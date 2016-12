Mai puține teme pentru elevi. Ministrul Educației a semnat ordinul

Mircea Dumitru, ministrul Educației, a semnat ordinul care prevede mai puține teme pentru elevi. Potrivit acestuia, ordinul care reduce durata temelor pentru elevi a fost semnat înainte de minivacanța de 1 Decembrie.

Ministrul Educației a propus reglementarea temelor pentru acasă. Concret, pentru învătățământul primar, timpul pe care trebuie să îl petreacă un elev rezolvând temele date de profesori nu trebuie să depășească o oră, iar la gimnaziu, două ore

„Ordinul este semnat. A fost o mică confuzie în spaţiul public, pentru că ordinul nu este încă postat pe site-ul ministerului, dar ordinul este semnat de săptămâna trecută, chiar înainte de mica vacanţă pe care am avut-o înainte de 1 decembrie. Am primit foarte multe mesaje, unele dintre ele de susţinere, de încurajare, alte persoane socotind că nu a fost decât o intenţie a noastră de a ajunge la acest ordin, o intenţie care nu a fost finalizată tocmai pentru că au fost şi voci critice care s-au ridicat împotriva acestui gen de reglementare, au apărut articole, pe bloguri, pe Facebook, tot felul de intervenţii. Ei bine, părinţi ne-au scris oarecum îngrijoraţi, crezând că am renunţat la această idee şi că de fapt am vrut să testez cum stau lucrurile şi că am spus ceva care nu corespunde realităţii. Nu, ordinul există şi ordinul a fost semnat şi urmează să fie şi postat pe site-ul ministerului”, a precizat ministrul Mircea Dumitru la RFI România.