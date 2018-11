Mai mult de o treime din accidentele rutiere sunt produse de șoferii fără experiență. Care sunt cauzele și cum pot fi ele evitate?

Tinerii soferi, cu varste de pana in 30 de ani sunt soferii cu o rata mare a accidentelor provocate, conform unui studiu recent al Societatilor de Asigurare. Acest studiu a fost realizat cu ajutorul informatiilor primite de la Politia Rutiera si se bazeaza pe cele mai noi statistici. Cei mai multi dintre soferii invinovatiti de producerea acestor accidente au varste cuprinse intre 16 si 30 de ani si aproximativ 30% din ei sunt soferi incepatori, fara experienta. Potrivit UNSAR, tinerii conducatori de autovehicule sunt implicati in accidente cu grad ridicat de gravitate, comparativ cu alte categorii de varste.

Care sunt cauzele producerii accidentelor?

Fiecare accident produs a avut ca urmare victime, iar soferii tineri a avut, de regula, mai multi pasageri in autoturism. Cauzele principale ale producerii acestor accidente sunt, in principal, nerespectarea regulilor de circulatie, ignorarea condusului preventiv si, o parte din ele, cauzate si de factori externi, precum alti participanti la trafic.

Soferii tineri, fara experienta, domina categoria accidentelor grave cu cauze ce denota un comportament riscant la volan, prin imprudenta.

viteza prea mare, neregulamentara

conducerea para permis

depasirea neregulamentara

conducerea in trafic sub influenta alcoolului

Recent, pretul asigurarilor RCA a crescut considerabil, mai ales pentru tinerii cu varste cuprinse intre 18 si 30 de ani, continuand sa creasca pana in prezent. Un studiu facut de o companie britanica arata faptul ca varsta celor asigurati este un factor extrem de important in calculul primei de asigurare a politelor auto, conform studiului UNSAR.

Datele colectate au demonstrat faptul ca varsta participantilor la trafic ramane un factor de risc principal, chiar si pentru soferii cu mai multa experienta. O persoana fara experienta la volan, dar cu o varsta mai inaintata, are o probabilitate mult mai mica de a produce accidente in trafic , spre deosebire de o persoana cu varsta de 20 de ani. In cazul unui accident in trafic, avocatii de la JGV te pot ajuta cu incasarea despagubirilor si gestionarea pretentiilor in cazul despagubirii.

Ce sfaturi le sunt oferite tinerilor soferi, pentru a evita accidentele rutiere?

Este necesara o adaptare constanta a vitezei, in functie de drum, conditiile meteorologice si conditiile de trafic. In conditii foarte dificile, este recomandat sa nu se depaseasca viteza de 30km/h in localitati si 50km/h in afara acestora.

Distanta fata de vehiculul din fata trebuie sa fie una suficient de mare, pentru a preveni eventualele accidente, in caz de franare brusca sau derapaj.

Nu este indicat sa se actioneze brusc mecanismul de directie si cel de franare a autovehiculului. In conditii de zapada mare sau polei, se recomanda renuntarea pe cat posibil la pedala de frana si folosirea cu atentie a franei de motor.

Dotarea masinii cu anvelope specifice sezonului este un factor extrem de important, iar pentru conditii de drum mult mai dificile, este recomandata accesorizarea anvelopelor cu lanturi antiderapante.

Nu doar odata cu venirea sezonului rece exista riscul de accidente, ci in orice moment in care soferul este implicat in trafic. Astfel, se impune sofatul regulamentar, preventiv si o viteza moderata, adaptata permanent la conditiile de trafic.