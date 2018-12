Luna din Biserica Piariștilor va putea fi vizitată din nou

Instalația „Museum of the Moon” din Biserica Piaristă este iar deschisă de azi, 4 decembrie, și până în 14 decembrie, zilnic între orele 16.00-22.00, cu excepția zilei de duminică, 9 decembrie, când între orele 18.00 și 20.15 va avea loc o slujbă pe parcursul căreia accesul va fi de asemenea restricționat. Accesul se va face doar în grupuri de 30 de persoane, câte un grup pe rând, timp de 10 minute.

Luna nu a putut fi vizitată după ce accesul publicului a fost restricționat ca urmare a faptului că unii vizitatori necivilizați au vărsat ceai și vin fiert în altarul bisericii, conform siteului actualdecluj.ro.

“Luna răsare din nou. Museum of the Moon din Biserica Piaristă vă așteaptă de mâine, 4 decembrie, și până în 14 decembrie între orele 16-22, cu excepția zilei de duminică, 9 decembrie, când între orele 18 și 20.15 va avea loc o slujbă pe parcursul căreia accesul va fi de asemenea restricționat. Accesul se va face doar în grupuri de 30 de persoane, câte un grup pe rând, timp de 10 minute. Reiterăm faptul că accesul în lăcașul de cult nu este permis cu animale de companie, băuturi (de orice fel) sau mâncare. Suplimentar, sesiunile foto profesionale sunt supuse anunțării în prealabil și aprobării din partea noastră. Mulțumim pentru răbdare, înțelegere și pentru zecile de mesaje pe care le-am primit de la voi. Mulțumim pentru înțelegere și Bisericii Piariste care găzduiește una dintre cele mai impresionante instalații de lumină din lume. V-am spus de la început că încercăm să facem Lights On Romania un proiect altfel și misiunea noastră merge mai departe. Regretăm derapajele produse în încercarea de a permite accesul tuturor la toate instalațiile montate în oraș și măsurile de securitate sporite pe care le-am luat sperăm să rezolve inconveniențele create, au transmis organizatorii de la Lights ON Romania.