Maior și Kovesi, dați în judecată

La sfârșitul lunii septembrie 2018, Aurel Puiu, șeful Gărzii Financiare Teleorman i-a acționat în judecată pe semnatarii protocolului din 2009, respectiv Laura Codruța Kovesi și George Maior. Aurel Puiu, una dintre persoanele care au fost hărțuite ani de zile pe protocol și achitat definitiv de Înalta Curtea solicită în instanță daune morale de la fosta șefă a DNA și George Maior de 2 milioane de euro. Inforația a fost prezentată în exclusivitate de către Lumea Justiției.

Luju.ro scrie că actiunea comisarului sef al Garzii Financiare Teleorman este binevenita, daca tinem cont ca acest lucru ar fi trebuit sa se intample inca de la momentul declasificarii protocolului din 2009. Sustinem aceasta intrucat Ministerului Public ii revenea sarcina de a sesiza instanta de contencios administrativ cu privire la continutul protocolului semnat in 2009 de Kovesi, Maior, Florian Coldea si Gabriela Scutea, fiind necesar inca de atunci sa se solicite tragere la raspunderea a celor care au facut posibila transformarea actului de urmarire penala intr-o unealta a SRI, cu nerespectarea drepturilor fundamentale.

Interesele politico-judiciare ale celor de la varful Ministerului Public si Serviciului Roman de Informatii au primat insa in fata dreptatii, astfel ca si la aproape un an de la declasificarea protocolului nu a fost luata nicio masura impotriva semnatarilor protocolului din 2009.

Cum totusi s-ar gandi cineva ca actuala conducere a Parchetului General ar putea sa ceara semnatarilor protocolului din 2009 explicatii, cand actualul procuror general Augustin Lazar a semnat, la randul sau, in 2016, un protocol cu Serviciul Roman de Informatii. Protocol care, pe langa faptul ca a fost clasificat, aflandu-se de existenta sa abia in 2018, a vizat continuarea practicilor SRI-PICCJ incepute in 2009.

Peste toate acestea, chiar si in prezent toti semnatarii protocoalelor din 2009 si 2016, cu exceptia fostului adjunct al SRI Florian Coldea – care a fost inlaturat din sistem dupa ce Sebastian Ghita a publicat o serie de documente care il incriminau – se afla in continuare in functii publice, unii dintre ei ocupand importante demnitati. Caci, daca Augustin Lazar este in continuare sef la PICCJ, Kovesi s-a intors la Parchetul General, stand de-a dreapta lui Lazar, dupa ce a fost revocata din DNA, in timp ce George Maior a plecat din postul de sef al SRI in cel de ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii.

Un act de curaj impotriva capilor Binomului

Decizia comisarului sef al Garzii Financiare din Teleorman Aurel Puiu de a actiona in judecata SRI, PICCJ, dar si pe Kovesi si Maior – cei care au facut posibila aplicare pentru ani de zile a unui protocol care adauga la lege, cu incalcarea drepturilor fundamentale ale celor vizati de anchete – a fost luata dupa ce instanta suprema l-a achitat, in aprilie 2016, pentru presupusele infractiuni de abuz in serviciu impotriva intereselor publice, in forma calificata, in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA in 17 iunie 2013.

Astfel cum a precizat si in actiunea de chemare in judecata a lui Kovesi si Maior, fata de comisarul sef al Garzii Financiare din Teleorman, repus pe functie dupa ce a fost achitat, au fost dispuse, in baza protocolului, masuri speciale care contravin chiar legilor in vigoare. La fel ca alte sute de mii de romani, Aurel Puiu a fost, din 2011, interceptat si filat pentru presupusele infractiuni de abuz in serviciu in baza unor mandate de siguranta nationala. Pesemne, pentru SRI si DNA abuzul in serviciu se incadra la “infractiuni ce ar fi avut legatura cu siguranta nationala”. De altfel, si ridicarea sa a fost spectaculoasa, caci probabil in baza aceluiasi protocol odios de cooperare, in 20 noiembrie 2012, procurorii DNA impreuna cu mascatii au descins in sediul Garzii, vizati fiind comisarul sef Aurel Puiu si alti doi comisari superiori, respectiv Marin Pana si Cantemier Constantin Tanasescu, dar si avocatul Liviu Ardeiasu din Baroul Teleorman.

In cerere de chemare in judecata depusa la CAB, care a format dosarul nr. 6961/2/2018, Aurel Puiu a reclamat ca protocolul semnat in 2009 de Kovesi, Maior, Florian Coldea si Gabriela Scutea a adaugat la lege, aplicarea sa facandu-se in conditii nelegale, pentru ca publicitatea acestuia nu a fost asigurata, dar si, mai ales, pentru ca a conferit nelegal Serviciului Roman de Informatii atributii in ce priveste urmarirea penala. De altfel, astfel cum se arata in actiunea sa, Aurel Puiu reclama ca protocolul a fost incheiat in scopul extinderii nelegale a competentelor SRI dar si a PICCJ, efectul protocolului fiind acela al aparitiei unei super-structuri care a facut posibila inculpare a sute de mii de romani in baza unor probe si documente de multe ori nepublice, ori obtinute nelegal.

Pentru daunele morale de 2 milioane de euro pe care le solicita de la Laura Kovesi si George Maior, Aurel Puiu arata ca prin dosarul instrumentat de DNA si SRI, in baza protocolului de cooperare, care s-a finalizat cu achitare, i-a fost afectata „demnitatea, viata familiala, sociala si profesionala, prin faptele de abuz de drept” comise de semnatarii protocolului, despre care seful Garzii Financiare sustine ca „au adoptat, aplicat si executat direct si indirect acest act administrativ cu caracter normativ – ocult in substanta sa – contrar principiului legalitatii, contrar dreptului material si procesual in vigoare, cu depasirea limitelor de competenta si a atributiilor specifice institutiilor PICCJ si SRI”.

Citește pasaje din cererea de chemare în judecată formulată de Aurel Puiu AICI