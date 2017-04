Lovit în faţă cu o bâtă de un ins care rupe-n bătaie tot ce prinde!

Cătălin Adrian Cherecheş este un proprietar de animale, în vârstă de 43 de ani, din localitatea clujeană Gârbău-Dejului, comuna Căşeiu. Acesta s-a prezentat, marţi 28 martie, la I.M.L. Cluj, hotărât să facă demersurile necesare pentru a obţine un certificat medico-legal, totul după ce un consătean teribil de periculos a fost cât pe ce să-l omoare, cu o bâtă, în ziua precedentă! „Am îndrăznit să-l rog să părăsească terenul meu, pe care-l ocupase cu cele peste 80 de oi ale sale, iar el m-a taxat pentru asta”, explică bărbatul cu tristeţe în glas.

Adrian Chereceş deţine 30 de ari de teren şi animale în localitatea Gârbău-Dejului, aflată pe raza comunei Căşeiu. Povesteşte că luni, în jurul orei 16.00, a mers până la proprietatea lui şi a avut surpriza să constate că un anume Preban Costică, un vecin teribil de violent, îi ocupase complet păşunea cu oile sale, lucru care se mai întâmplase şi în alte dăţi. Cherecheş a încercat să-i explice că locul respectiv îi aparţine şi că are nevoie de el pentru animalele sale, vorbe care, însă, l-au supărat pe Preban. „M-a înjurat, apoi a luat o bâtă şi m-a lovit cu ea, ţintindu-mi capul. Am reuşit să mă feresc puţin, iar bâta mi-a atins doar faţa, Am avut un mare noroc, fiindcă dacă-mi atingea capul, la ora aceasta eram deja mort”… Arată că imediat după ce s-a mai dezmeticit puţin a anunţat şi poliţia, iar un poliţist ţi-a făcut apariţia, la scurt timp, la faţa locului. După ce i-a luat o declaraţie, acesta l-a îndrumat spre I.M.L. Cluj. Povesteşte, în continuare, victima: „Am o fetiţă în vârstă de 9 şi mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu ea dacă individul ăsta mă omora şi nu mai avea cine s-o crească… Plus că în urmă cu un an Preban a bătut-o şi pe mama mea, în vârstă de 79 de ani şi doar faptul că a ţipat după ajutor a scăpat-o de la o moarte sigură, înlesnind intervenţia mea şi a vecinilor. Ce să mai zic de vecinul nostru Ghiţă Bojor, pe care l-a făcut praf – tot cu o bâtă – anul trecut, în Postul Crăciunului. Bietul de el a zăcut şapte săptămâni în pat, însă – fiind pocăit – a preferat să sufere în tăcere şi să nu facă plângere împotriva lui, culmea! ca să nu-i facă rău. Dar eu n-o să stau impasibil şi o să merg până-n pânzele albe”! Îl apelăm telefonic şi pe Bojor, care ne mărturiseşte, la rândul său, următoarele: ”Ăsta prezintă pericol social şi dacă nu se întreprinde ceva împotriva lui, precis că omoară până la urmă pe cineva. Cine loveşte odată, loveşte şi a doua oară. Vede că nu l-a dat nimeni la poliţie până acum şi din acest motiv profită şi-şi arată „muşchii”. Când m-a bătut tocmai îl salvasem de nişte câini ciobăneşti care îl atacaseră – şi aceasta mi-a fost până la urmă răsplata”. Cherecheș poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L. Cluj, de unde se întoarce după câteva minute cu un certificat medico-legal în care i-au fost recomandate între trei şi patru zile de îngrijiri.

“Luni, prin apel 112, un bărbat, din Gârbău-Dejului, a sesizat faptul că a fost agresat de un alt bărbat în urma unor discuţii contradictorii. Cel în cauză a primit îndrumări legale, cercetările continuând sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de Codul penal”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.

La încheierea ediţiei l-am apelat telefonic pe Adrian Cherecheş. Acesta ne-a declarat că între timp a reuşit să întocmească, la Postul de Poliţie Rurală Căşeiu plângere penală împotriva agresorului.