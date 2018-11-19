Exclusiv Moş Crăciun vine în comuna Floreşti

GD Events împreună cu primăria comunei Floreşti organizează cel mai mare festival, Satul lui Moş Crăciun. Acest concept îi copie după satul Rovaniemi din Laponia.
Moş Crăciun vine în fiecare zi, în Parcul Tăuți, între orele 11:00-22:00, şi vor fi organizate ateliere tematice pentru copii, mini-discoteca, divertisment, spectacole de colinde.
Evenimentul debutează pe 23 noiembrie cu un concert Andra, Connect-r şi What’s Up şi continua pana pe 3 ianuarie cu patinoar, parc de distracţii, vizită în casa lui Moş Crăciun, ateliere de creaţie, food and drink.
Intrarea este liberă.
PROGRAM SCENA PRINCIPALĂ ( INTRAREA LIBERĂ)
23 NOIEMBRIE
19:00 DESCHIDERE SAT (APRINDEREA LUMINILOR ÎN SAT)
19:10 PRIMIREA LUI MOS CRÎCIUN
19:30 SPECTACOL PENTRU COPII – “ MOȘ CRĂCIUN ȘI PRIETENII “
20:30 CONCERT SUSȚINUT DE ANDRA, CONNECT-R ȘI WHAT’S UP (GAZDA EVENIMENTULUI – CĂTĂLIN MĂRUȚĂ)
24 NOIEMBRIE
12:00 – 13:00 MINI DISCOTECA CRĂCIUNULUI (DIVERTISMENT PENTRU COPII )
18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 CORALA ARMONIA – CONCERT COLINDE 20:30 CONCERT COLINDE
25 NOIEMBRIE
12:00 – 13:00 MINI DISCOTECA CRĂCIUNULUI (DIVERTISMENT PENTRU COPII )
18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 FUEGO – CONCERT COLINDE
26 NOIEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 CONCERT COLINDE
27 NOIEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 CONCERT COLINDE
28 NOIEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 SPECTACOL PENTRU COPII
20:00 CONCERT COLINDE
29 NOIEMBRIE
12:00 -20:00 FESTIVALUL NAȚIONAL DE COLINDE FLOREȘTI
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 CONCERT COLINDE
30 NOIEMBRIE
SPECTACOL DEDICAT CENTENARULUI MARII UNIRI (ROMÂNIA ÎN SĂRBPTOARE – 100 DE ANI DE ISTORIE)
18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
18:05 ORCHESTRA LĂUTARII DE LA CHIȘINĂU, DIRIJOR NICOLAE BOTGROS – SPECTACOL SUSȚINUT DE : ION PALADI, PAUL ANANIE, DANIEL POP, NICU MÂȚĂ, ANDRADA ȘI AMALIA CODOREAN, ANDREEA HAISAN, GABRIEL DUMITRU, ANSAMBLUL ȘOIMII CARPAȚILOR – PREMIERE ANSAMBLUL ȘOIMII CARPA/ILOR (JUNIORII MICI, JUNIORII MARI, SENIORII, VETERANII)
1 DECEMBRIE
12:00 – 13:00 (DIVERTISMENT PENTRU COPII )
18:00 – PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
18:30 – ANAMBLUL BRAULET – REPUBLICA MOLDOVA (COLINDE, OBICEIURI DE IARNĂ, DANSURI )
19:00 – ANSAMBLUL DUMBRĂVIȚA – PRAHOVA (OBICEIURI DE IARNĂ )
19:30 – ANSAMBLUL SLOBOZIA MARE – REPUBLICA MOLDOVA (DANSURI, OBICEIURI DE IARNĂ, COLINDE)
2 DECEMBRIE
12:00 – 13:00 ( DIVERTISMENT PENTRU COPII )
18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
18:30 – CONCERT COLINDE, DANSURI, OBICEIURI DE IARNĂ
3 DECEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 CONCERT COLINDE
4 DECEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 CONCERT COLINDE
5 DECEMBRIE
17:30 – 21:00 ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ NICOLAE (MOȘUL OFERĂ DULCIURI PENTRU COPII )
19:00 CONCERT COLINDE
6 DECEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 SPECTACOL PENTRU COPII
20:00 CONCERT COLINDE
7 DECEMBRIE
18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 ANSAMBLUL TRANSILVANIA DIN BAIA MARE ( DANSURI, OBICEIURI DE IARNĂ, COLINDE)
8 DECEMBRIE
12:00 – 13:00 MINI DISCOTECA CRĂCIUNULUI (DIVERTISMENT PENTRU COPII )
18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 NICO – CONCERT COLINDE
9 DECEMBRIE
12:00 – 13:00 (DIVERTISMENT PENTRU COPII)
18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 OANA TOMOIAGĂ (SPECTACOL DE MUZICĂ POPULARĂ ȘI COLINDE )
10 DECEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 CONCERT COLINDE
11 DECEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 SPECTACOL PENTRU COPII
20:00 CONCERT COLINDE
12 DECEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 CONCERT COLINDE
13 DECEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 CONCERT COLINDE
14 DECEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 SPECATOL PENTRU COPII
20:00 CONCERT COLINDE
15 DECEMBRIE
12:00 – 13:00 (DIVERTISMENT PENTRU COPII )
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 OBICEIURI DE IARNAĂ DANSURI, COLINDE – 20:00 NARCISA SUCIU ( CONCERT COLINDE )
16 DECEMBRIE
12:00 – 13:00 MINI DISCOTECA CRĂCIUNULUI (DIVERTISMENT PENTRU COPII )
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 JUNII SIBIULUI ( OBICEIURI DE IARNĂ, COLINDE, DANSURI )
20:00 CONCERT COLINDE
17 DECEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 CONCERT COLINDE
18 DECEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 CONCERT COLINDE, OBICEIURI DE IARNĂ
19 DECEMBRIE
18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
18:30 SPECTACOL CARITABIL “SPERANȚĂ PENTRU VIAȚĂ“
20 DECEMBRIE
18:30 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 CONCERT COLINDE
20:00 OBICEIURI DE IARNĂ, DANSURI, COLINDE
21 DECEMBRIE
18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 CONCERT COLINDE
20:00 ANSAMBLUL DE DANSURI (OBICEIURI DE IARNĂ, DANSURI, COLINDE)
22 DECEMBRIE
12:00 – 13:00 ( DIVERTISMENT PENTRU COPII)
18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 SPECACOL PENTRU COPII
20:00 CONCERT COLINDE
23 DECEMBRIE
18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
18:30 SPECTACOL PENTRU COPII
19:00 CONCERT COLINDE
20:00 PAULA SELING (CONCERT COLINDE)
24 DECEMBRIE
18:00 PRIMIREA LUI MOȘ CRĂCIUN
19:00 SPECTACOL FEERIA CRĂCIUNULUI
20:00 CONCERT COLINDE
IN PERIOADA 25 DECEMBRIE – 3 IANUARIE 2019
“SATUL LUI MOȘ CRĂCIUN” ESTE DESCHIS ZILNIC ÎNTRE ORELE 11:00 – 22:00 PENTRU ACTIVITĂȚI DEDICATE ÎNTREGII FAMILII (PATINOAR, PARC DE DISTRACȚII, VIZITĂ ÎN CASA LUI MOȘ CRĂCIUN, ATELIERE DE CREAȚIE) VENDORI, FOOD & DRINK ETC
INTRAREA LIBERĂ !!!