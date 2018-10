Ministrul Șova pus să verifice centurile municipiului Cluj Napoca

De asemenea, acesta a cerut atât ministrului, cât și primarului Emil Boc, raportul de progres în ceea ce privește stadiul realizării studiului de fezabilitate pentru Centura de Nord a Clujului, având în vedere faptul că în urmă cu un an acesta a fost predat spre execuție Primăriei Cluj-Napoca pentru urgentarea procedurilor și pentru a fi realizat mai repede.

Primarul PNL Emil Boc le cerea anul trecut celor 14 parlamentari de Cluj să susţină proiectul centurii metropolitane, printr-o scrisoare deschisă însoţită de un extras din Master Planul General de Transport al României, unde se face referire la proiectul de 126 de milioane de euro.

„Este important ca în acest an să înceapă şi să se finalizeze studiile de fezabilitate pentru centura metropolitană”, se arăta în scrisoare. Boc a revenit în primăvară, atacând activitatea partidului la guvernare.

„După doi ani de aşteptare, fără sprijinul parlamentarilor PSD, care au dormit, am reuşit să deblocăm proiectul şi să îl luăm în sarcina primăriei. Anul acesta nu trebuie alocări pentru centură, că plăteşte primăria pentru studiul de fezabilitate. După 2020, când va fi gata documentaţia, atunci este important să se prindă banii pentru execuţia lucrărilor, sume care există de la Uniunea Europeană. Toată ziua sunt cu scrisori deschise, dar fără rezultat”, a spus Boc, la Realitatea FM Cluj.

Transregio Feleac are 38,3 km. Drumul Gilău Vest – Cluj-Napoca Vest are 14,1 km şi se intersectează cu A3. Acest drum costă 40,5 de milioane de euro şi are trei sectoare: centura Gilăului (2,3 km), legătura cu Clujul, prin partea de nord a localităţii Floreşti (9,9 km), şi traversarea Drumului Național nr. 1 până în zona Colina, unde ar urma să facă joncţiunea cu centura (1,9 km).

Cea de-a doua parte este centura Clujului, care pleacă din zona de sud-vest a oraşului şi trece prin spatele cartierelor Mănăştur, Zorilor, Bună Ziua, Gheorgheni, Someşeni, până spre Apahida. Acest tronson de drum (24,2 km) ar urma să coste 85,7 milioane de euro.

Sectoarele sunt Cluj Sud-Vest – Selgros, cel mai scump, 67 de milioane de euro, respectiv Selgros – Bd. Muncii. Un ultim sector, Bd. Muncii – Apahida, este un drum existent cu o bandă pe sens, care ar urma să fie extins la două benzi pe sens.