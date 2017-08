În loc să muncească, drumarii de la Autostrada Turda-Sebeş devastează baruri şi bat localnici din comuna Mihai-Viteazu!

Un instalator, în vârstă de 45 de ani, din comuna turdeană Mihai Viteazu, a avut parte sâmbăta trecută de un „tratament” cu totul special din partea a doi drumari din Moldova, angajaţi la construcţia tronsonului de autostradă dintre Turda şi Sebeş. Acesta a fost urmărit de către aceştia, pe stradă, după ieşirea dintr-o crâşmă şi bătut crunt. Motivul: îi sfătuise să se potolească, după ce respectivii făcuseră stricăciuni într-un local învecinat şi se pregăteau să repete isprava şi în cel în care se afla victima.

Sâmbăta trecută, după ce-şi încheiase munca Alexandru Igna a adăstat într-unul din barurile din comună ca să savureze câteva beri. Însă – povesteşte acesta, miercuri, 23 august, pe coridoarele I.M.L. Cluj – în seara respectivă liniştea localului a fost întreruptă brusc de doi muncitori de la tronsonul Turda – Sebeş al Autostrăzii A3 „Transilvania”, beţi-turtă şi puşi pe harţă. Bărbatul, care prezintă urme pronunţate de lovituri în zona feţei, relatează apoi întreaga desfăşurare a incidentului, atât cât şi-l mai aminteşte după şocul suferit în urma loviturilor încasate: „Sunt venit în sat de la vârsta de un an, împreună cu părinţii, fiind originar din comuna Măguri-Răcătău şi acum, după decesul lor, împart casa părintească cu un frate. Muncesc în comună ca instalator şi sâmbăta trecută încheiasem o lucrare, aşa că am intrat în bar ca să beau câteva beri după o săptămână grea de muncă. Acolo făceau scandal doi drumari din Moldova, după ce fuseseră alungaţi dintr-o crâşmă învecinată unde spărseseră, intenţionat, geamul de la toaletă. N-am avut treabă cu ei, doar i-am sfătuit să-şi vadă de treabă, fapt care se vede că i-a înfuriat peste măsură, dar eu nu am realizat ce am pornit prin cuvintele mele”. Igna povesteşte mai departe că după ce şi-a încheiat consumaţia a pornit liniştit spre casă: „Nu mai ţin minte nimic din ce mi s-a întâmplat fiindcă am încasat, pe la spate, o lovitură în cap şi m-am prăbuşit apoi la pământ. M-am trezit după o perioadă nedefinită de timp, într-o baltă de sânge, fiind găsit pe drum de un consătean care a sunat la numărul de urgenţă 112”. Ajuns la Spitalul Municipal Turda medicii i-au acordat primul ajutor şi i-au cusut rănile de pe calota craniană şi de la buze. Povesteşte în continuare, dezolat, bărbatul: „Am ajuns la vârsta de 45 de ani şi n-am luat de la nimeni, în viaţa mea, o palmă măcar. Dar ce au comis aceşti indivizi cu mine întrece orice închipuire, aşa că imediat ce o să mă întorc în comună voi face plângere penală împotriva lor. Sufăr cumplit şi pe deasupra, de la incident nu mai pot să bag nimic în gură şi până şi supa o beau doar cu paiul”, adaugă acesta. Bărbatul este poftit în cabinetul de consultaţii. Se întoarce la scurt timp cu un certificat medico-legal în care i s-au recomandat zece zile de îngrijiri. Totodată, legiştii i-au adresat şi rugămintea de a se prezenta la Clinica de Chirurgie Maxilofacială pentru o radiografie a maxilarului, umflat cât o baniţă.

„Poliţia din comuna Mihai-Viteazu a fost solicitată la o intervenţie în seara zilei de 19 august, la un bărbat prăbuşit cu faţa în jos, pe un drum din localitate. Între timp, la data de 23 august, victima a depus plângere penală împotriva făptaşilor iar la această oră poliţia face cercetări în cauză pentru infracţiunea de loviri şi alte violenţe”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, cms. şef Daniel Graur, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.