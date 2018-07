Mihai Eminescu ar putea fi dezgropat

Cunoscutul poet roman Laurian Stanchescu solicita, prin intermediul unei scrisori deschise, deshumarea lui Mihai Eminescu. Poetul ii cere Procurorului General al Romaniei deschiderea unui dosar privind moartea suspecta a poetului national.

„Excelenta, In urma cu 129 ani s-a petrecut o crima de neiertat impotriva lui Mihai Eminescu, Voievodul Limbii si Culturii Romane, mucenicul intemeietor de grai romanesc. De la moartea sa au aparut o serie de marturii, documente si rapoarte medicale din tara si din strainatate, toate semnate de savanti in medicina legala, cercetatori de elita, membri ai familiei poetului. Sunt aduse dovezi fara tagada si care vorbesc despre uciderea poetului prin tratamente exagerate cu injectii de mercur pentru diagnostice false. Abuzurile medicale si torturile la care a fost supus fara voia sa i-au adus moartea prematură si au aruncat dezonoarea asupra memoriei si spiritului sau cardinal. Mihai Eminescu este Crucifixul si Constelatia spiritualitatii romanesti, numele sau trebuie scos din mormant si pus curat in catapeteasma neamului pentru care a murit si a suferit un martiraj neomenesc. Amintesc ca Franta a procedat la fel cu trupul lui Napoleon Bonaparte, nefiind nici o impietate.

Excelenta, depun ca marturie a acestul Memoriu, – Mihai Eminescu, un Dumnezeu ranit -, cartea mea in care veti gasi documentele necesare deshumarii cat mai grabnice, apoi il vom aseza pe Mihai Eminescu in triumf in pamantul pe care l-a iubit micenicindu-l.

Excelenta, aveti aceasta datorie de onoare fata de dumneavoastra si fata de un adevar ingropat odata cu Mihai Eminescu”, a scris poetul in memoriul trimis catre Augustin, postare pe cae o găsim și pe pagina de Facebook. a poetului, potrivit cotidianul.ro.