Napalm Death va concerta la Cluj Napoca

Pe 28 februarie 2018 în Form Space va concerta trupa de grindcore/death metal Napalm Death. Ultima dată trupa a mai concertat în Cluj Napoca în anul 2012.

Napalm Death este o formație de grindcore/death metal fondată în satul Meriden de lângă Birmingham, Anglia în anul 1981 de către Nicholas Bullen și Miles Ratledge. Grupul care a inventat genul grindcore, fuziunea intre thrash metal si hardcore punk.

In decursul celor 30 de ani de cariera muzicala, cei de la Napalm Death au lansat 14 albume de studio, ultimul in 2009 – “Time Waits For No Slave” -, si au fost clasati pe locul 7 in topul celor mai bine vandute trupe death metal din Statele Unite, conform Nielsen SaoundScan.

Printre cele mai cunoscute melodii ale lor se numara “Scum”, care da si titlul albumului de debut, “When All Is Said And Done”, “Silence Is Deafening”, “On The Brink Of Extinction”.