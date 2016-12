Luptător de k1, taximetrist – şpreiat în ochi de un coleg pentru un loc de parcare, în Piaţa Mihai Viteazu!

Incident inedit între taximetrişti, miercuri dimineaţă, în jurul orei 1.15, în Piaţa Mihai Viteazu din Cluj-Napoca: după o neînţelegere pentru un loc de parcare, unul dintre ei i-a pulverizat, din maşină, un jet consistent de spray paralizant în faţă colegului său. Acesta – deşi e practicant de k1 în cadrul unor gale profesioniste, cu rezultate de excepţie – nu a putut riposta, nici măcar ieşi din maşină şi nu a mai văzut nimic timp de două ore. Acum tânărul de 21 de ani – pacifist convins, în ciuda sportului dur pe care-l practică – îşi va căuta dreptatea în justiţie, sperând ca măcar aşa să ajungă să-l cunoască pe „confratele” cu purtări de domnişoară.

George S. este un tânăr atletic, blond, în vârstă de 21 de ani, cu o privire luminoasă şi un zâmbet șugubăț, de „copil teribil”, aducând bine de tot cu legendarul James Dean. Nimeni n-ar crede că sub înfăţişarea lui ingenuă se ascunde un luptător profesionist de k1, care din cele 10 partide oficiale disputate până acum a câştigat opt – patru prin Ko – iar în cele două, pierdute după ce a fost furat, pe faţă, de către juraţi! Şi nu la gale oarecare, ci la cele mai importante – ale luptătorilor autohtoni. Tânărul e un bistriţean – cu 15 ani de judo, înot şi alte sporturi la activ – dar care a părăsit oraşul natal pentru Cluj-Napoca, unde speră să acceadă la marea performanţă. Mărturiseşte, miercuri 21 decembrie, pe coridoarele I.M.L. Cluj, zâmbind uşor intrigat de penibilul situaţiei în care se află, că munceşte de trei luni la Cluj-Napoca în calitate de taximetrist. Mai mult noaptea – tocmai pentru a-şi desăvârşi pe timpul zilei, tehnica sportivă şi pentru că meseria aceasta îi oferă o viaţă liberă. Mă roagă să nu-i pomenesc numele întreg – pentru a nu-şi necăji cumva părinţii în caz că respectivii vor citi materialul – şi-mi povesteşte apoi, cu lux de amănunte, incidentul de pe urma căruia nu a mai văzut timp de două ore: „Individul parcase în locul destinat nouă din Piaţa Mihai Viteazu, chiar în faţă la Mc. Donald`s, însă făcuse acest lucru ostentativ, şi egoist – lăbărţându-se pe aproape două locuri. Eu m-am strecurat, cum am putut şi am parcat lângă el, ca să ajung şi eu la rând, asta fiindcă celelalte locuri erau ocupate de autoturisme care nu aveau nimic în comun cu taximetria. Atunci, „colegul” mi-a strigat s-o şterg de lângă el, că-mi trage câteva palme, înşelat probabil de chipul meu copilăresc. Eu i-am replicat c-aş vrea s-o văd şi pe asta, la care individul mi-a pulverizat, instantaneu, în faţă – din maşina lui în a mea, prin geamurile deschise – un jet de spray paralizant”. Tânărul mărturiseşte mai departe că, imediat după incident, individul şi-a luat tălpăşiţa, iar el n-a apucat nici măcar să-i reţină semnalmentele, indicativul – dar nici firma la care lucrează – pentru că incidentul s-a petrecut fulgerător. „Am fost orbit timp de două ore iar un coleg de firmă,pe care l-am apelat, m-a sfătuit să sun la 112. Am sunat imediat la poliţie – refuzând intervenţia salvării – şi la locul incidentului a sosit un echipaj de poliţie care m-a sfătuit să mă prezint la U.P.U. şi apoi la I.M.L., ceea ce am şi făcut. Am ajuns după aceea la „Oftalmologie” – iar acum iată-mă aici, fiindcă vreau să fac plângere penală împotriva individului respectiv. Nu ştiu dacă o să merg foarte departe în povestea asta – dar vreau să ajung să-l privesc măcar în ochi pe individ şi să-l întreb de unde are aceste purtări de domnişoară. Oricum poliţia va studia cu atenţie înregistrarea, fiindcă ea există pe camerele de supraveghere”, adaugă tânărul. Între timp tânărul este invitat în cabinetul de consultaţii al instituţiei, după care se întoarce, la scurt timp, cu un certificat în care i-au fost recomandate între 7 şi 8 zile de îngrijiri medicale.

„La data de 21 decembrie a.c., în jurul orei 01:30, Politia a fost sesizată de către un taximetrist care se afla în zona Pieţei Mihai Viteazu, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul că, în urma unor neînţelegeri, un alt taximetrist l-ar fi pulverizat cu un spray iritant lacrimogen. Bărbatul a primit îndrumări legale, urmând a depune plângere pentru continuarea verificărilor”, a declarat pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J..