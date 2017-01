Maxim Constantin Marius, militarul de la DEJ acuzat de pedofilie rămâne în arest /Exclusiv

În toamna anului trecut polițiștii îl capturau pe militarul Maxim Constantin Marius în timp ce acesta ar fi acostat o minoră în scara blocului. Potrivit rechizitoriului, acesta in varsta de 43 de ani, angajat la o unitate militara din cartierul Dealul Florilor din Dej, a marcat pe viata o fetita de doar 8 ani.

Barbatul, originar din Botosani, care locuia in Caminul de Garnizoana din Dej, in ultimele in cursul anului 2016 ar fi abuzat sexual o fetita de doar 8 ani care locuia intr-un bloc de pe strada Pepineriei. Anchetatorii spun ca in tot acest timp, in repetate randuri, cadrul militar o ducea pe fetita in scara unui bloc, in spatele tomberoanelor sau chiar in padurea Bungar, unde in timp ce ii arata minorei filme pentru adulti pe telefon, isi provoca placeri. Vineri, fapta a fost pe punctul de a se repeta, si in timp ce militarul o astepta pe fetita in scara unui bloc, incepand deja sa se masturbeze, in locul acesteia au mers politistii. Acestia l-au incatusat si l-au dus imediat la audieri. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, urmand sa fie cercetat de Parchetul Militar. Oamenii legii au informatii ca fetita de opt ani nu a fost singura victima a militarului Marius Constantin M., si ca acesta ar fi incercat sa corupa o alta minora de doar sapte ani, dupa ce i-a cumparat o punga de chips-uri.

În prezent, Maxim Constantin a reușit să se pensioneze, astfel că Tribunalul Militar a renunțat la judecarea cauzei. Dosarul se judecă în prezent la Dej, iar în data de 3 ianuarie 2017, magistrații au decis prelungirea măsurii preventive de arest la domiciliu pentru Maxim Constantin Marius.

citeste si: Militarul arestat la CLUJ rupe tăcerea: ”Am întrebat-o doar dacă îi place la școală”

Acesta va rămâne la domiciliul din Botoșani pe durata măsurii preventive, urmând ca după trecerea de cameră preliminară a dosarului să apară la primul termen.

„ În baza art.207, Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpatul Ma.Co. M., fiul lui Constantin Paul şi în trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: corupere sexuală a minorilor, prev. şi ped. de art.. 221 alin. (1) din C.pen. cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din C.pen., două infracţiuni de racolarea minorilor în scopuri sexuale, prev. de 222 din C.pen şi ultraj contra bunelor moravuri, prev. de art. 375 din C.pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din C.pen., toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din C.penal., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 03.01.2017, ora 13.30 până la data de 01.02.2017, ora 13.30 inclusiv. În temeiul art. 221 alin. 1 CPP impune inculpatului obligaţia de a nu părăsi imobilul din loc. Botoşani, judeţul Botoşani, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza” arată judecătorul de la DEJ.