Mănăşturul, noi provocări: pe lângă droguri, au apărut grupuri de adolescente care atacă minore cu scop de jaf!

Trei incidente violente petrecute în Mănăştur, pe parcursul a doar câteva zile, au avut darul de a stârni o teamă profundă în rândul adolescentelor din cartier. Marţi, 8 august, în Parcul Primăverii, o fată de 15 ani a fost atacată, pentru a i se fura telefonul, de două tinere având aproximativ aceeaşi vârstă cu ea. Victima a scăpat doar cu bătaia, dar a rămas cu aparatul deoarece o trecătoare a intervenit şi a salvat-o. Aceleaşi tinere infractoare au atacat, după un scenariu identic, o fată de 13 ani cu câteva zile în urmă şi, totodată, nu departe de acel loc o altă adolescentă în vârstă de 14 ani s-a ales cu fractură de piramidă nazală după o altercaţie cu o elevă aflată sub influenţa alcoolului.

Mănăşturul, asemeni tuturor cartierelor patriei începe să se schimbe, monstruos, căpătând înfăţişarea noilor vremi. Scriam recent, oripilat, de apariţia la Turda, a unui grup organizat de fete, care pretinde taxă de protecţie adolescentelor. Totul, dublat de administrarea unor „corecţii” exemplare în cazul refuzului. Dar, iată, nu a trecut mai mult de o lună de la incidentul respectiv şi aflăm că la Cluj-Napoca se petrec lucruri de o gravitate şi mai mare decât cele de la Turda. Iniţial intenţionam ca episodul cu care voi începe „potpuriul” de violenţe să-l trec sub tăcere, gândindu-mă ca nu cumva prin indicarea prenumelor fetelor implicate să produc o vâlvă care ulterior ar scăpa de sub control, fiind vorba totuşi de nişte adolescente, oameni în formare. Dar apariţia a două cazuri noi – nici mai mult, nici mai puţin decât tentative de tâlhărie – m-au determinat să evaluez rapid situaţia şi să hotărăsc: oamenii trebuie să ştie, cu orice preț ce se petrece!

Aşadar să începem cu primul incident. Luni, 7 august, o tânără în vârstă de 14 ani, însoţită de mama ei s-a prezentat la I.M.L. Cluj pentru a-şi scoate certificat medico-legal. Numele ei e Dana şi are 14 ani. Mărturiseşte că a încasat un pumn în nas de la o anume Andreea, o adolescentă de 15 ani care – aflată mereu sub influenţa alcoolului şi pozând într-o tipă dură, cam face legea prin zona blocurilor de pe lângă pădure, în proximitatea secţiei de poliţie. „Băută, şi-a „amintit” că aş fi ameninţat-o în urmă cu ceva timp şi – fără să stea prea mult pe gânduri – mi-a ars un pumn în nas provocându-mi fractură de piramidă nazală. Acum insistă să „îngrop” cazul şi să nu mă prezint la poliţie, însă părinţii mei vor decide ce se va întâmpla de-acum încolo”, mărturiseşte tânăra, asistată de mama ei. Până la această oră – ne-au declarat, joi 10 august reprezentanţii I.P.J. Cluj – tânăra nu s-a prezentat pentru a semnala cazul la Secţia 4 Poliţie. Deşi, adăugăm noi, aceasta a suferit o operaţie estetică şi a fost internată timp de trei zile în spital, scotându-şi şi un certificat medico-legal în care i s-au recomandat două săptămâni de îngrijiri…

Nu mai departe de ziua de miercuri, 9 august, la I.M.L. Cluj şi-a făcut apariţia încă o adolescentă, Sabina, în vârstă de 15 ani „atinsă” şi ea destul de serios la nas. Relatează tânăra: „Ieri, în jurul orei 17.00 mă aflam în Parcul Primăverii, lângă benzinăria „Shell”, şi numa` am auzit paşi în urma mea. N-am apucat să mă lămuresc ce se petrece şi brusc am fost pusă la pământ de pumnii a două fete care apoi s-au suit pe mine ca să-mi ia telefonul. L-am ţinut strâns în mână şi pot să spun că norocul meu a venit de la o femeie care a intervenit şi le-a pus pe fugă. Apoi, tot salvatoarea mea a fost cea care m-a dus la ea acasă şi m-a spălat de sângele care-mi cursese din nas”. În privinţa numelor atacatoarele, victima îmi spune că a făcut cercetări temeinice şi acestea se numesc Adina şi Lăcrimioara, una din ele absolventă a opt clase de „Goga” şi cealaltă domiciliată în Dâmbu-Rotund. „Însă ce-i mai grav e că s-a dus în cartier vestea despre ce mi s-a întâmplat şi am fost sunată de-o fată în vârstă de 13 ani, Laura, care mi-a mărturisit că aceleaşi fete au repetat scena şi cu ea, învineţindu-i ochii din lovituri”. Şi-n acest caz – conform declaraţiilor reprezentanţilor I.P.J. Cluj – victimele nu au făcut, deocamdată, plângere penală la Secţia 4 Poliţie, împotriva celor două fete – de altfel binecunoscute în zonă…