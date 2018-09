Mână dreaptă a lui Sorin Gadola se pierde în minciuni. Morariu Mircea prea șocat ca sa mai dea declaratii la DIICOT Cluj

Traficantul de droguri Morariu Mircea Ionuţ, cel care a fost SI administrator al firmei UNTOLD SRL, adica sageata milionarului Sorin Gadola, a dat o declaratie de zile mari in momentul audierii la DIICOT Cluj. Daca ar exista un concurs de minciuni sfruntate, Morariu ar iesi campion.

Din postura de consumator inrait de droguri, dar si traficant de marijuana si LSD, Morariu a bagat niste tromfuri sinistre in declaratia sa, dume care arata fie cat e de „prajit” la creieri, fie ca e un mincinos ce sfideaza procurorii. Nascut in 1985, Morariu cel prajit pretinde urmatoarele:

– ca a descoperit încă din pubertate că are o problemă de sănătate – impotență, lucru care l-a bagat depresie, astfel că a început să consume alcool în jurul vârstei de 12 ani. Ce intelegem de aici? Fie ca Morariu se supraestima in copilarie si voia sa aiba contacte sexuale la 12 ani, ca si cum la acea varsta orice mucos stie ce e aia impotenta, fie minte, ca un papagal ce e.

– tot domnul Morariu, putin arestat la domiciliu, sustine ca, la 12 ani, alcoolul îi făcea foarte rău şi, în plus, s-a îngrășat foarte mult, astfel că a luat decizia să îl înlocuiască cu consumul de cannabis, lucru care s-a întâmplat în urmă cu vreo 3-4 ani. Va dati seama ce mincinos penibil? Cum v-am spus, Morariu e nascut in 1985, astfel ca avea 12 ani in 1997. Daca s-a apucat de cannabis si LSD acum 3-4 ani, inseamna ca Morariu a baut peste 16 ani din acel moment pana sa isi dea seama cat de bine ii face marijuana. Bai, baiete, prajit sau escroc, esti penibil!

In fata procurorilor, administratorul UNTOLD (timp de 2 ani) a spus ca, tineti-va bine, consumul de cannabis în amestec cu tutun îi crea o stare de linişte, ajutându-l să nu se mai gândească la problema lui de sănătate, adica la impotenta. Cu aceasta liniste in cap, domnul Morariu a organizat 2 ani la rand festivalul UNTOLD, a semnat documente, a facut plati, a inchiriat de la Boc Parcul Central.

La început, a consumat cannabis de 1-2 ori pe săptămână, după care mai des, zice el, de prin noiembrie 2017, consumă zilnic cannabis, în jur de 4-6 joint-uri /zi. Ceea ce e o duma. Toti apropiatii lui Sorin Gadola, care il cunosc si pe papagalul de Morariu sustin ca Ionut Morariu era tragator de iarba cronic de peste un deceniu.

Insa dumele tari abia urmeaza.

Drogatul traficant Morariu, prea SOCAT ca sa mai dea declaratii la DIICOT Cluj

Intrebat fiind de unde si-a luat iarba si LSD-ul, Morariu a zis ca şi-a cumpărat cannabis-ul de la doi ospătari din Turda, hahahahaha, pe care i-a cunoscut în contextul participării la o nuntă, undeva în Turda, adicatelea şi-a cumpărat cannabis de la aceştia câteva luni, câte 30-40 de grame o dată pe lună

In ceea ce priveşte persoanele cărora le-a distribuit droguri de risc (Cosma Rareş Cristian, Hanc Sorin, Gadola Sorin, Paşc Sergiu Răzvan, Şuteu Vlad şi „Alex Maxim”, cu porecla „Grase”), Morariu a zis ca nu poate să declare „acum” dacă el a făcut sau nu „acest lucru” pentru că este „în stare de şoc”, în condiţiile în care nu a mai avut probleme cu legea.

Deci, pracic, nu isi mai amintea daca a fost traficant de droguri sau nu, din cauza socului, ahahahaha.

Andrei Berceanu este singura persoană căreia îşi aminteşte cu certitudine că i-a vândut cannabis, ceea ce s-a întâmplat de 2 ori, în urmă cu vreo lună, între 3 şi 5 grame de fiecare dată; a făcut acest lucru deoarece Andrei Berceanu i-a spus că mama lui are cancer şi că avea nevoie de „aşa ceva” pentru atenuarea durerilor cauzate de această boală,

Tot la declaratii, Morariu pretinde ca a fumat cannabis în prezenţa lui Gadola Sorin. In anul 2016, a fost împreună cu milionarul în Austria pentru a urma tratamente medicale: el a urmat un tratament pentru „vindecarea” dependenţei de droguri si bănuieşte că Gadola Sorin a urmat acelaşi tratament, însă pentru „depresie”. Un fapt important: nu ştie dacă Gadola Sorin a fost internat undeva pentru dependenţa de droguri.

In rest, Morariu e blana totala, blana, blanao, blank: le-a zis anchetatorilor ca, din cauza „stării de şoc” în care se află, nu îşi aminteşte de la cine a cumpărat cannabis-ul care s-a găsit în locuinţa sa la percheziţia domiciliară, ci doar că l-a cumpărat în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, cantitatea totală pe care a cumpărat-o atunci fiind de 60 de grame, ca a cumpărat acest cannabis de la „cineva” cu care s-a întâlnit „în jurul casei”, respectiv o persoană de sex bărbătesc, cu care crede că s-a mai întâlnit, nu îşi aminteşte cum de această persoană a venit în apropierea locuinţei sale şi i-a adus cele 60 de grame de cannabis, pentru care i-a plătit în jur de 3000 de lei (probabil l-a trimis Iisus)

O mentiune importanta: Morariu a consumat şi „timbre” de vreo 10 ori, prima dată în urmă cu vreo 3 ani, evident, şi-a cumpărat toate aceste timbre de la o persoană necunoscută, apoi le-a consumat pe rând, acest lucru întâmplându-se după ce a început să se organizeze festivalul Untold în Cluj-Napoca.

Mincinosul patentat Morariu le-a spus procurorilor cam după ce o să-şi revină „din starea de şoc”, o să declare tot ce o să-şi amintească despre persoanele de la care şi-a procurat drogurile, dar şi despre alte fapte penale despre care are cunoştinţă, în condiţiile în care iese mult în oraş şi cunoaşte multă lume,

In ceea ce priveşte celelalte persoane faţă de care se reţine că le-a vândut cannabis, nu îşi aminteşte nimic „în acest moment” din cauza „stării de şoc”,

In legătură cu problema lui de sănătate (impotenţă), intrebat de procurori daca are documente medicale, a declarat ca nu deţine nici un act medical şi nici nu a deţinut vreodată.

Sursa: ziardecluj.ro