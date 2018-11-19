Exclusiv Moş Crăciun vine în comuna Floreşti

De către
Julia Pandi
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GD Events împreună cu primăria comunei Floreşti organizează cel mai mare festival, Satul lui Moş Crăciun. Acest concept îi copie după satul Rovaniemi din Laponia.

Moş Crăciun vine în fiecare zi, în Parcul Tăuți, între orele 11:00-22:00, şi vor fi organizate ateliere tematice pentru copii, mini-discoteca, divertisment, spectacole de colinde.

Evenimentul debutează pe 23 noiembrie cu un concert Andra, Connect-r şi What’s Up şi continua pana pe 3 ianuarie cu  patinoar, parc de distracţii, vizită în casa lui Moş Crăciun, ateliere de creaţie, food and drink.

Intrarea este liberă.

afis satul lui mos craciun

PROGRAM SCENA PRINCIPALĂ ( INTRAREA LIBERĂ)

 23 NOIEMBRIE

19:00 DESCHIDERE SAT (APRINDEREA LUMINILOR ÎN SAT)

19:10 PRIMIREA LUI MOS CRÎCIUN

19:30 SPECTACOL PENTRU COPII – “ MOȘ CRĂCIUN ȘI PRIETENII “

20:30 CONCERT SUSȚINUT DE ANDRA, CONNECT-R ȘI WHAT’S UP (GAZDA EVENIMENTULUI – CĂTĂLIN MĂRUȚĂ)

24 NOIEMBRIE

12:00 – 13:00 MINI DISCOTECA CRĂCIUNULUI (DIVERTISMENT PENTRU COPII )

18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 CORALA ARMONIA – CONCERT COLINDE 20:30 CONCERT COLINDE

 25 NOIEMBRIE

12:00 – 13:00 MINI DISCOTECA CRĂCIUNULUI (DIVERTISMENT PENTRU COPII )

18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 FUEGO – CONCERT COLINDE

26 NOIEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 CONCERT COLINDE

27 NOIEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 CONCERT COLINDE

 28 NOIEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 SPECTACOL PENTRU COPII

20:00 CONCERT COLINDE

 29 NOIEMBRIE

12:00 -20:00 FESTIVALUL NAȚIONAL DE COLINDE FLOREȘTI

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 CONCERT COLINDE

30 NOIEMBRIE

SPECTACOL DEDICAT CENTENARULUI MARII UNIRI (ROMÂNIA ÎN SĂRBPTOARE – 100 DE ANI DE ISTORIE)

18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

18:05 ORCHESTRA LĂUTARII DE LA CHIȘINĂU, DIRIJOR NICOLAE BOTGROS – SPECTACOL SUSȚINUT DE : ION PALADI, PAUL ANANIE, DANIEL POP, NICU MÂȚĂ, ANDRADA ȘI AMALIA CODOREAN, ANDREEA HAISAN, GABRIEL DUMITRU, ANSAMBLUL ȘOIMII CARPAȚILOR – PREMIERE ANSAMBLUL ȘOIMII CARPA/ILOR (JUNIORII MICI, JUNIORII MARI, SENIORII, VETERANII)

1 DECEMBRIE

12:00 – 13:00 (DIVERTISMENT PENTRU COPII )

18:00 – PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

18:30 – ANAMBLUL BRAULET – REPUBLICA MOLDOVA (COLINDE, OBICEIURI DE IARNĂ, DANSURI )

19:00 – ANSAMBLUL DUMBRĂVIȚA – PRAHOVA (OBICEIURI DE IARNĂ )

19:30 – ANSAMBLUL SLOBOZIA MARE – REPUBLICA MOLDOVA (DANSURI, OBICEIURI DE IARNĂ, COLINDE)

2 DECEMBRIE

12:00 – 13:00 ( DIVERTISMENT PENTRU COPII )

18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

18:30 – CONCERT COLINDE, DANSURI, OBICEIURI DE IARNĂ

3 DECEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 CONCERT COLINDE

4 DECEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 CONCERT COLINDE

5 DECEMBRIE

17:30 – 21:00 ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ NICOLAE (MOȘUL OFERĂ DULCIURI PENTRU COPII )

19:00 CONCERT COLINDE

6 DECEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 SPECTACOL PENTRU COPII

20:00 CONCERT COLINDE

7 DECEMBRIE

18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 ANSAMBLUL TRANSILVANIA DIN BAIA MARE ( DANSURI, OBICEIURI DE IARNĂ, COLINDE)

8 DECEMBRIE

12:00 – 13:00 MINI DISCOTECA CRĂCIUNULUI (DIVERTISMENT PENTRU COPII )

18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 NICO – CONCERT COLINDE

9 DECEMBRIE

12:00 – 13:00 (DIVERTISMENT PENTRU COPII)

18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 OANA TOMOIAGĂ (SPECTACOL DE MUZICĂ POPULARĂ ȘI COLINDE )

10 DECEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 CONCERT COLINDE

11 DECEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 SPECTACOL PENTRU COPII

20:00 CONCERT COLINDE

12 DECEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 CONCERT COLINDE

13 DECEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 CONCERT COLINDE

14 DECEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 SPECATOL PENTRU COPII

20:00 CONCERT COLINDE

15 DECEMBRIE

12:00 – 13:00 (DIVERTISMENT PENTRU COPII )

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 OBICEIURI DE IARNAĂ DANSURI, COLINDE – 20:00 NARCISA SUCIU ( CONCERT COLINDE )

16 DECEMBRIE

12:00 – 13:00 MINI DISCOTECA CRĂCIUNULUI (DIVERTISMENT PENTRU COPII )

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 JUNII SIBIULUI ( OBICEIURI DE IARNĂ, COLINDE, DANSURI )

20:00 CONCERT COLINDE

17 DECEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 CONCERT COLINDE

18 DECEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 CONCERT COLINDE, OBICEIURI DE IARNĂ

19 DECEMBRIE

18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

18:30 SPECTACOL CARITABIL “SPERANȚĂ PENTRU VIAȚĂ“

20 DECEMBRIE

18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 CONCERT COLINDE

20:00 OBICEIURI DE IARNĂ, DANSURI, COLINDE

21 DECEMBRIE

18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 CONCERT COLINDE

20:00 ANSAMBLUL DE DANSURI (OBICEIURI DE IARNĂ, DANSURI, COLINDE)

22 DECEMBRIE

12:00 – 13:00 ( DIVERTISMENT PENTRU COPII)

18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 SPECACOL PENTRU COPII

20:00 CONCERT COLINDE

23 DECEMBRIE

18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

18:30 SPECTACOL PENTRU COPII

19:00 CONCERT COLINDE

20:00 PAULA SELING (CONCERT COLINDE)

24 DECEMBRIE

18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN

19:00 SPECTACOL FEERIA CRĂCIUNULUI

20:00 CONCERT COLINDE

IN PERIOADA 25 DECEMBRIE – 3 IANUARIE 2019

“SATUL LUI MOȘ CRĂCIUN” ESTE DESCHIS ZILNIC ÎNTRE ORELE 11:00 – 22:00 PENTRU ACTIVITĂȚI DEDICATE ÎNTREGII FAMILII (PATINOAR, PARC DE DISTRACȚII, VIZITĂ ÎN CASA LUI MOȘ CRĂCIUN, ATELIERE DE CREAȚIE) VENDORI, FOOD & DRINK ETC

INTRAREA LIBERĂ !!!

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