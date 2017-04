Mai mulți membri PNL sunt cemați la DNA pentru un dosar care vizează campania electorală din 2012

Un dosar deschis pe numele deputatului PNL Mihai Voicu, fost șef al filialei Dolj vizează campania electorală din 2012. Astfel, mai mulți membri ai PNL Dolj sunt chemați la DNA Craiova.

Pantalia, care in prezent este seful Serviciului tehnic din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova, a declarat ca dosarul este deschis pe numele lui Mihai Voicu si vizeaza campania electorala din 2012.

„Am fost azi la DNA Craiova. Este un dosar pe numele lui Mihai Voicu pentru pentru campania din 2012. Eu am fost chemat in calitate de martor, insa sunt foarte multi in acest dosar care au mers sau urmeaza sa dea declaratii”, a declarat Pantalia.

Potrivit sursei citate, la sediul DNA Craiova a ajuns miercuri si fostul deputat Cosmin Enea.