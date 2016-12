Moşul i-a majorat lui Andrei Cionca acţiunile la Cemacon

După cum Gazeta de Cluj prefigura în numerele anterioare, Andrei Cionca a început să cumpere acţiuni la Cemacon. Tranzacţia a avut loc între firma de apartament Kanata Investment, care deţinea un pachet de aproximativ 6% din acţiuni, şi CIT Resources, firmă controlată de Cionca. Tranzacţia a avut loc la câteva zile după propunerea de schimbare a conducerii Cemacon, astfel că propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administraţie a fost respinsă.

În numerele anterioare, Gazeta de Cluj prefigura ”asediul” pe care Andrei Cionca, şeful Casei de Insolvenţă Transilvania, îl pregăteşte asupra Cemacon.

La câteva zile după ce s-a respins o hotărâre prin care se dorea ca membrii Consiliului de Administraţie al Cemacon să fie schimbaţi din funcţie, Andrei Cionca a cumpărat un pachet de 6,3% din acţiunile Cemacon prin intermediul uneia dintre firmele pe care le controlează, CIT Resouces. Potrivit declaraţiei, această compania acţionează concertat în cadrul Cemacon SC consultanţă Andrei&Andrei, Cionca Andrei şi Radu Lotrean, tot din cadrul Casei de Insolvenţă Transilvania.

Pachetul de acţiuni a valorat 7,2 milioane de lei, preţul unitar fiind de 0,315 lei/acţiune. Pentru această tranzacţie intermediarul BT Capital Partners a primit 2,3 milioane de lei de la Cionca. În aceeaşi zi, Kanata Invest a vândut pachetul de 6,3% din acţiunile Cemacon. Firma Kanata a fost înregistrată pe 22 ianuarie 2015 de către Daniel Almăşan. În urma bilanţului anual depus la finanţe, firma are zero cifră de afaceri, o pierdere de 75.287 de lei şi datorii de peste 7,3 milioane de lei. Firma îşi are sediul într-un apartament de pe o stradă din cartierul clujean Gheorgheni.

”Băiatu, ia acţiunile astea şi mi le dai tu înapoi mai încolo”

La aproximativ o săptămână de la înfiinţare, compania deţinută de Almăşan a cumpărat un pachet de aproximativ 5% din acţiunile Cemacon pe piaţa secundară. ”Pe piaţa secundară se garantează deţinătorilor de titluri posibilitatea negocierii acestora şi transformarea lor în lichidităţi, în funcţie de cerere şi ofertă, certificând astfel că titlurile respective au o anumită valoare. Ca expresie a reglării libere a cererii şi ofertei de valori, ca barometru al nevoii de capital, dar şi al stării economiei naţionale, piaţa secundară poate fi considerată ca o piaţă absolută”, arată un broker.

În aceeaşi perioadă de timp, firma Consultanţă Andrei&Andrei, controlată de şeful Casei de Insolvenţă Transilvania, care deţinea un pachet de aproximativ 25 % din acţiunile Cemacon a anunţat că vinde un pachet din acţiunile Cemacon. La data respectivă, reprezentanţii firmei susţineau că, etapizat, doresc lichidarea întregului pachet de acţiuni şi retragerea lor din afacere. Cu toate acestea, ei se regăsesc şi alături în structura acţionariatului la Cemacon.

Tranzacţia dintre firma Kanata şi vânzător a fost făcută la suma de 0,304 lei/acţiune, la o capitalizare bursieră de 34,65 milioane lei (7,64 milioane euro). Pachetul de 5,7 milioane acţiuni cumpărat de Kanata Invest Corporation a fost de 1,73%. Pe lângă pachetul de la Cemacon, Almăşan a mai cumpărat un alt pachet, tot de 5% de o firmă clujeană de IT, Life is Hard.

Andrei vrea să pună mâna pe cărămidă

Structura acţionariatului Cemacon este formată acum din BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF (BoF, un instrument al BCR) – 27,8%, fondul KJK Cărămidă – 27,8 %, SC Consultanţă Andrei&Andrei – 15,4%, SSIF BRK (Broker Cluj) – 14,6%, alţi acţionari 14,1%.

La alegerile din decembrie lupta se va da între fondul KJK Cărămidă şi SC Andrei&Andrei care acţionează concertat cu SSIF BRK. Dintre acţionarii minoritari face parte şi o firmă de apartament din Cluj Napoca, SC Kanata, care deţine aproximativ 6-7% din acţiunile Cemacon, şi care în septembrie a cerut schimbarea consiliului de Administraţie, însă solicitarea nu a fost luată în calcul atunci. Potrivit unor informaţii, firma Kanata, reprezentată de Daniel Almăşan, o persoană stabilită în Canada, va vota noii membri de partea celor doi acţionari care acţionează împreună. În acelaşi timp, instrumentul BCR, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF, nu se va implica în impunerea anumitor persoane în cadrul consiliului de administraţie pentru că este interzis prin lege ca băncile să intervină în luarea deciziilor din cadrul unei firme datornice. Practic, Andrei Cionca, reprezentantul Casei de Insolvenţă Transilvania, firmă care are acţionari atât în SC Andrei&Andrei, cât şi în SSIF BRK va putea impune în consiliul de administraţie al Cemacon pe cine doreşte.

KJK Cărămidă este deţinută de off-shore din Luxembrug, KJK FUND II. compania aceasta, înfiinţată în primăvara anului trecut are zero cifră de afaceri, pierderi de peste 300.000 de lei şi datorii însumate la peste 8,8 milioane de lei. SC CONSULTANTA ANDREI&ANDREI este deţinută de Casa de Insolvenţă Transilvania este controlată de CIONCA ANDREI VALENTIN, LOTREAN RADU LUCIAN, GODINCA HERLEA VASILE, CIONCA ANGHELOF LACRAMIOARA ANDREEA, VIZENTAL RUDOLF PAUL şi DITA RAMONA VALERICA, persoanele care controlează Casa de Insolvenţă Transilvania şi, potrivit declaraţiei din structura acţionariatului Cemacon, firma acţionează concertat împreună cu Broker Cluj.

Resuscitarea a la Cionca: împrumut de 33 de milioane de euro

Andrei Cionca a intra în acţionariatul Cemacon în 2011, când producătorul de blocuri ceramice avea probleme financiare. Una dintre gurile de aer pentru redresarea companiei a fost un credit de peste 33 de milioane de euro venit din partea BCR.

După acordarea acestui credit a început misiunea lui Cionca. Prin lobby-ul făcut el a reuşit ca cei de la Cemacon să returneze doar 18 milioane de euro, restul datoriei urmând să fie convertită în acţiuni administrate prin intermediul unui fond. Potrivit acordului de rambursare, 13 milioane de euro vor trebui plătite până în 2023, iar un credit secundar, de 5 milioane de euro, va trebui rambursat în cinci ani. Însă, cele cinci milioane vor trebui înapoiate de Cemacon Real Estate, o societate la care acţionar este Cemacon SA.

Însă, lobby-ul lui Cionca a constat în convertirea a 12 milioane de euro în acţiuni cedate în favoarea fondului Business Capital For Romania Opportunity Fund Cooperatief (BOF).

„Părţile au convenit îngheţarea şi conversia integrală a creanţei deţinute de fondul de investiţii în cuantum de 58,03 milioane de lei în acţiuni Cemacon ca parte a procesului de restructurare a împrumutului Cemacon acordat de BCR, conform hotărârii AGEA din data de 22 decembrie 2014”, se arată într-un raport al fondului.

În urma unui tratament ”şoc” administrat de Andrei Cionca, şeful Casei de Insolvenţă Transilvania, companiei Cemacon, fondul de investiţii Business Capital For Romania Opportunity Fund Cooperatief (BoF), controlat de Erste Bank, s-a ”pricopsit” cu o creanţă de 12 milioane de euro la Cemacon.

”Vehiculul” băncii a luat o parte din acţiunile Cemacon

BoF şi-a transformat creanţa pe care o avea la Cemacon în acţiuni, însă valoarea acţiunilor este de 1,7 milioane de euro. Diferenţa între valoarea datoriei şi cea a acţiunilor rezultă din faptul că principalul acţionar al Cemacon, KJK FUND II, a dublat capitalul social al Cemacon, de la 8,2 milioane de lei la 16,4 milioane de lei. KJK este administrat de SALMELIN JAAKKO SAKARI MIKAEL, AIMA LAURI KUSTAA şi LEFTER RAZVAN STEFAN.

În cadrul conducerii BoF, se află Florin Pogonaru, preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri (AOAR), unul dintre ”creierele” BCR-ului. El a demisionat anul trecut din cadrul Băncii Comerciale Române pentru evitarea unei situaţii de conflict de interese. O firmă patronată de Pogonaru, Central Euro­pe­an Financial Services, a încheiat un parteneriat cu un fond internaţional de in­ves­ti­ţii pentru a cumpăra credite neperformante de la BCR

În cadrul fondul Business Capital For Romania Opportunity Fund Cooperatief, alături de Pogonaru se află şi Erste Bank, grupul care controlează şi BCR-ul.

Sebastian Albescu