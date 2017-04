Mama unui medic şi-a ciomăgit fiul ca să-l arunce din casă! Vrea să-i facă loc iubitului virtual de pe Facebook!

Dramă incredibilă trăită de un medic rezident din Turda. Mama lui, în vârstă de 54 de ani şi-a ”procurat” de la matrimoniale un iubit cu cinci ani mai tânăr, din Constanţa şi aceasta, în preajma mutării la ea a bărbatului încearcă prin orice mijloace să-şi arunce fiul din casă! Ultima tentativă a femeii – care i-a fisurat fiului încheietura mâinii stângi, cu un picior de pat – a pus capac răbdării tânărului de 26 de ani. Medicul s-a hotărât să înceapă lupta în justiţie şi crede că mama lui are de-a face cu un escroc, un „manipulant de mărfuri, dar şi de suflete” care după ce va veni, le va lua totul! Asta, deşi femeia nici nu l-a întâlnit pe acesta până acum în carne şi oase, doar pe Facebook!

„Iubitul mamei se pregăteşte să se mute la noi”!

Joi, 30 martie, în incinta I.M.L. Cluj, Andrei, tânărul medic turdean pare complet răvăşit, captiv într-un angrenaj căruia nu-i poate face faţă deşi îi înţelege grozăvia. Are antebraţul mâinii stângi înfăşurat într-un bandaj, spune el de la o lovitură încasată din partea propriei sale mame, executată cu un lemn rupt de aceasta dintr-un pat. În ciuda imensei sale tristeţi omul, extrem de deschis şi volubil, mi se adresează de parcă m-ar fi ştiut dintotdeauna. Mă lămuresc imediat de ce o face. „V-am „scanat” imediat, cunosc tipul jurnalistului – şi dumneavoastră corespundeţi perfect – fiindcă am avut în perioada facultăţii un coleg de cameră cu această profesie”, mărturiseşte el. Apoi, de parcă şi-ar dori cu disperare să-şi descarce sufletul şi să afle o părere cât de cât avizată trece la relatarea tulburătoarei sale poveşti. Începe acesta: „Numărul şicanelor pe care mi le face mama e deja destul de mare, lovitura încasată marţi noapte în braţ e doar ultima dintr-un şir de opt atacuri de care am avut parte de la ea numai în câteva luni. Are 54 de ani şi suferă de un uşor retard, vechi, dar de la o vreme e din ce în ce mai violentă şi se decompensează urât pe fondul acestui retard.” Pus pe destăinuiri complete – desigur, după ce-am stabilit că nu-i voi dezvălui întreaga identitate – acesta plusează şi îşi continuă relatarea unei poveşti cu iz psihanalitic, amintind de Freud, Oedip, Iocasta şi mulţi alţi psihanalişti sau personaje, moderne sau antice… „Mama a plecat împreună cu tata, de profesie muncitor în construcţii, în Spania, unde au trăit zece ani. Mama, ca de obicei, a fost întreţinută de către el, muncind doar ocazional, pe la diferite familii, la curăţenie. Însă tata, probabil datorită muncii infernale depuse s-a întors în coşciug, în urmă cu doi ani, fiindcă a suferit un infarct fatal”. Se opreşte pentru câteva clipe, trage profund aer în plămâni, apoi continuă: „A murit într-o zi de duminică, astfel că prima lovitură pe care am încasat-o a fost că am pierdut suma de 35.000 de euro pe care asigurările ne-ar fi dat-o dacă omul murea pe timpul săptămânii. Aşa, fiind zi de odihnă nu ne-a mai onorat cu banii. Costurile readucerii acasă a trupului său au fost de 5.000 de euro şi trebuie să menţionez, pentru cei care cred că dincolo viaţa e roz, lângă sicriul său din avion se afla încă unul, cel cu trupul altui român, mort în condiţii asemănătoare. Dar nu-i nimic, mai departe mama, după ce s-a întors acasă m-a deposedat imediat şi de averea lichidă a tatălui, circa 40.000 de euro şi a făcut-o praf. Am rămas doar cu apartamentul din Turda, însă acum mă simt într-un pericol de moarte: după ce s-a împrietenit cu un bărbat din Constanţa, prin intermediul unei rubrici de matrimoniale, fără măcar să-l fi întâlnit până acum pe acesta, omul – manipulant de mărfuri, şi, cred eu, de suflete, cu cinci ani mai tânăr decât ea – se pregăteşte să se mute definitiv în Ardeal şi să locuiască împreună cu mama în apartamentul nostru. Iar ea probabil pentru a-l mulţumi încearcă prin orice mijloace să mă arunce afară din locuinţă, fără să-i pese unde voi pleca. Totodată, nu manifestă nicio intenţie să facă succesiunea după tata şi să-mi dea cuvenita parte de moştenire de pe casă”!

„Sunt nevoit să merg în justiţie împotriva ei”!

Arată mai departe că recentul act de violenţă al mamei a avut loc în casa mătuşii, cea care le-a pus-o la dispoziţie fiindcă apartamentul lor se zugrăveşte de zor, în aşteptarea „marelui oaspete” de la Constanţa. „Iată cum s-a întâmplat totul: luni am ajuns la casa mătuşii după miezul nopţii, iar mama a avut o nouă criză de nervi, după o discuţie – iniţial cât de cât amicală – pe tema faptului că am întârziat acasă. De acolo a început să mă acuze, inclusiv de moartea tatălui, eu care mă aflasem toată acea perioadă acasă, în România. Apoi, pe neaşteptate a smuls, efectiv piciorul patului şi a încercat să mă lovească în cap cu el. M-am apărat şi cum tot dădea cu lemnul mi-a fisurat sau fracturat – nu ştiu încă sigur – antebraţul şi la celălalt braţ mi-a provocat mai multe julituri”. Curând medicul este poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L., însă se întoarce profund dezamăgit. Distraţi şi nepăsători, chiar şi în faţa suferinţei unui coleg de breaslă, medicii de la Spitalul Municipal Turda au omis să aplice pe fişa de urgenţe ştampila rotundă, obligatorie, dar i-au pus şi un diagnostic aproximativ, deşi îi făcuseră radiografie: „fractură sau fisură ulnară”, adică fractură sau fisură a încheieturii. În consecinţă, medicii de la Cluj l-au îndrumat pe tânărul rezident, să se prezinte din nou la Spitalul Municipal Turda, pentru a-i ruga pe colegii lui să-i întocmească hârtiile corect. Cu un aer damnat, tânărul se retrage, cocoşat de soartă, la propriu, însă hotărât să se întoarcă pentru a-şi scoate certificatul medico-legal şi a depune la poliţie reclamaţia împotriva mamei sale. Pas intermediar – spune el – înaintea începerii acţiunii în justiţie – ca ultim efort să-şi obţină partea de moştenire din casa tatălui şi să evite aruncarea lui, fără niciun ban, în stradă.

La circa trei ore de la discuţia noastră, rezidentul îşi face apariţia din nou în instituţia medicală clujeană, doar cu ştampila rotundă – aplicată şi aceea numai după discuţii contradictorii. Povesteşte Andrei că s-a rezolvat totul numai după insistenţe la medicul de gardă de la Spitalul Municipal Turda care – în ciuda faptului că nu avea dreptate – l-a pus pe Andrei la ”stâlpul infamiei”, ridiculizându-l pentru pretenţiile sale „exagerate”! Legat de lipsa precizării exacte a diagnosticului său – fisură sau fractură – nu s-a rezolvat nimic. „Medicul radiolog vine la muncă doar după amiază, aşa că mergem pe varianta fisură, cea sigură – şi vedem noi mai târziu ce vom face”, explică Andrei. Intră din nou în cabinet şi se întoarce după câteva minute cu un certificat în care legiştii i-au recomandat între 18 şi 20 de zile de îngrijiri medicale. „Aş fi preferat să mă prezint acum direct la poliţie ca să depun plângere penală împotriva mamei. Însă n-o voi face, probabil, decât zilele viitoare fiindcă reprezentanţii poliţiei turdene, pe care i-am informat asupra agresiunii suferite, mi-au spus că sectoristul nostru e-n concediu, aşa că m-au sfătuit să mai amân puţin această operaţiune. Ce să mai spun, deja m-am obişnuit fiindcă văd că toate lucrurile sunt, practic, împotriva mea! Până şi faptul că mă aflu acum în concediu de odihnă şi în loc să mă odihnesc undeva fac ture între Cluj şi Turda”!