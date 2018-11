Mănăştur. Tânără „capsată” serios în timp ce-şi scotea căţelul dintre fălcile unui buldog, plimbat fără botniţă!

Mădălina este o specialistă IT, în vârstă de 28 de ani, domiciliată în Mănăştur şi posesoare a unui Amstaff, combinaţie cu metis. Luni seară, aceasta îşi plimba patrupedul în zona blocurilor din proximitatea magazinelor „Nora” şi ”Olimpia” din cartier. La un moment dat tânăra s-a trezit că patrupedul ei fusese înşfăcat de buldogul englez al unui vecin, plimbat de mama acestuia, apărut brusc de după colţul blocului. În străduinţele sale, disperate, Mădălina s-a ales cu dosul palmei crestat în numeroase locuri de colţii câinelui, purtat – ca de obicei – fără botniţă! Acum, victima s-a adresat poliţiei – nu pentru despăgubiri, ci pentru a-l determina pe posesorul câinelui, de care se ciocneşte mereu, în aceleaşi condiţii, pentru a evita apariţia unor situaţii asemănătoare!

Tânăra femeie povesteşte, în sala de aşteptare a I.M.L. Cluj, că luni seară, în jurul orei 18.00, conform obiceiului, ieşise să-şi plimbe căţelul în zona blocurilor de lângă pădure, în apropierea domiciliului său. Explică aceasta, intrigată la culme: „La colţul blocului am dat nas în nas cu o doamnă – mama proprietarului unui gen de buldog englez, de statură mare – pe care-l plimba într-o lesă, dar fără botniţă. Întâlnirea a fost atât de bruscă încât n-am avut timp să-mi retrag câinele iar acesta a ajuns imediat la gura buldogului. Atunci, am lăsat lesa din mână, pentru a-i permite să se elibereze din colţii buldogului, dar nici atacatorul, puternic fiind, n-a mai putut fi ţinut de doamnă. Aşa că a luat-o la fugă, cu câinele meu în gură, la care am ţâşnit şi eu, după ei. I-am ajuns, curând – şi am reuşit să-l eliberez pe al meu, cu mare dificultate, însă preţul plătit a fost foarte mare: dosul palmei mele era „capsată” în numeroase locuri, iar sângele şiroia din ea. În acelaşi timp, speriat de moarte, căţelul meu o luase deja la fugă”… Îngrijorată de starea animalului său de companie, Mădălina n-a mai zăbovit să-i ceară socoteală doamnei ci a pornit după el, cu sângele curgându-i din belşug din mâna rănită. Şi-a recuperat până la urmă cîinele, apoi l-a dus acasă pentru a a-l studia cu atenţie şi a se lămuri asupra stării sale de sănătate. Îşi continuă tânăra relatarea: „Din fericire, căţelul era teafăr, mai rău eram eu, aşa că o prietenă m-a transportat de urgenţă la Spitalul Militar, unde cei de acolo m-au dezinfectat, apoi mi-au dat o injecţie antitetanos, îndrumându-mă totodată spre I.M.L.Cluj. Acum m-am prezentat aici – însă, mă îngrijorează teribil faptul că în toiul luptei cu buldogul m-am lovit serios la un genunchi, tocmai la cel la care am suferit, recent, o operaţie de menisc.” Mădălina este poftită în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce cu un certificat în care medicii i-au recomandat aproximativ două săptămâni de îngrijiri medicale. Concluzionează Mădălina, înainte de a părăsi instituţia clujeană: „Să fim înţeleşi, în ciuda suferinţelor provocate, nu am de gând să pretind despăgubiri materiale. Ce doresc însă este să fac în aşa fel încât poliţia să-l oblige pe stăpânul câinelui să-i pună botniţă, deoarece nu ne intersectăm pentru prima oară în preajma blocului meu – şi de fiecare dacă câinele lui nu o poartă”!

„În acest caz s-a deschis dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Dosar cu autor cunoscut. Poliţia de la Secţia 4 face cercetări în vederea clarificării tuturor aspectelor sesizate. Dacă poliţia va constata că patrupedul care a atacat face parte din rasele agresive sau periculoase, atunci cu siguranţă se vor desfăşura activităţi şi sub aspectul neluării măsurilor pentru prevenirea atacului canin”, a declarat pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.