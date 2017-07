Lucrare de licenţă prezentată în ritm de RAP la FSEGA

Un student de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) şi-a expus lucrarea de licenţă în versuri, pe muzică. Cum au reacţionat profesorii?

Buna ziua, astăzi vom face ceva mai diferit/ Nu-i genul de prezentare cu care v-aţi obişnuit” – aşa a început prezentarea lui Gavril Mihai Cristian, student la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, la specializarea marketing. Profesorii l-au filmat şi au pus pe Facebook „show-ul”.

„Buna ziua, astăzi vom face ceva mai diferit/Nu-i genul de prezentare cu care v-aţi obişnuit/Vorbim de marketing şi branding personal,/dar nu oricum, ci în domeniul musical ../Am ales tema datorită înclinaţiei spre artă,/Prin tot ce fac vreau să pun ţara pe hartă..” şi-a început studentul prezentarea.

Reprezentanţii departamentului de Marketing au postat pe pagina lor oficială de Facebook un video cu prezentarea tânărului.

„Sprijinim iniţiativele originale ale studenţilor nostri, chiar şi în timpul susţinerii lucrarilor de licenta. Frumoase versuri, Mihai -Giemsi”, au scris aceştia pe pagina. Coordonator lucrării este profesorul univeristar doctor Marinela Ghereş. Tema lucrării este legată de brandingul personal în muzică.

Gavril Mihai Cristian este din Suceava şi a absolvit Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi. Pe pagina lui de Facebook scrie că este artist la Giemsi România. „GIEMSI sau după numele său real, Gavril Mihai Cristian, este un rapper la început de drum foarte ambiţios, în vârstă de 21 de ani, ce îşi are originile de acolo de unde le am şi eu, şi anume din micul oraşel Rădăuţi”, se arată într-un interviu pe care l-a dat unui blogger.

“De la bun început am vrut sa fac ceva legat de muzică, chiar daca facultatea este de ştiinte economice, marketing-ul se aplica în orice domeniu. Iniţial mi-am pregătit un speech, şi cu patru zile înainte de prezentare, când căutam o piesa pentru fundalul primei părţi a prezentării, mi-am spus: Eu nu excelez la vorbitul in public. Hai să încerc să fac ceva ce mă reprezintă pe mine”, a explicat Mihai pentru Adevărul.

El ascultase recent instrumentalul de la piesa lui Jay Sean – „Ride it” şi „a fost unul din acele momente in care spui: „Asta e ce trebuie” Am considerat că transmite starea potrivită, am scris versurile în concordanţă cu tema lucrării, mai exact: Marketing şi Branding Personal, în domeniul muzical.”, povesteşte tânărul.

Profesoara coordonatoare, care a fost si preşedinte de comisie, a ştiut cu o zi înainte ce urma să facă, pentru ca i s-a făcut o prezentare. „Cât despre ceilalţi membrii ai comisiei, au fost plăcut surprinşi încă din primele secunde”, explică Mihai. El a obţinut nota 8 pentru lucrarea de licenţă.