Magistrații i-au dat permisiunea primarului suspendat din Chișinău, să vină la funerariile regelui Mihai

Magistarții din Chișinau, Republica Moldova, i-au permis primarului suspendat să iasă din ţară în perioada 13-17 decembrie, pentru a putea participa la înmormântarea regelui Mihai, sâmbătă, la Curtea de Argeş, potrivit news.ro

Primarul suspendat este acuzat de trafic de influenţă şi luare de mită în dosarul parcărilor cu plată şi se află sub control judiciar.

Dorin Chirtoacă a depus săptămâna trecută o cerere prin care a solicitat să i se permită sa meargă la înmormântarea regelui Mihai. Chirtoacă le-a spus magistraţilor, când a formulat această solicitare, că este o datorie omenească şi creştină să participe la funereliile regelui Mihai.

„Este o datorie omenească şi creştină a mea. Voi aduce fotografii din arhiva personală pentru a demonstra că există şi o legătură personală, nu doar decoraţia primită acum patru ani din partea majestăţii sale. Am adus decoraţia în original ca să nu creadă că umblăm cu minciuni. E o legătură personală pe care o pot demonstra, am vorbit şi cu cei de la Casa Regală. Sunt singura persoană din Basarabia decorată de Majestatea Sa şi asta este o datorie şi o obligaţie în plus. Cei de la Casa Regală au spus că îmi pot transmite o înştiinţare în care va fi scris că este binevenită prezenţa mea acolo”, a afirmat Dorin Chirtoacă, în instanţă.

În urmă cu patru ani, primarul suspendat a fost decorat de Casa Regală a României cu Ordinul Coroana României în grad de Cavaler. Distincţia i-a fost acordată de Principesa Margareta, în numele Regelui Mihai I.