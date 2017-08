Mii de imigranti urmeaza sa fie adusi la Huedin si in judetul Cluj

Gazeta de Cluj a intrat in posesia unor informatii conform carora in spatele acestei povesti cu imigranti de la Huedin se afla cei de la LADO Romania filiala Cluj. Proiectul este facut pe bani europeni si finantat prin Inspectoratul de Imigrari in colaborare cu autoritatile locale.

Atat presedintele Consiliul Judetean Cluj, Alin Tise si primarul din Huedin sustin ca nu au fost abordati de catre cei de la LADO Cluj.

De toata „afacerea” cu sirieni(si nu numai) adusi in judetul Cluj, in special la Huedin, se va ocupa Ana Ludusan, un personaj care prezinta acest proiect in valoare de 600.000 euro.

