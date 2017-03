Nasra vrea scuze de la Deputatul Mitralieră

Liderul PSD Cluj, Horia Nasra, i-a cerut deputatului PSD Cătălin Rădulescu, care a declarat că este pregătit să iasă în stradă cu mitraliera în mână și să tragă, să își ceară scuze pentru declarațiile făcute în mod public.

Horia Nasra, preşedintele PSD Cluj a scris, miercuri, pe Facebook, că rolul unui parlamentar nu este nici să disperseze românii cu tunurile de apă, nici să păzească universul cu AKM-ul în mână, referindu-se la afirmaţiile deputatului de Argeş, Cătălin Rădulescu, de la care aşteaptă scuze.

”De 24 de ore aştept cel puţin nişte scuze. Rolul unui parlamentar nu este nici să disperseze românii cu tunurile de apă, nici să păzească weltanschauung-ul (universul – n.r.) cu AKM-ul în mână, nici să muncească pe 5.300 lei dacă este nemulţumit, în condiţiile în care este parlamentar într-un partid de #stânga, într-o ţară plină de pungi de sărăcie. De asemenea, libertatea presei este un drept care nu poate fi cumpărat, nici modificat prin intimidări”, a declarat Nasra.

Deputatul PSD de Argeş a intrat în atenția publicului după ce a declarat că protestatarii din Piaţa Victoriei ar trebui înfruntaţi cu tunuri de apă: „De ce mai stau ca proştii acolo? N-au treabă, n-au serviciu, n-au copii?”. Totodată, el a mai menționat că şi-a păstrat mitraliera AKM cu care a luptat la Revoluţie şi este pregătit să o folosească din nou: „Eu arma cu care am tras în timpul Revoluției am păstrat-o. Niciodată nu am vrut să o dau. O țin acasă ca și armă de panoplie, AKM-ul acela cu care am tras. Am certificat de colecționar. Nu se folosește. O țin pentru când, dacă vreodată mai vine cineva cu vreo idee să tranforme cineva statul pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma și să trag.”. Nu o să mi-o ia nimeni în viaţa vieţilor şi o ţin, că poate vreodată, dacă mai vine cineva cu vreo idee din asta să transforme statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag, imediat.”