Mafia țigărilor vrea șefia Poliției sătmărene

Mafia țigărilor și mafia lemnului din județul Satu Mare au suferit o grea lovitură după plecarea din fruntea Inspectoratului Județean de Poliție a chestorului Liviu Tăut și a comisarului șef Constantin Taloș, care le-au asigurat protecția unor capi ai acestora vreme de mai mulți ani. Prin județul Satu Mare s-a realizat o lungă perioadă cea mai mare contrabandă cu țigări aduse din Ucraina. Cu tiruri și cu microbuze prin vama Halmeu, cu autoturisme de teren sau cu turme de oi pe fâșia de frontieră (la Cămărzana, Tarna Mare, Halmeu) sau cu deltaplane și drone (la Orașu Nou, Certeze) mafia lemnului a acționat cu predilecție în Țara Oașului, defrișând ilegal sute de hectare îndeosebi la Certeze, Bixad, Cămărzana și Tarna Mare. Capii afacerilor ilegale cu țigări și cu material lemnos au beneficiat din păcate de protecția unor polițiști, de la șefi de post și de secții zonale de poliție la șefi de servicii și șefi de inspectorat. Nici SRI, nici DIPI, nici DGA nu au acționat pentru anchetarea și sancționarea polițiștilor implicați, scrie cotidianul.ro.

Nașul merge cu doi candidați

În ultima perioadă, în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare au fost luate unele măsuri pentru combaterea contrabandei cu țigări, inclusiv prin schimbarea din funcție a unor șefi de secții zonale (Livada) sau a unor șefi de post implicați (Halmeu, Cămărzana). Aceste măsuri i-au deranjat pe capii mafiei țigărilor din Țara Oașului și i-au adus într-o stare oarecare de disperare, generând în rândul acestora o criză de bani. Având în vedere că spre finalul acestei luni este organizat concurs pentru ocuparea funcției de șef al Inspectoratului Județean de Poliție, aceștia au decis să-și impună oameni proprii în această funcție. La sfârșitul lunii aprilie, a fost convocat un conclav în acest scop de către Mihai Crișan, unul din cei mai omnipotenți oameni de afaceri din zona Oașului, la care au participat mai mulți afaceriști cu care se află în relații apropiate. Fost cioban devenit milionar, îndeosebi din afaceri cu statul (Electrica, Transelectrica) și din activități ilicite, Crișan deține un complex turistic, o fabrică de mobilă, o fabrică de uși și geamuri termopan, o fermă de bovine, o fermă de ovine, o păstrăvărie, restaurante și alte spații comerciale. Mihai Crișan și apropiați de-ai săi, îndeosebi fiul său Romeo, au fost implicați în afaceri ilegale cu țigări de contrabandă și cu material lemnos.

La această întrunire s-a hotărât ca, la concursul pentru funcția de șef al Inspectoratului Județean de Poliție, să se înscrie și să fie sprijiniți sub aspect relațional și financiar doi apropiați ai clanului Crișan, comisarul șef Marius Mureșan și comisarul Viorel Sturz, apreciindu-se că sunt șanse mai mari cu doi candidați ca unul să câștige. Mihai Crișan este nașul de căsătorie al comisarului șef Marius Mureșan, iar acesta este nașul de căsătorie al fiului său Romeo Crișan, care, la rândul lui, este nașul de căsătorie al comisarului Viorel Sturz. Nași peste nași ca în mafia italiană. Marius Mureșan își datorează întreaga carieră nașului Mihai Crișan. Acesta l-a ajutat să devină din subofițer și ajutor de șef de post în comuna Certeze ofițer și șef la diverse birouri și servicii din Inspectoratul Județean de Poliție, unde ocupă de câțiva ani funcția de șef al Serviciului de Ordine Publică. Și comisarul Viorel Sturz își datorează cariera clanului Crișan. Acesta a fost promovat șef al Secției zonale de poliție Livada, deși nu îndeplinea condițiile de vechime, în urma intervenției lui Mihai Crișan la fostul inspector șef Constantin Taloș. Actualmente Sturz deține funcția de șef al Biroului Urmăriți din Inspectoratul Județean de Poliție.

Doi candidați dubioși

Cei doi aspiranți la șefia Poliției sătmărene au avut însă unele probleme cu legea care nu cadrează nici cu profesia de polițist, nici cu funcția la care aspiră. Comisarul șef Marius Mureșan are de dat lămuriri cu privire la doctoratul pe care l-a obținut la Chișinău, în Republica Moldova, referitor la care se vehiculează că i-ar fi fost cumpărat de nașul Mihai Crișan cu câteva mii de dolari. Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, a refuzat să răspundă unei interpelări parlamentare privind modul în care acest polițist și-a obținut doctoratul în Republica Moldova, motivând că sunt date confidențiale cu caracter personal. Cu un tupeu nemărginit, deși a obținut doctoratul în condiții dubioase, comisarul șef Mureșan a dat în judecată Inspectoratul Județean de Poliție și a obținut hotărâre pentru a-i fi acordat sporul lunar de 15% pentru doctorat. Din convorbirile interceptate ale unuia din capii mafiei lemnului din Țara Oașului, Vasile Ciorbă, zis Tilicarul, care a fost arestat și trimis în judecată, rezultă implicarea lui Mureșan în afaceri cu material lemnos, dar procurorii nu au extins urmărirea penală asupra sa. Conform unor polițiști din zonă, comisarul șef Mureșan și-ar fi cumpărat un autoturism marca Audi dintr-o chetă realizată de la șefi de post și oameni de afaceri cărora le asigura protecție.

Comisarul Viorel Sturz a fost schimbat din funcția de șef al Secției zonale de poliție Livada, cu câteva luni în urmă, fiind suspectat că ar fi protejat mafia țigărilor din Țara Oașului, îndeosebi pe finul său Romeo Crișan și pe amicul acestuia Fedorca Csaba din Orașu Nou. Comisarul Sturz a fost cercetat penal pentru că a încasat sume de bani de la Inspectoratul Județean de Poliție pentru plata chiriei după ce a declarat ca locuință o frizerie din Livada, dar dosarul a fost mușamalizat de DNA. Proprietarul frizeriei respective a fost implicat într-un acident mortal de circulație, dar a scăpat basma curată. În orașul Livada se vehiculează că polițistul Sturz ar deține trei microbuze și că ar fi obligat anumiți întreprinzători din localitate să le folosească contra cost.

Relații la IGPR și intervenții la MAI

Clanul Crișan își pune mari speranțe în amicii care i-au mai rămas în Inspectoratul General al Poliției Române. Mihai Crișan a fost bun prieten cu un fost șef al IGPR, chestorul Gheorghe Popa, și cu comisarul șef Hristache Trofin, zis Cristi, director adjunct al Direcției Resurse Umane din IGPR, care au fost invitații săi la multe paranghelii organizate la complexul său turistic de la Valea Măriei. Din interceptările realizate într-un dosar penal instrumentat de DNA, rezultă că Mihai Crișan a apelat la comisarul șef Hristache pentru promovarea mai multor polițiști sătmăreni fideli, inclusiv a finului Marius Mureșan. Pe de altă parte, clanul Crișan i-a abordat pe unii lideri județeni ai PSD pentru a face intervenții pe lângă ministrul de Interne Carmen Dan. Datorită relațiilor apropiate și influenței pe care a avut-o asupra foștilor inspectori șefi județeni Liviu Tăut și Constantin Taloș și a inspectorului șef național Gheorghe Popa, Mihai Crișan a fost numit de polițiștii sătmăreni „șeful de cadre al Inspectoratului Județean de Poliție”, acesta reușind să impună în funcții mulți șefi de post și șefi de birouri sau de servicii.

În aceste condiții niciun polițist nu a avut curajul să cerceteze implicarea lui Mihai și Romeo Crișan în afacerile cu țigări sau cu material lemnos ori în alte afaceri ilegale. Mai ales că cei doi sunt cunoscuți ca indivizi extrem de violenți, care ar fi în stare chiar să ucidă. Cu câțiva ani în urmă, Mihai Crișan i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit în cap și în piept unui tânăr din Negrești-Oaș, dar a scăpat basma curată, ajungându-se ca șeful Poliției Locale să șteargă cu mopul petele de sânge provenite de la victimă. Fiul său Romeo s-a dus după câteva zile la spital la tânărul înjunghiat și l-a amenințat cu o armă de vânătoare ascunsă sub palton să nu depună plângere penală împotriva tatălui său. Cu mai mulți ani în urmă, Romeo Crișan a omorât cu autoturismul un polițist de frontieră, care i-a semnalizat regulamentar să oprească în centrul orașului Negrești-Oaș, fiind pornit pe acesta pentru că îl urmărea pentru contrabanda cu țigări. A scăpat cu o pedeapsă de un an și jumătate închisoare cu suspendare condiționată, pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. După câțiva ani a înjunghiat un bodyguard de la un club de noapte din Satu Mare, pe care l-a forțat apoi să se împace pentru a nu fi pedepsit pentru vătămare corporală. Pentru ultraj contra bunelor moravuri a fost scos de sub urmărire penală și a primit o amendă administrativă de 400 lei.

Unii polițiști sătmăreni sunt decepționați că au furnizat date colegilor lor de la Direcția Generală Anticorupție, dar aceștia nu au făcut nimic, existând suspiciuni că cel puțin doi polițiști din această structură ar fi protejat clanul Crișan. Un al treilea polițist a încercat să ancheteze afacerile clanului, dar a renunțat după ce a primit amenințări referitoare la copiii săi. Membrii clanului Crișan au ajuns să amenințe și politicieni și jurnaliști care au semnalat afacerile lor ilegale, fie că o să-i calce cu mașina, fie că o să plătească rakeți ucraineni să-i lichideze. La adresa subsemnatului au lansat astfel de amenințări și când eram senator și ulterior. Este rușinos că, vreme de peste un deceniu, instituțiile abilitate ale statului nu au reușit să elimine acest focar infracțional periculos din Țara Oașului. Aceasta o fi întărirea statului atât de clamată de fostul președinte Traian Băsescu și de fostul șef operativ al SRI, generalul Florian Coldea (care a pus șef al Direcției Județene Satu Mare a SRI un coleg de facultate, căruia i-a fost naș de căsătorie)?

Sursa: cotidianul.ro