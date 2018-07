Neînţelegeri între fostul director al MTV România şi Primăria Cluj-Napoca

O firmă ce îşi are sediul în Cluj-Napoca a cumpărat în urmă cu mai bine de zece ani un imobil de pe Bulevardul Eroilor, aflat în proprietatea Statului Român. Patronii societăţii respective, unul dintre ei fiind Adrian Anghel, fost senator PSD şi fost director al MTV România, susţin că municipalitatea a declarat o parte din imobilul acestora, bun de interes public naţionl, motiv pentru care aceştia acuză municipalitatea de nelegalitate. Reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca demontează afirmaţiile acestora.

Societatea Trasal Com SRL a solicitat Primăriei Cluj-Napoca revocarea în parte a unei hotărâri prin care s-a aprobat transmiterea imobilului de pe B-dul Eroilor nr. 16, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului Român. Firma este condusă de Nicolae Mihai Mihaiu şi de asociaţii William Matthew Anghel şi Adrian Anghel care susţin că pe lângă apartamentul nr. 3 din respectivul imobil, le aparţine şi o parte din apartamentul nr. 11, respectiv trei încăperi (două birouri şi un antreu).

Între Trasal Com SRL şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca s-a încheiat în anul 2002 un contract de participaţiune având ca obiect exploatarea spaţiului comercial situat pe B-dul Eroilor nr. 16, în suprafaţă de 302 m, spaţiul respectiv fiind utilizat pentru activităţi comerciale ( magazin muzică şi film). În baza dispoziţiilor legale, patronii firmei Trasal Com SRL au solicitat cumpărarea spaţiului comercial, imobilul aflându-se la acea vreme pe lista spaţiilor propuse spre vânzare. Întrucât reprezentanţii primăriei nu au întreprins demersurile necesare pentru închirierea vânzării, societatea s-a adresat instanţei de judecată unde a şi avut câştig de cauză. Instanţa a constatat că firma îndeplinea condiţiile pentru cumpărarea spaţiului comercial şi a stabilit preţul de vânzare atât pentru construcţie, cât şi pentru terenul aferent. După rămânerea definitivă a hotărârii a fost trimisă factura de vânzare la valoarea stabilită prin sentinţa menţionată, preţul fiind achitat de către Trasal Com SRL. Astfel că, încă din anul 2002, spaţiul comercial de pe B-dul Eroilor nr. 16 (două birouri şi un coridor/antreu) se află în posesia firmei Trasal Com SRL, însă în 2015, reprezentanţii serviciului administrare spaţii din cadrul Municipiului Cluj-Napoca le-au comunicat patronilor societăţii Trasal că cele trei încăperi în discuţie ar constitui proprietatea privată a municipiului, întrucât sunt parte componentă a apartamentului nr. 11, însă reprezentanţii societăţii au adus la cunoştinţa municipiului că de fapt cele trei încăperi fac parte integrantă de porţiunea de construcţie aflată în posesia lor.

Un an mai târziu, respectiv în 2016, a fost adoptat un HCL prin care s-a aprobat trecerea din domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia a unor spaţii din imobilul din Bd. Eroilor nr. 16, printre care este menţionat şi apartamentul nr. 11, acesta însă doar parţial, respectiv doar 504 mp faţă de suprafaţa 595 mp înscrisă în Cartea Funciară, ”ceea ce înseamnă că nu a făcut obiectul acelui HCL porţiunea de construcţie compusă din cele trei încăperi aflate în proprietatea Trasal Com SRL”, susţine avocatul reclamanţilor, Dănuţ Şerdean.

”Această concluzie rezultă şi din analiza înscrisurilor întocmite de compartimentele de specialitate din cadrul Municipiului Cluj-Napoca în procedura prealabilă adoptării acestui act administrativ. Cele susţinute de noi rezultă şi din analiza documentaţiei de întabulare şi apartamentare a imobilului respectiv, întocmită la momentul la care întreg imobilul se afla în proprietatea municipalităţii şi în cuprinsul căreia se indică suprafaţa utilă a ap. nr. 11 ca fiind de 595 mp. De asemenea, din aceeaşi documentaţie rezultă că ap. nr. 3 care este parte integrantă din spaţiul ce a făcut obiectul contractului de asociere în participaţiune din 2002 avea o suprafaţă utilă de doar 260 mp, în timp ce contractul de asociere se referea la suprafaţa de 302 mp. Mai mult decât atât, în aprilie 2016, Municipiul Cluj-Napoca – Serviciul Administrarea Spaţii, Terenuri ne-a comunicat în mod expres că porţiunea în discuţie din ap. nr. 11 nu face obiectul HCL. nr 94/2016 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca a unor spaţii dn Bd. Eroilor nr. 16”, mai susţine avocatul.

Acuzaţii de nelegalitate

În decembrie 2017, societăţile Ambient Proiect Ionel Vitoc SRL şi Cartel Bau SRL au dat în judecată statul român şi câteva societăţi, printre care şi Trasal Com SRL. Reclamanţii au depus o cerere adiţională prin care au făcut trimitere la o Hotărâre de Guvern, respectiv HG. nr. 41/2018, în cuprinsul căreia se face trimitere la HCL nr. 732/2017, moment în care

Trasal Com SRL a luat cunoştinţă despre acest din urmă act administrativ prin care s-a aprobat transmiterea din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului Român şi declararea ca bun de interes public naţional, printre altele a întregului apartament nr. 11 de pe Bd. Eroilor nr. 16.

Astfel că Trasal Com SRL, prin avocat Dănuţ Şerdean, cer revocarea parţială a HCL nr. 732/2017 pe care o consideră nelegală.

”Adoptarea unei asemenea măsuri presupune însă ca bunul în discuţie să se afle în proprietatea publică a unităţii administrativ teritoriale. Cu alte cuvinte nu este posibilă trecerea directă a unui bun din domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale în domeniul public al statului român. Aşa cum am arătat, prin HCL nr. 94/2016 apartamentul nr. 11 a fost trecut doar parţial în domeniul public al municipiului fără includerea porţiunii de imobil menţionată în preambulul prezentei cereri. În acest context, trecerea în întregime a apartamentului nr. 11 în proprietatea publică a statului român şi fără declararea acestuia în întregime ca bun de interes public naţional prin HCL nr. 732/2017 este nelagală”, mai susţine avocatul Şerdean.

De asemenea, societatea Trasal Com SRL mai menţionează că Municipiul Cluj-Napoca ar fi trebuit să dobândească în anul 2004 dreptul de proprietate privată pentru imobilul respectiv, pentru ca apoi să poată dispune de acesta, inclusiv prin adoptarea unor acte administrative de natura celui în cauză.

”Cum însă porţiunea de imobil la care ne referim nu a ieşit niciodată din patrimoniul subscrisei, rezultă că nicio altă terţă persoană nu poate exercita vreunul din atributele dreptului de proprietatea asupra acesteia, astfel că şi din această perspectivă HCL nr. 737/2017 este nelegală, iar menţinerea sa ar echivala cu o veritabilă expropriere a subscrisei”, se mai arată în plângerea prealabilă formulată de către Trasal Com SRL, prin avocat.

Pentru aceste motive, Trasal Com SRL solicită revocarea în parte HCL nr. 737/2017 în ceea ce priveşte transmiterea din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al Statului Român şi declararea ca bun de interes public naţional a unei părţi din apartamentul nr. 11 situat pe Bd. Eroilor nr. 16.

Primăria spune altceva

În contradictoriu cu cele afirmate de către Trasal Com SRL, respectiv că spaţiul cumpărat de aceştia cuprinde şi trei încăperi (două birouri şi un antreu) ce aparţin apartamentului nr. 11, reprezentanţii municipalităţii susţin că atât sentinţa civilă din anul 2004, cât şi Raportul de expertiză tehnică se referă exclusiv la apartamentul nr. 3, nefâcând nicio menţiune cu privire la imobilul nr. 11. Prin urmare, primăria nu consideră că se impune revocarea în parte a HCL nr. 732/2017.