Medic româno-sirian din Cluj bătut cu bestialitate de nepotul, drogat, student la F.S.E.G.A.!

Un renumit medic româno-sirian din Cluj, somitate în domeniu, a avut parte săptămâna trecută de cea mai teribilă experienţă a vieţii sale de până acum, mai ales pentru că aceasta a venit din partea nepotului său de 23 de ani, cel pe care el însuşi îl adusese la studii în România, la F.S.E.G.A. Cluj-Napoca. Practic, tânărul, aflat sub influenţa drogurilor şi imposibil de a fi stăpânit de către unchi, l-a pocnit pe acesta în zona feţei, provocându-i leziuni ce au nevoie de 8-9 zile de îngrijiri. Acum medicul este hotărât să-şi „extragă” nepotul din România, cu orice preţ şi să-l ducă la tratament, pentru o mai mare eficienţă, la o clinică din Dubai.

Medicul româno-sirian deţine un lanţ de cabinete dentare în zona rurală a judeţului şi s-a stabilit împreună cu familia într-o comună situată la 30 de km de Cluj-Napoca. Acesta este un om extrem de iubit de sătenii din zonă, care l-au adoptat încă din prima clipă, unde şi-a întemeiat de altfel şi o frumoasă gospodărie. Totodată, bărbatul de 45 de ani poate fi considerat un veritabil clujean, după numeroşii ani de studiu făcuţi sub bagheta profesorilor iluştri de la Facultatea de Stomatologie din cadrul U.M.F. Cluj, fiind bine integrat şi în lumea academică a urbei. Însă luni, 10 iulie, acesta, covârşit de griji şi pe deasupra cu faţa bine „marcată” de pumnii nepotului părea o umbră a insului vesel şi plin de optimism, aşacum îl ştiu colaboratorii şi prietenii. Mărturiseşte acesta, teribil de îngândurat, că incidentul a avut loc în zona cartierului Gheorgheni, chiar la locuinţa închiriată a nepotului pe care joi, 6 iulie, mersese să-l verifice. „Din păcate, ştiam că de ceva vreme se droghează, însă n-am crezut că la o discuţie pe această temă va fi în stare să mă lovească în aşa hal, dar e limpede că se afla în stare de inconştienţă din pricina substanţelor. Aşa că nu am altceva de făcut decât ca – în calitate de unchi şi medic – să iau măsurile ce se impun. Nu se poate să faci studii şi să te şi droghezi în acelaşi timp, fiindcă nu se leagă nicicum una cu cealaltă! De altfel m-am adresat poliţiei chiar a doua zi, iar de-acum singura preocupare a mea va fi să-l duc pe nepot, cumva, la o clinică specializată din Dubai, unde am nişte bune cunoştinţe”. Omul este poftit curând în cabinetul de consultaţii al I.M.L. Cluj. Se întoarce după câteva minute cu un certificat şi-mi arată, amabil, certificatul în care medicii i-au recomandat între opt şi nouă zile de îngrijiri. Apoi părăseşte sediul I.M.L. Cluj – dar nu înainte de a se scuza, mărturisind că nu se eschivează de la un interviu amplu,cu cărţile pe faţă, pe care mi-l va da mai târziu,însă momentan are lucruri extrem de importante de rezolvat în legătură cu nepotul său: „Nu mi-e frică de nimeni şi de nimic, şi mi-aş dori să fac într-un fel ca să nu devină victime ale drogurilor şi alţi tineri, asemeni nepotului meu”!

“La data de 7 iulie a.c., Poliţia municipiului Cluj-Napoca – Secţia 3 Poliţie, a fost sesizată, prin plângere prealabilă, de un bărbat de 45 de ani, din Cluj-Napoca, despre faptul că a fost agresat de către nepotul său, în urma unor discuţii contradictorii. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, faptă prevăzută de Codul penal”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.