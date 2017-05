Mărturia unui ţăran scăpat din braţele unui tânăr furios: „Am scăpat cu fuga din bar, altfel mă omora”!

Seara de sâmbătă, 20 mai, rămâne una memorabilă pentru Ioan Căpuşan, un sătean în vârstă de 46 de ani din localitatea Luna de Sus, comuna Floreşti. Acesta,localnic, deşi aflase că vremurile s-au cam schimbat şi e periculos de la o vreme să ieşi seara în sat, a avut ideea ca după o zi de muncă să intre în barul din centru, însetat, la o bere. N-a apucat s-o consume, deoarece acolo se desfăşura din plin „recitalul” unui „tânăr furios”, un anume Mihai, în vârstă de 20 de ani. Care, fără să-i pese că Ioan Căpuşan a copilărit cu părinţii săi şi-l cunoaşte de o viaţă, însetat de sânge, l-a făcut una cu pământul. Bietul om a scăpat doar prin fugă…

Bărbatul, plin de vânătăi pe faţă aşteaptă miercuri, 22 mai,să intre în cabinetul de consultaţii al I.M.L. Cluj şi pare cuprins de un sentiment de furie amestecat cu deznădejde. Volubil, de parcă aştepta să-şi descarce năduful, acceptă imediat să-mi povestească tărăşenia prin care a trecut în urmă cu câteva zile: „Sâmbătă seară m-am dus împreună cu un vecin la barul din centrul satului, la o bere, fiindcă afară ploua tare şi nu puteam face nimic prin grădină. Aflasem, ce-i drept, că de la o vreme că pe-acolo se petrec tot felul de bătăi, dar n-am crezut că o să pic tocmai eu victimă, când sunt localnic din tată-n fiu şi să iau bătaie chiar de la un consătean pe care l-am văzut crescând sub ochii mei şi cu ai cărui părinţi sunt prieten din copilărie!”. Arată acesta mai departe că la masa lui a apărut, intempestiv, Mihai, un tânăr de 20 de ani, băut bine şi cu chef de scandal. „M-a făcut bou, prost şi-n toate felurile şi până să apuc să sorb din berea comandată am şi încasat un pumn în gură, atât de tare încât m-am trezit cu buza spartă. Apoi, a mai venit şi-un văr de-al lui şi m-a lovit şi ăla, pe la spate, cu un corp contondent, nu ştiu exact cu ce. Am căzut la pământ şi cei doi au sărit cu picioarele pe mine şi au început să joace tontoroiul, dându-mi şuturi în cap şi apoi m-au pocnit şi cu scaunele. Am reuşit, cu chiu, cu vai să-mi iau tălpăşiţa fiindcă dacă nu fugeau ăia mă omorau, pur şi simplu, atât de furioşi păreau. Nu înţeleg, să mă tăiaţi, ce li s-a căşunat pe mine fiindcă nu le-am adresat niciun cuvânt jignitor”, explică Ioan Căpuşan. Arată în continuare că pe timpul nopţii s-a simţit tot mai rău, aşa că a sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi o ambulanţă a venit degrabă şi l-a transportat la U.P.U. Cluj. Acolo, după ce i s-a oferit primul ajutor şi a fost supus unui control amănunţit i s-a spus că din fericire, mâna nu-i este ruptă. Curând, la spital a sosit şi un poliţist care i-a luat o declaraţie iar el a povestit tot ce i s-a întâmplat în acea seară de pomină…

„Acum m-am prezentat la I.M.L. fiindcă vreau să-mi scot certificat medico-legal pe baza căruia să depun plângere penală împotriva lui, la poliţie. Eu nu m-am bătut niciodată în viaţa mea, am fost un om muncitor şi paşnic – şi nu credeam că o să îndrăznească să procedeze cu mine în acest mod. Auzisem, ce-i drept, că bate în stânga şi-n dreapta, dar le promite victimelor bani, acestea îşi retrag plângerea şi apoi el îi lasă cu buza umflată, nu le mai dă banii promişi. De aceea eu nu-l las şi merg împotriva lui până-n pânzele albe şi spun, clar, că i s-a înfundat cu mine”, adaugă bărbatul. Curând, Căpuşan este invitat în cabinetul de consultaţi de unde se întoarce după câteva minute cu un certificat în care medicii i-au recomandat între 7 şi 8 zile de îngrijiri medicale. Apoi, respectuos, omul îşi ia rămas bun şi părăseşte incinta I.M.L. Cluj.

Apelat telefonic, referitor la acest caz, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj a declarat pentru Gazeta de Cluj că până vineri, 26 mai victima nu a depus deocamdată plângere penală, dar că mai are destule zile la dispoziţie, conform legii, să o facă…