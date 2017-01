Ludovic Orban achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pronunţat, marţi, sentinţa în dosarul în care fostul deputat Ludovic Orban este acuzat că i-a cerut bani omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu pentru campania electorală la alegerile locale din vara anului 2016.

Astfel, Orban a fost achitat, dar sentința nu e definitivă. Decizia e o umilință pentru DNA, dacă ținem cont că la ultimul termen, din 16 ianuarie, un procuror al DNA a cerut condamnarea lui Orban la închisoare cu executarea pedepsei.

Vizibil emoţionat, Luvodic Orban susţine că a aflat decizia judecătorilor de la televizor.

„Mi s-a făcut dreptate, nu am nicio reacţie. Dar sigur că mă aşteptatam la asta. Este normal, este decizia normală.

Viaţa mea este o viaţă de cinste, de bun simţ, de onoare, de responsabilitate. Nu ştiu dacă am fost achitat sau nu pentru că nu am văzut o şedinţă publică în care să se anunţe decizia, dar dacă am fost achitat este verdictul normal”, a spus Ludovic Orban.

Acest moment ar putea avea o însemnătate politică importantă. Orban declarase că în cazul unei sentinţe de achitare va candida la şefia PNL.