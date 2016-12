Magistratii solicita premierului Dacian Ciolos sa nu adopte niciun proiect de act normativ vizand statutul magistratilor

Într-un comunicat de presă, Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) solicita Primului Ministru, Dacian Ciolos, ca pana la instalarea noului Guvern sa nu adopte niciun proiect de lege sau ordonanta de urgenta care sa afecteze statutul magistratilor, inclusiv sub componenta salariala.

Condamnam categoric, pe aceasta cale, atitudinea Ministrului Justitiei Raluca Pruna care, dupa ce a refuzat constant orice dialog cu privire la problemele importante ale sistemului judiciar, motivand ca mandatul sau de un an este limitat si nu doreste, sub nicio forma, sa angajeze viitorul Guvern, se grabeste acum, cu o saptamana inaintea alegerilor parlamentare, sa promoveze modificari de substanta ale statutului magistratilor si organizarii judiciare.

Mai mult, Ministrul Muncii, Dragos Pislaru, a lansat recent un proiect al legii salarizarii unice, al carui continut, concret, nu a facut obiectul niciunei consultari publice, anterioare elaborarii. Aceasta in ciuda faptului ca, in urma intalnirii avute la Guvern in data de 18 octombrie 2016 dintre Premier si reprezentantii autoritatii judecatoresti, acesta si-a asumat obligatia de a consulta in mod real reprezentantii justitiei pe parcursul elaborarii legii unice de salarizare, pentru “gasirea in comun a unui cadru unitar si coerent pentru salarizarea in sistemul judiciar”.

In acest scop a fost constituit un grup de lucru la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, fara insa ca acesta sa fie consultat ulterior de Guvern, care a promovat in ajunul alegerilor parlamentare acest proiect.

Atitudinea duplicitara si lipsita de buna – credinta a Guvernului Ciolos sub acest aspect vine in continuarea atitudinii similare avute de reprezentantii sai in mod constant pe parcursul acestui an.

Dupa ce ministrul muncii a jignit judecatorii, iar ministrul justitiei a manipulat opinia publica creand impresia ca judecatorii ar fi privilegiati, invocand existenta unor pensii fabuloase ce nu exista insa in realitate, Guvernul Ciolos vine acum cu un proiect de lege ce desconsidera total puterea judecatoreasca in raport de celelalte puteri ale statului.

Importanta salarizarii din perspectiva independentei justitiei este subliniata in mod constant in documentele internationale. Amintim aici art. 7 din Principiile Fundamentale ale Independentei Justitiei, pct. 33-37, 40-41 din Recomandarea CM/Rec. (2012)/12 a Comitetului de Ministri din cadrul Consiliului Europei, art. 14 din Statutul Universal al Judecatorilor, pct. 1.8 din Carta Europeana privind Statutul Judecatorilor, pct. 8, 9 din Codul Standardelor Minime de Independenta a Justitiei.

Modul in care justitia este asezata in noua grila de salarizare releva, o data in plus, ca actualul Guvern nu intelege si nu respecta justitia ca putere distincta in stat, a carei caracteristica fundamentala trebuie sa fie independenta.

Reamintim Guvernului ca un proiect al legii unice de salarizare prezinta o importanta fundamentala pentru sistemului judiciar, nu doar din perspectiva propriei componente salariale, ce reprezinta o garantie esentiala a independentei judecatorilor, ci si din perspectiva potentialului litigios al acestuia.

Toate legile anterioare de salarizare au generat un numar imens de litigii, de ordinul zecilor de mii anual, afectand milioane de cetateni, crescand si mai mult volumul de munca din instante, cu afectarea inevitabila a calitatii actului de justitie.

Pentru recentul proiect salarial, care este controversat, lacunar, contradictoriu, neinsotit de vreo nota de fundamentare, asociatiile profesionale ale magistratilor au primit un termen scurt, ca limita pentru observatii, anume data de 12 decembrie 2016.

Este inadmisibil ca o problema atat de complexa si serioasa, cum e salarizarea unica, sa fie tratata in graba si superficial de actualul Guvern, in perioada alegerilor parlamentare.

Un astfel de demers necesita o analiza aprofundata si fundamentata, argumentata in mod punctual, necesitand un timp rezonabil pentru studiu, conceptie, redactare, cu atat mai mult cu cat sunt in discutie tocmai drepturile salariale de care depinde existenta fiecaruia dintre noi, ca indivizi si ca profesionisti.

Sistemul judiciar nu mai poate fi cobai pentru niciun ministru care, pentru a marca realizari in CV-ul propriu, propune “reforme” care lasa dupa el un haos in justitie si sute de mii de litigii salariale.

UNJR si AMR solicita Primului Ministru, Dacian Ciolos, in calitate de sef al Guvernului, sa amane orice proiect de modificare a legilor justitiei, precum si proiectul legii unice de salarizare, pentru un moment ulterior alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, urmand ca aceste proiectii sa fie reluate de noul Guvern, prin respectarea stricta a regulilor democratice si a principiului transparentei.