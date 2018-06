Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare

Sistemul demascat in ultima perioada a reusit sa se replieze. Si nu doar atat, ci sa aplice si o lovitura necrutatoare, chiar impotriva liderului PSD Liviu Dragnea. Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat, joi 21 iunie 2018, sentinta in dosarul in care liderul PSD Liviu Dragnea a fost acuzat de procurorii DNA de instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit si instigare la fals intelectual, fapte presupus a fi fost comise, in perioada 2006-2013, in calitate de presedinte al CJ Teleorman. Dosar in care, printr-un rechizitoriu semnat de procurorul DNA George Adrian Matei, au fost trimise in judecata alte zece persoane, printre care si fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana. Completul format din judecatorii Stefan Pistol, Cristina Geanina Arghir si Constantin Epure de la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitiei a decis condamnarea presedintelui PSD Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.

Concret, Liviu Dragnea a fost achitat in unanimitate pentru instigare la fals intelectual, insa a primit 3 ani si 6 luni cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. Sentinta a fost pronuntata cu opinie separata. Unul dintre cei doi judecatori ICCJ a considerat ca se impune achitarea in baza Deciziei CCR 405/2016 privind abuzul in serviciu, care nefiind pusa in aplicare de Parlament a dus la dezincriminarea infractiunii, in timp ce ceilalti doi judecatori nu au tinut cont de aceasta. Interesant este si ca Liviu Dragnea a primit o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu, mai mare decat pedepsele aplicate inculpatilor acuzati si condamnati pentru abuz in serviciu.

Sentinta nu este definitiva, decizia finala urmand sa se dea de Completul de 5 judecatori al ICCJ. Chiar si asa, exista suspiciuni, poate deloc neintemeiate, ca aceasta sentinta de condamnare a lui Liviu Dragnea este una politica, ea venind in contextul unei uriase actiuni prin care se incearca, inclusiv prin protestele de strada ale #rezistentilor, darmarea Guvernului, inlaturarea PSD-ALDE de la putere si inlocuirea lor cu PNL-USR, fix asa cum s-a intamplat in cazul Ponta, care a fost schimbat cu un guvern de tehnocrati ai lui Dacian Ciolos.

De asemenea, poate mai important, prin aceasta condamnare se spera ca demersurile pentru demantelarea Statului Paralel sa fie oprite, inclusiv prin mentinerea sefei DNA Laura Kovesi in functie. Nu in ultimul rand, condamnarea lui Dragnea trebuie pusa in legatura cu desecretizarea odioaselor protocoale, in special cel incheiat de SRI cu PICCJ si ICCJ. Un protocol care practic a dezvaluit cum cea mai importanta instanta din Romania a fost vanduta SRI, judecatorii renuntand practic la independenta lor si alegand sa colaboreze cu partea acuzatoare, in detrimentul simplului cetatean. Or, ne intrebam daca nu cumva avem de-a face cu o vendeta tocmai pentru demascarea intelegerilor oculte dintre servicii, judecatori si procurori.

Liviu Dragnea – achitare cu unanimitate pentru instigare la fals intelectual si condamnare la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. ICCJ a anulat suspendarea de 2 ani inchisoare din dosarul Referendumului, contopeste pedepsele, astfel incat Liviu Dragnea va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani si 6 luni inchisoare;

Floarea Alesu – 3 ani si 7 luni si 20 zile inchisoare cu executare;

Rodica Milos – 3 ani inchisoare cu suspendare;

Olguta Sefu – 3 ani inchisoare cu suspendare;

Ionel Marineci – 3 ani inchisoare cu suspendare;

Valentina Marica – inceteaza procesul penal pentru fals intelectual, 3 ani inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu;

Bombonica Prodan – inceteaza procesul penal pentru abuz in serviciu, amenda administrativa de 1.000 lei;

Constantin Balaban – 3 ani inchisoare cu suspendare;

Gheorghe Nicusor – 1 an cu inchisoare cu suspendare;

Anisa Stoica – 1 an inchisoare cu suspendare;

Adriana Botorogeanu – 2 ani inchisoare cu suspendare;

Iata acuzatiile DNA in dosarul Dragnea-DGASPC:

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

DRAGNEA NICOLAE LIVIU, la data faptelor presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, respectiv presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

-instigare la fals intelectual;

ALESU FLOAREA, la data faptelor director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

-fals intelectual;

MARINECI IONEL, la data faptei sef serviciu in cadrul Complexului de servicii destinat copilului si familiei, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit;

MILOS (fosta OGRINJA, fosta DRAGHICI) RODICA si SEFU OLGUTA, la data faptelor director executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. Teleorman cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

-fals intelectual;

PRODANA (fosta DRAGNEA) BOMBONICA, coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, la data comiterii faptei, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit;

MARICA VALENTINA – MIRELA, la data faptelor sef al Complexului de recuperare si coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei, ce avea in componenta si Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

-fals intelectual;

GHEORGHE NICUSOR, la data faptelor sef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

-fals intelectual;

BALABAN CONSTANTIN CLAUDIU, la data faptei sef al Complexului de servicii destinate copilului si familiei din mun. Alexandria cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

-fals intelectual;

BOTOROGEANU ADRIANA si STOICA ANISA-NICULINA la data faptelor functionari publici in cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

-complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

-complicitate la fals intelectual.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada iulie 2006-2013, inculpata Alesu Floarea, in calitatea mentionata mai sus, la instigarea inculpatului Dragnea Nicolae Liviu, la acea vreme presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, respectiv presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, cu incalcarea atributiilor de serviciu, a dispus in mod ilegal mentinerea in functii si implicit plata drepturilor salariale pentru inculpatele Botorogeanu Adriana si Stoica Anisa-Niculina, angajate in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman. Acest lucru a fost posibil, in conditiile in care inculpata cunostea faptul ca, desi cele doua persoane au figurat in mod scriptic ca angajate in cadrul institutiei respective, nu s-au prezentat efectiv la serviciu si nu au prestat vreo activitate.

In realitate cele doua persoane si-au desfasurat activitatea la sediul organizatiei judetene Teleorman a partidului politic al carui presedinte era inculpatul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urma.

Mentinerea in functie a celor doua angajate in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman a fost posibila si datorita inculpatilor Marineci Ionel, Milos (fosta Ogrinja, fosta Draghici) Rodica, sefu Olguta, Prodana (fosta Dragnea) Bombonica, Marica Valentina-Mirela, Balaban Constantin Claudiu si Gheorghe Nicusor, persoane cu functii de conducere in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, care nu au luat nicio masura de sanctionare a celor doua angajate avand in vedere ca acestea nu s-au prezentat la serviciu si nu au prestat activitatile la care erau obligate prin contractul individual de munca si fisa postului, fapte ce au permis acestora din urma sa isi incaseze in mod necuvenit drepturile salariale aferente.

Mai mult, in acelasi context, inculpatii sefu Olguta, Gheorghe Nicusor, Balaban Constantin Claudiu si Marica Valentina-Mirela au intocmit, semnat si avizat diverse documente justificative pentru situatia descrisa mai sus (fisa postului, raport de evaluare, foaie colectiva de prezenta etc.). O parte dintre acestia, inclusiv inculpatele Botorogeanu Adriana si Stoica Anisa Niculina, au fost determinate de directorul general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman sa semneze in fals condicile de prezenta, rapoartele de evaluare si inscrisurile privitoare la activitatile desfasurate de acestea din urma in cadrul institutiei respective.

Aceasta conduita infractionala a fost de natura sa aduca persoanelor respective avantaje patrimoniale necuvenite in cuantum total de 108.612 lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit de catre inculpatele Botorogeanu Adriana (75.593 lei) si Stoica Anisa Niculina (33.019 lei), suma cu care Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman s-a constituit parte civila in procesul penal.

In cauza, a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra unui imobil ce apartine inculpatei Alesu Floarea.

Dosarul a fost trimis spre judecare Inaltei Curti De Casatie si Justitie, cu propunere de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.

