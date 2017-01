Ministerul Finanțelor vrea să împrumute peste 3 miliarde de lei de pe piața internă

Pentru luna ianuarie, Ministerul Finanţelor şi-a propus să împrumute de pe piaţa internă 3,415 miliarde lei, din care 1 miliard de lei prin certificate de trezorerie, iar 2,1 miliarde lei prin emisiuni de obligaţiuni. La aceste sume s-ar putea adăuga 315 milioane de lei prin licitaţii suplimentare, însă întreaga sumă se plasează cu 25% sub nivelul celei anunţate pentru prima lună a acestui an, informează News.ro.

Pentru ianuarie 2016, Finanţele anunţaseră un calendar de împrumuturi de 4,56 miliarde lei, cu 27,5% mai mult decât în perioada similară a anului trecut.

Statul vrea să atragă de la băncile locale 1 miliard de lei prin certificate de trezorerie în prima lună a anului viitor, prin două licitaţii de câte 500 milioane de lei, programate pentru 9 şi 19 ianuarie, cu scadenţă de un an, respectiv şapte luni.

La acestea se adaugă emisiunile obişnuite de titluri de stat, în valoare de 2,1 miliarde de lei, sumă care ar putea fi suplimentată cu 315 milioane de lei prin licitaţii adiacente.

Prima licitaţie este programată pentru 5 ianuarie, cu o valoare de 500 milioane lei, având scadenţa peste doi ani. Vor urma încă două emisiuni de obligaţiuni la care statul vrea să atragă câte 500 milioane de lei, cu scadenţă la 4 şi 5 ani.

Pentru emisiunile cu scadenţe mai lungi, de 7 şi 15 ani, statul îşi propune să atragă de la bănci câte 300 milioane de lei.

Sumele vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi refinanţarea datoriei publice în ianuarie 2017.

Finanţele anunţaseră un calendar de împrumuturi pentru decembrie anul acesta de 3,87 miliarde lei, din care a realizat doar aproape jumătate (45%), finanţându-se cu 1,775 miliarde lei de la bănci.

Restul de circa 2,1 miliarde lei nu a reuşit să le atragă, după ce a respins toate ofertele la licitaţia de certificate de trezorerie în valoare de 1 miliard de lei, pe fondul ofertei slabe şi a dobânzilor considerate prea mari. Totodată, la licitaţia de certificate în valoare de 800 milioane de lei a atras doar 356 milioane de lei.

Finanţele au respins, pe acelaşi motiv, ofertele băncilor pentru emisiunea de 500 milioane de lei cu scadenţă în februarie 2019, iar la emisiunea cu aceeaşi valoare, dar cu scadenţă în martie 2021, a împrumutat doar 424,6 milioane lei.

În decembrie anul trecut, statul a atras de pe piaţa internă 2,75 miliarde lei, astfel că suma împrumutată în decembrie 2016 este cu aproape 1 miliard de lei mai mică (respectiv 35%).

Pentru 2016, programul de împrumuturi al României prevede atragerea a 48-50 de miliarde lei prin vânzarea de obligaţiuni pe piaţa internă, în condiţiile în care anul trecut statul s-a finanţat cu 38,6 miliarde lei.

Pentru trimestrul al IV-lea, Ministerul Finanţelor Publice a anunţat un volum indicativ de 11-13 miliarde de lei al emisiunilor de titluri de stat pe piaţa internă.

Totodată, statul viza să atragă 3 miliarde euro de pe pieţele internaţionale, dar a împrumutat deja 3,25 miliarde euro. MFP a atras în februarie 1,25 miliarde euro de pe pieţele financiare externe, apoi 1 miliard euro în mai şi încă 1 miliard de euro în septembrie.

Guvernul are o ţintă de deficit bugetar de 2,8% din produsul intern brut (PIB) pe cash şi de 2,95% din PIB după standardul european ESA pentru întregul an.