In memoriam: Profesor Dr Nicolae Maier

Cu multi ani în urmă, aproape 28 de ani, ca tânăr student la medicină intram la cursul de dermatologie al doctorului Nicolae Maier. In amfiteatrul Clinicii de Dermatologie, construit în 1890 și decorat cu desenele de histologie cutanată din perioada interbelică ne astepta așezat la catedră o persoană mai degrabă scundă, cu ochelari cu lentile groase, îmbrăcat intr-un halat de molton sub care erau vizibile tricoul și bretelele. Curios cum memoria păstrează uneori atâtea detalii. De-a lungul celor șase ani de facultate au fost extrem de puțini profesori care atrăgeau studenții la cursuri fără liste de prezență. Profesorul Maier a fost printre aceștia. În ciuda aspectului nonconformist, am fost cucerit de claritatea exprimării, de siguranța expunerii, de talentul pedagogic atât de rar întâlnit. Nu am fost un student eminent, dar am învățat din pasiune și respect acolo unde profesorul m-a impresionat. S-a întâmplat rar. La examenul de dermatologie am avut un subiect despre pemfigus. M-am descurcat bine, iar profesorul Maier mi-a arătat un articol cu o imagine de imunofluorescență caracteristică pemfigusului. Am ales la rezidențiat specialitatea de dermatologie, nu pentru că m-ar fi pasionat bolile cutanate, ci pentru impresia lăsată de profesorul Maier. În viață ne facem propriul drum, dar oamenii pe care îi întâlnim ne marchează. În timp am învățat sa-mi iubesc meseria, iar în ultimii 20 de ani mă ocup mai ales de pemfigus. Oare chiar există destin?

Dincolo de o memorie impresionantă, de talentul pentru limbi străine, de cunoștințe medicale vaste, profesorul Maier a fost un om bun, empatic cu suferința umană, cald, jovial, corect, întotdeauna cu zâmbetul pe buze. Îți lăsa suficient spațiu ca să îți dezvolți cariera. Elanul tinereții te face uneori să fii lipsit de tact la întâlnirea cu impostura. În loc să mă pună la colț pentru unele momente conflictuale, m-a încurajat să nu mă schimb, să nu devin obedient. Pentru asta l-am iubit pe profesorul Maier.

În dermatologia românească prin profesionalism și carismă ar fi putut ocupa poziția de lider. A preferat să rămână retras. Un mare gânditor spunea că aproape toți oamenii mari sunt modești, fiindcă se compară necontenit, nu cu ceilalți, ci cu acea idee despre perfecțiune pe care o au înaintea spiritului lor.

A avut, totuși, o tresărire de orgoliu imediat după revoluție când a fost ales rector al Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu. O perioadă plină de naivitate și speranță, când sistemul dezorientat, a permis pentru scurt timp ascensiunea valorilor în societatea noastră. A fondat Asociația Dermatologilor Transilvani, proiectul său de suflet, de care s-a despărțit prea devreme. Printre publicațiile științifice va rămâne de referință tratatul de patologie cutanată.

Plecarea dintre noi a profesorului Nicolae Maier ne lasă mai săraci sufletește, plini de tristețe, cu regretul de a fi petrecut prea puțin timp împreună.

Cluj-Napoca, 12 iulie 2018

Adrian Baican