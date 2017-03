Marcel Borodi de la Brinel vede dușmani invizibili

Omul de afaceri clujean Marcel Borodi, patronul Brinel, a declarat în cadrul conferințelor organizate cu ocazia Cluj Connecting Day că ”suntem într-o perioadă globală, într-o lume interconectată și dușmanii sunt acum invizibili. Nu știți când, de unde și prin ce mijloace se pătrunde în sistemele dumneavoastră. Acum e nevoie de vizibilitate, de o altă abordare, pentru a ști că cineva umblă sau nu umblă prin sistemele mele, prin rețeaua mea. Trebuie să știu că cineva a încercat, a pătruns, ce a făcut. E important să mă apăr dacă mă atacă cineva și dacă a reușit să îmi producă daune să reușesc să îmi revin și să-mi reiau viața de zi cu zi. (…) Climatul din jurul nostru, indiferent că ne referim la climatul general, politic, militar, economic sau la viața personală, ne este afectat de probleme de securitate. Inovația poate aduce servicii majore, beneficii majore, dar, când ești afectat, când securitatea este pusă sub semnul întrebării, nu reușești în aceeași măsură să fii productiv sau să te bucuri de rezultatele muncii tale”, a afirmat Borodi.

Potrivit acestuia, conceptul de securitate trebuie înțeles din multe unghiuri și poate fi privit sub multe aspecte, atacatorii putând fi atât vizibili, cât și invizibili.

„Conceptul de securitate trebuie înțeles din multe unghiuri și poate fi privit sub multe aspecte. În jurul meu, fără să fiu un expert, am avut destul de multe telefoane sau întrebări de la oameni deosebiți din comunitatea noastră care, la un moment dat, au pățit-o. Foarte natural, foarte simplu, n-au făcut nimic rău. Au fost o țintă, întâmplătoare sau nu. Odată se întâmplă. Din perspectiva personală, vreau să spun că sunt foarte norocos, aproape în fiecare zi câștig la diverse forme de loterii sau moșteniri, toată lumea vrea să îmi ofere zeci de milioane și îmi cere doar datele proprii, contul, să-mi verse acele milioane ca să facem acte caritabile împreună sau ca să-i investesc, să-i administrez. Eu mă consider norocos, dar nu chiar atât de norocos. Asta e partea vizibilă. Dar sunt alții care nu spun, nu arată și totuși ajung în perimetrul intim și la date pe care n-ați vrea să le stăpânească. Dacă vă gândiți și la explozia Internet banking-ului și la datele pe care le aveți în diverse device-uri, atunci cu atât mai mult îngrijorarea — ca indivizi, ca profesioniști, ca organizații — crește”, a explicat președintele Brinel.

”