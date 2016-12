Luptă dură pentru ciobani între proprietarii de animale. Un clujean rupt în bătaie de concurenţă!

Pavel Cosmin, un proprietar de animale în vârstă de 39 de ani din comuna clujeană Bologa păşeşte – însoţit de doi colegi – în sediul I.M.L. Cluj. În ciuda staturii sale masive, acesta se mişcă de-a dreptul cu încetinitorul. Mărturiseşte că abia s-a externat, după o spitalizare de opt zile, ca urmare a faptului că nişte proprietari de oi din Sălaj l-au distrus efectiv în bătaie în localitatea sălăjeană Stârci, comuna Cizer. Motivul: îi însoţea pe doi prieteni la locul unde trebuia să-şi facă apariţia un cioban care urma să fie angajat de oierii clujeni. Când colo, a apărut „concurenţa” – şapte sălăjeni înarmaţi cu bâte – care l-a luat „la omor”, nemulţumiţi că li se fură “sluga”!

Cu o grimasă de durere întipărită pe chip, Pavel Cosmin mărturiseşte că ajunsese doar dintr-o pură întâmplare la locul unde trebuia să-şi facă apariţia ciobanul sălăjean, pe care să-l „ridice” amicii săi – el neavând nimic de-a face cu angajatorul. „Am fost invitat să fac o plimbare cu prietenii mei, de vreo 30 de kilometri, cu maşina – distanţă care desparte satul nostru de localitatea din Sălaj. Ajunşi acolo, am ieşit din maşină şi am început să-mi verific agenda telefonică. Era în jur de şapte, seara, pe data de 5 decembrie. În tot acest timp colegii erau în maşină. Dintr-o dată, şapte inşi – printre care se afla şi o femeie, soţia unuia Radu – au năvălit ca din senin, peste mine, înarmaţi cu bâte ciobăneşti, cu bucăţi de fier aplicate la capăt, iar femeia mi-a aruncat de câteva ori sare în ochi. Pe mine m-au rupt, efectiv, în bătaie, iar pe colegul care ieşise să mă apere l-au „menajat” puţin, văzând cum zac, aproape fără suflare, la pământ – şi numai l-au zgâriat. Norocul meu a fost că mi-am pus mâinile-n dreptul capului – că altfel nu mai eram acum în viaţă – şi m-au lovit peste mâini, în zona gurii şi a splinei, pe care aproape că mi-au rupt-o. De altfel mi-a şi apărut un chist acolo, astfel că voi fi nevoit de-acum să mă prezint lunar la control, ca să nu am pe viitor probleme”. Bărbatul, tată a trei copii minori, povesteşte în continuare că agresorii pe toată durată bătăii pe care i-au administrat-o n-au scos un cuvinţel, după care şi-au luat tălpăşiţa. De asemenea, arată că nici ciobanul care trebuia să vină cu ei nu s-a mai prezentat la locul întâlnirii. Mai târziu, acesta i-a sunat pe amicii săi şi le-a mărturisit că încasase la rândul său o bătaie zdravănă pentru că a vrut să-şi părăsească stăpânii, aşa că nu mai are curaj să „evadeze” şi să le îngrijească turmele. „Am ajuns acasă, într-un hal fără de hal şi după ce-am leşinat de vreo patru ori, înfricoşat, m-am prezentat de urgenţă la Spitalul Orăşenesc din Huedin. Acolo, Spitalul a anunţat Poliţia din Huedin, iar Poliţia din Huedin Inspectoratul de Poliţie din Sălaj. Apoi, am rămas acolo internat pentru opt zile, până astăzi, joi 15 decembrie şi iată-mă acum la I.M.L. Cluj pentru a-mi scoate un certificat medico-legal. Nu de alta, dar pe lângă suferinţele fizice pe care le am şi nota de plată a spitalizării e de peste 20 de milioane de lei vechi”. Intervine în discuţie dl. Ghiţă, la rândul său proprietar de animale – însă de oi, nu de vite, precum Pavel Cosmin: „Am fost martor la eveniment, dar mă aflam în momentul respectiv în maşină. Mărturisesc, sincer, că o asemenea violenţă, venită din partea unui grup de oameni, care acţiona ca o hoardă, n-am văzut în viaţa mea”. Bărbatul este invitat curând în cabinetul de consultaţii al I.M.L. şi iese apoi cu un certificat medico-legal în care i-au fost recomandate – deocamdată – 18 zile de îngrijiri, urmând ca în cazul unor eventuale complicaţii, acestea să-i fie suplimentate. Declamă bărbatul, înainte de a părăsi sediul instituţiei: „Acum mă voi deplasa la postul de poliţie din Sălaj, după care îmi angajez un avocat ca să-mi apăr cauza. Din cauza acestor sălbatici, copiii mei puteau să rămână fără tată, aşa că n-am să-i cruţ pe atacatori şi-i voi urmări pe aceştia până-n gaură de şarpe”!