu am crezut că se face referire la sediul din Dâmboviţa, nu din sediul central”.