Magistrații masoni pot ajunge pe mâna DNA

Judecătoarea Camelia Bogdan, recent exclusă din magistratură, duce la următorul nivel războiul cu masoneria. Aceasta nu doar că intenţionează să dezvăluie numele tuturor magistraţilor care activează în masonerie, dar vrea ca statul să și confiște sumele cu care aceștia au cotizat la organizație.

Judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu a formulat în acest sens mai multe solicitări către CSM și către Marea Lojă Națională a României. După ce a amenințat că se poate ajunge la retragerea statului de utilitate publică Marii Loji Naţionale a României (MLNR) sau chiar desfiinţarea acesteia, Camelia Bogdan amenință cu sesizarea DNA.

STIRIPESURSE.RO a intrat în posesia scrisorii pe care Camelia Bogdan a trimis-o conducerii MLNR și șefei CSM, Mariana Ghena cu privire la „recuperarea produsului infracțiunii”, adică a cotizațiilor ilegale către masonerie a magistraților.

„Stimate Domnule Grand Master al MLNR,

Cu deosebit respect, avand in vedere raspunsul dumneavoastra din data de 28.03.2017 la solicitarea mea avand ca obiect comunicarea unor inscrisuri privind apartenenta la masonerie a d-lui Lucian Netejoru, domnul GRAND MASTER AL MLNR respingandu-mi in mod fundamentat solicitarea, dar precizand ca in sensul art 5 din Legea nr 544/2001 sunt informatii de interes public:

1e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

Revin cu respectuoasa rugaminte, intemeiata pe disp LEGII NR 544/2001, adresata domnului GRAND MASTER AL MLNR pentru a fi atasate la dosarele mele nr 132/36/2017 si 69/P/2017:

– sa comunice pe langa declaratiile de adeziune/juramintele de ucenic/calfa/maestru/maestru mason depuse de colegii magistrati care nu si-au declarat apartenenta la Masonerie:

-petitiile de initiere depuse de colegii magistrati care nu si-au declarat apartenenta la Masonerie;

– in temeiul disp ART 5 ALIN 1 LIT E DIN LEGEA NR 544/2001 chitantele care atesta PLATI CATRE MLNR pentru initiere/dobandire grade/cotizatii/orice al titlu de catre magistrati masoni care nu si-au declarat apartenenta la MASONERIE, modul de reflectare si dovada reflectarii acestora in evidentele contabile ale MLNR, fluxurile financiare generate de utilizarea acestor sume de bani, cu specificarea destinatarilor finali ai acestor sume in privinta carora exista suspiciunea rezonabila ca provin din savarsirea de infractiuni si care se cuvin bugetului de stat, cu titlu de produs al infractiunii, indiferent daca exista sau nu o trimitere in judecata pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor prev de art 29 alin 1 lit c din LEGEA NR 656/2002, in varianta faptica a dobandirii de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni.

In eventualitatea in care domnul GRAND MASTER NU RASPUNDE la solicitarea mea respectuoasa, apreciez ca trebuie incunostintate si organele de urmarire penala, sens in care ma adresez cu respectuoasa rugaminte DNA STRUCTURA CENTARLA pentru:

-conexarea dosarelor nr 27/p/2016 si 69/p/2017,

-extinderea cadrului procesual

-recuperarea la bugetul de stat a sumelor achitate la MLNR de functionari publici care nu si-au declarat calitatea DE MASON in declaratiile de interese.

Pentru considerente de consecventa, avand in vedere obligatia de baza ce incumba statului, prin institutiile abilitate, de a veghea in vederea indeplinirii obligatiilor de baza pe care le are fata de cetatenii sai, solicit doamnei presedinte MARIANA GHENA, garantul independentei justitiei, careia ii incumba, inter alia, sarcina sa vegheze ca magistrAtii romani nu utilizeaza bani in scopuri infractionale si in eventualitatea in care acest demers s-a produs, sa contribuie, in temeiul art 267 C PEN la recuperarea acestora, sa solicite MLNR, pe langa e langa declaratiile de adeziune/juramintele de ucenic/calfa/maestru/maestru mason depuse de colegii magistrati care nu si-au declarat apartenenta la Masonerie:

-petitiile de initiere depuse de colegii magistrati care nu si-au declarat apartenenta la Masonerie;

– in temeiul disp ART 5 ALIN 1 LIT E DIN LEGEA NR 544/2001 chitantele care atesta PLATI CATRE MLNR pentru initiere/dobandire grade/cotizatii/orice al titlu de catre magistrati masoni care nu si-au declarat apartenenta la MASONERIE, modul de reflectare si dovada reflectarii acestora in evidentele contabile ale MLNR, fluxurile financiare generate de utilizarea acestor sume de bani, cu specificarea destinatarilor finali ai acestor sume in privinta carora exista suspiciunea rezonabila ca provin din savarsirea de infractiuni si care se cuvin bugetului de stat, cu titlu de produs al infractiunii, indiferent daca exista sau nu o trimitere in judecata pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor prev de art 29 alin 1 lit c din LEGEA NR 656/2002, in varianta faptica a dobandirii de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, deoarece sistemul roman de recuperare a produsului infractiunii cunoaste institutia confiscarii fara condamnare.

Va rog sa primiti expresia intregii mele recunostinte.

Cu deosebita consideratie,

Camelia Bogdan