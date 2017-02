Martori inventati intr-un dosar important ajuns pe masa magistratilor de la Curtea de Apel Cluj

Vrabiutele Gazetei de Cluj ne-au povestit despre cum a ajuns clanul Corduneanu, vestit la nivel national si in special la Iasi, sa aiba un rechizitoriu „din pix”.

Cunoscuti pentru diferite infractiuni comise in Romania, Spania, Irlanda, Austria si Germania cei din grupul infractional al familiei Corduneanu au fost trimisi in judecata in urma cu cativa ani cu un rechizitoriu de mii de file.

Cu toate ca activitatile lor de santaj, spalare de bani, intimidare si evaziune fiscala erau cunoscute de toata lumea din regiunea Iasului, inclusiv de catre autoritati, niciodata nu au existat suficiente probe ori denunatori impotriva acestora.

Astfel ca, potrivit surselor fratii Corduneanu au „suparat” un procuror de la DIICOT ST Iasi care a tras mai multe fraie pentru a-i „agata” pe acestia. Printre probele depuse la dosar ar fi marturiile a zeci de „martori” a caror identitate ar fi protejata. In fapt, lucru ce i-a ajutat pe inculapati sa fie achitati de anumite infractiuni, acele marturii testimoniale apartineau unor persoane fictive.

Dosarul a ajuns pe masa magistratilor de la Curtea de Apel Cluj pentru a se stabili o sentinta definitiva si irevocabila in cazul membrilor Clanului Corduneanu.

Ramane de vazut cum vor interpreta sentinta de fond magistratii clujeni.

