Mărturii cutremurătoare ale pacienților lui Mihai Lucan. O fetiță a murit din cauză că medicul a refuzat să îi facă transplant renal

Mai mulți pacienți cu identitate protejată au făcut declarații în cadrul anchetei DIICOT în cazul medicului Mihai Lucan. Acesta își umilea pacienții și îi punea să își vândă casele ca să îl plătească să le facă transplant renal. Lucan este vizat și de trafic de organe.

Un alt aspect referitor la transplanturile renale efectuate de Mihai Lucan şi echipa acestuia este cel al banilor care ar fi fost ceruţi pentru efectuarea operaţiilor, dezvăluirile fiind făcute de mai mulţi pacienţi cu identitate protejată în ancheta DIICOT.

Surse au dat exemplul unei foste paciente care ar fi reuşit să se întâlnească cu Mihai Lucan şi i-ar fi înmânat o pungă cu bani strânşi pentru transplantul renal, iar acesta i-ar fi aruncat banii pe jos spunând că sunt ”mărunţiş”.

”Femeia a fost nevoită să îşi vândă casa şi i-a prezentat actele de vânzare şi banii obţinuţi, abia apoi având loc transplantul”, au precizat sursele citate, potrivit Mediafax.

Un alt caz este cel al unei fetiţe de 10 ani, care avea nevoie de transplant de rinichi şi al cărei tată ar fi fost întrebat de Lucan dacă are bani, sugerându-i-se să îşi vândă casa.

”Bărbatul şi-a vândut casa, şi-a donat rinichiul fetei, dar acesta era prea mare şi nu a funcţionat. Au rămas şi fără casă şi cu banii daţi şi cu rinichiul nefuncţional. Fetiţa a şi murit ulterior”, au mai spus sursele respective.

Mihaela Bleotu, medic pediatru la un spital din judeţul Timiş, este mama unei fete care a decedat în anul 2012, Adina. Femeia a povestit presei în 2013 cum i s-a refuzat transplantul de rinichi pentru fiica sa din motive financiare.

”Noi am fost prima dată în anul 2000 la Cluj, când a fost diagnosticată fetiţa cu insuficienţă renală, dar nu am reuşit să ajungem la domnul profesor Lucan. Am întrebat atunci, am stat vreo 3 săptămâni, care este motivul şi mi s-a spus că e motivul financiar. Nu ştiu, poate că am trăit într-o naivitate, pe care acum o detest. Mi se părea că medicul trebuie să fie aşa cum ne-am pregătit fiecare. Nu ni s-a comunicat nicio sumă, ci am fost transferaţi la altă clinică şi am fost trimişi apoi la Timişoara. (…) Este decisiv foşnetul pragmatic al banilor. Ei realizează ordinea în această dezordine”, spunea atunci Mihaela Bleotu.

Aceasta a reuşit în anul 2003 să se întâlnească cu Mihai Lucan căruia i-a spus că poate că banii pe care îi dă sunt insuficienţi, dar se angajează ca tot restul vieţii să contribuie cu cât vrea medicul pentru copilul ei, dar nu a primit niciun răspuns.

Vicepreşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, Emanuel Ungureanu (USR), l-a acuzat pe Mihai Lucan că ”era implicat până în gât în traficul de organe cu largul sprijin şi complicitatea SRI”.

”Sper că procurorii au un dosar în lucru şi pe trafic de organe pentru că şi în acest caz vorbim de grup infracţional organizat care are legătură şi cu desfăşurarea programului de transplant la ICUTR Cluj-Napoca. Am informaţii că banii din acest program au fost redirecţionaţi la dispoziţia lui Lucan pe secţia de Urologie pentru a acoperi cheltuielile de îngrijire a pacienţilor care veneau de la clinica privată a lui Lucan, LukMed, căreia i se spune LukFurt. Există conexiuni între Agenţia Naţională de Transplant şi furtul generalizat din bugetul ICUTR, iar organele pentru transplant puteau fi alocate discreţionar pentru anumite persoane. În mod clar nu este o legendă traficul de organe practicat de Lucan cu cetăţeni străini, care veneau pe Aeroportul Internaţional Cluj, obiectiv supravegheat de SRI”, a menţionat Ungureanu.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)– Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai Direcţiei de Investigaţii Criminale au efectuat, luni, cinci percheziţii percheziţii domiciliare pe raza municipiului Cluj-Napoca, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave. Două dintre percheziţii au avut loc la domiciliile lui Mihai Lucan şi ale fiului acestuia, Valerian Ciprian, situate una lângă alta.

Medicul Mihai Lucan, fiul său, Valerian Lucan, şi directorul administrativ în cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sânpetreanu, vor fi cercetaţi sub control judiciar, după ce Tribunalul Bucureşti a respins, vineri dimineaţa, cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a celor trei.

Procurorii au estimat prejudiciul în acest dosar la peste 5,1 milioane de lei.