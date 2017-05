Monica Macovei, noi declaraţii despre SIPA: Am decis în 2005 să nu mai primesc informări despre magistraţi

Fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei a declarat, sâmbătă, că a decis să nu primească nicio informare de la SIPA şi nici nu a sustras informaţii din arhivă, în timpul mandatului său, afirmând că desfiinţarea SIPA a fost o măsură pentru independenţa Justiţiei.

Am decis în 2005, ca ministru, ca la mine să nu vină nicio informare de la SIPA/DGPA. Repet: n-am primit niciun dosar, n-am sustras niciun dosar, n-am făcut nicio fotocopie. Am spus asta în intervenţia pe care am avut-o la Realitatea Tv, în emisiunea Jocuri de putere, marţi seara, 17 mai 2017″, a declarat fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei, pe Facebook.

Monica Macovei a afirmat că înainte de a prelua portofoliul Ministerului Justiţiei toate informările treceau pe la ministru şi ministrul decidea ce face cu ele.

„Înaintea mea, toate aceste informări, indiferent dacă ele priveau acte de corupţie sau bârfe sau orice priveau ele, treceau pe la ministru şi ministrul decidea ce face cu ele. Ori, dacă este vorba despre corupţie sau crimă organizată trimiţi tu-DGPA, din oficiu, direct la Parchet sau, dacă este vorba despre deţinuţi sau despre personalul care face abuzuri din penitenciare, trimiţi la conducerea penitenciarelor. Deci, am decis ca la mine să nu vină nicio informare despre magistraţi”, a susţinut Monica Macovei, potrivit Mediafax,

Monica Macovei a afirmat că a desfiinţat SIPA ca măsură de independenţă a justiţiei, întrebându-se de ce miniştrii dinaintea sa care au primit aceste informări nu au desfiinţat SIPA.

„Îmi pun şi eu o întrebare retorică: toţi miniştrii dinaintea mea au primit aceste informări şi nimeni nu l-a desfiinţat. De ce n-au făcut-o? Vreau să insist încă o dată pe următorul lucru: este fals, este o minciună faptul că aş fi sustras documente, sau că aş fi primit dosare de acolo. N-am primit niciun dosar, n-am sustras niciun dosar, n-am făcut nicio fotocopie. Şi n-am avut niciun interes, decât să-l desfiinţez tocmai ca o măsură de independenţă a justiţiei”, a conchis Macovei.