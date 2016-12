Mezina Clanului Sukosd se căsătorise cu șoferul firmei. Timea și Zoltan Deszo își recunosc faptele în dosarul Banane de Milioane

Timea Deszo și soțul ei, Zoltan au fost protagoniștii de la termen de judecată din dosarul Banane de milioane. În vreme ce Timea susține că doar asculta ordinele venite din partea tatălui ei, Ștefan Sukosd- inculpatul principal, Zoltan recunoaște toate ilegalitățile ce le-a comis pentru ”tata socru” și își păstrează în continuare calitatea de martor. Prejudiciul cauzat de inculpații din acest dosar; familia Sukosd, câțiva angajați cu funcție de conducere și Vana Dan Traian, partenerul lui Ștefan se ridică la peste 15 milioane de lei(sumă ce reprezintă doar TVA-ul necolectat de Statul Român). Cu alte cuvinte, pe ”factura” lui Sukosd se găsesc cantități de banane aduse ilegal în România și distribuite, ale căror valoare sare de ordinul a 60 de milioane de lei.

În urmă cu câțiva ani, Zoltan Deszo s-a angajat la firma lui Ștefan Sukosd pentru a încărca banane în mașinile ce efectuau distribuția. Ulterior, acesta a fost promovat de la manipulator marfă la șofer, lucru ce i-a permis să se împrietenească cu Timea, fata patronului.

În scurt timp, în 2013, cei doi s-au mutat împreună și în prezent au reușit să se căsătorească în faza de urmărire penală, înainte ca dosarul Banane de Milioane să fie trimis în judecată. Pentru ilegalitățile comise, doar Timea plătește, deoarece, anchetatorii au reuși să facă o înțelegere cu Deszo și l-au lăsat în afara dosarului, chiar dacă acesta recunoaște că ar fi întocmit și uzat documente false, pe care ulterior le-ar fi distrus.

„În legătură cu învinuirea care mi se aduce declar că nu recunosc comiterea faptei și precizez că imediat după terminarea liceului am început să lucrez la firma tatălui meu pe vremea acea Citris Star atribuțiile mele fiind acelea că efectuam plata către furnizorii externi și interni, depuneam bani din casă în contul bancar al firmei și de asemenea, duceam sau aduceam acte de la Finanțe sau de la Trezorerie. Arăt că în ceea ce mă privește am efectuat plăti către firmele din Ungaria sau Polonia, însă nu am cunoștință despre modul de achiziție de banane, nu am ținut legătura cu șoferii care efectuau transporturile doar vedeam că se descarcă marfă în depozitul de pe str. Războieni, iar dacă se întâmplă să fiu doar eu în biroul firmei șoferii îmi lăsau anumite documente pe care mai apoi le predam fie tatălui meu, fie inculpatelor Moceanu Alina sau Ienei Rebeka. Știu că plata mărfii se făcea prin virament bancar, nu știu dacă se făcea și în numerar. Arăt că mai la început prin anii 2010-2011 SC. Pur Energie a fost furnizorul nostru de banane dar o scurtă perioadă de câteva luni, perioadă în care am efectuat plata către această firmă fără să am cunoștință despre motivul pentru care colaborarea noastră a încetat. Menționez că după ce marfă ajungea în depozitul de pe Războieni, de valorificarea acesteia se ocupă inc. Moceanu Alină eu neavând atribuții în acest sens. Eu personal întocmeam în cursul dimineții avizele de însoțire a mărfii care se înmânau șoferilor pentru a le preda beneficiarilor” povestește mezina clanului Sukosd, Timea.

Timea întocmea facturile după ce Alina Moceanu și Rebeca Inei își făceau partea lor din ecuație: întocmirea avizelor. Cât despre plată, evazioniștii se foloseau de multe ori de modalități în numerar. Chiar fata lui Ștefan susține că deseori banii erau trimiși prin șoferi iar legătura cu polonezii o făcea Radu Berar și Janos Lukacs pentru că ea nu știa vorbi limba poloneză sau engleză.

Cu toate că unul dintre cei ce au recunoscut că au distrus documente oficiale contrafăcute este soțul ei, Timea susține că nu știa nimic despre acest aspect.

Arăt că nu am cunoștință că avizele de însoțire a mărfii să fi fost distruse după ce se livra marfă și se efectua plata și știu că există pe un caiet o evidentă ținută de Ienei Rebeka și Moceanu Alină cu firmele care nu apucaseră să facă încă plată mărfii livrate. În legătură cu convorbirea telefonică pe care aș fi purtat-o cu tatăl meu legat de un așa numit pachet mare, este posibil să se refere la faptul că unul dintre șoferii întorși din cursă ar fi adus sume de bani pentru marfă livrată, iar expresiile transport lung și scurt nu au pentru mine nicio semnificație. În legătura cu solicitarea pe care i-am făcut-o lui Lukacs de a schimbă parolă email am făcut-o după derularea perchezițiilor ce au avut loc pentru că acesta să nu creadă că cineva iar folosi în continuare parolă. În legătură cu CMR-ul având ștampilă societății Izoline descoperită la percheziție acesta aparținea prietenului meu de la acel moment, actual soțul meu Dezso Zoltan.

L-a dat în gât pe tata socru

Pentru faptele comise, Zoltan Deszo ar fi fost pus cu ușurință sub acuzare în dosarul acesta, însă cumva, are doar calitatea de martor. La cel mai recent termen, a fost chemat în instanță pentru a relata despre modul în care se derula afacerea de familie a Clanului Sukosd.

Un aspect important semnalat de declarația lui Zoltan era faptul că se întocmeau acte dublate pentru transportarea mărfurilor. Astfel că evazioniștii dădeau șoferilor două rânduri de hârtii: una cu cantitatea legală de transport a mărfii, iar cealaltă cu cantitatea real transportată. Prima era pentru ca să nu fie amendați de poliție, iar cea de-a doua era pentru a se onora cantitatea completă a comenzilor de banane.

” Arăt că îmi mențin declarațiile pe care le-am dat anterior în faza de urmărire penală și menționez că în vara anului 2012 m-am angajat la SC: Banane Distrib SRL. unde am 2 desfășurat activitate inițial la încărcarea bananelor și apoi ca și șofer, ulterior desfășurând activitatea la SC. Siebenburgen tot ca și șofer însă nu mai rețin exact momentul când am început să îmi desfășor activitatea la această din urmă societate. În concret, aveam ca atribuții de serviciu transportul bananelor din Ungaria mai exact de la Debrecen de la firma Izoline până la un depozit din Secuieni, jud. Bihor. În mod obișnuit plecam din Cluj în zile de sâmbăta sau duminică și rămâneam în Săcuieni până joia următoare când reveneam la Cluj. Numărul transporturilor efectuate de la Debrecen la Secuieni depindea de comenzile efectuate. Arăt că la plecarea din Debrecen întocmeam două CMR-uri, explicația fiind aceea că în situația un care eram depistați cu o cantitate mai mare decât limită maximă admisă eram amendați de autoritățile din Ungaria. De aceea întocmea un CMR cu cantitatea legală admisă pe care îl prezentăm în caz de nevoie autorităților din Ungaria pentru a nu fi amendați în timp ce al doilea CMR conținea cantitatea reală transportată pe care îl prezentăm la vamă spre România” susține Zoltan.

Astfel acesta trecea prin vama Săcuieau și nu întâmpina probleme atunci când arăta CMR-ul ce reprezenta cantitatea reală transportată.

După ce reușea să descarce marfa la Săcuieni se întorcea în Ungaria pentru a efectua un alt transport. Bananele aduse de el în țară, alături cu cantitățile colectate de ”colaboratorii” lui Ștefan Sukosd, erau încărcate, imediat după ce treceau vama, într-un tir, de unde plecau spre mai multe locații din țară, dar