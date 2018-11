Nicolae Robu, ieșire controversată după acuzațiile DNA

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat, marți, că nu i se pare normal să fie acuzat în dosarul instrumentat de DNA cu privire la vânzarea de imobile din oraș, precizând că nu poate să verifice tot ce semnează pentru că primește zilnic “metri cubi” de documente.

Nicolae Robu a declarat marți, într-o conferință de presă, cu privire la dosarul imobilelor vândute în oraș instrumentat de DNA, că în mandatul său doar două imobile au fost înstrăinătate și că nu i se pare normal că a fost pus sub acuzare.

“Mi s-au prezentat două contracte la semnat, cu cinci semnături de la aparat, care evident garantau că totul este făcut cu stricta respectare a legii și vânzarea s-a discutat și ca preț în comisia de specialitate pe Legea 112, din care eu nu fac parte. Comisia funcționa din inerție pe baza unei hotărâri din timpul administrației precedente, cu primar Ciuhandu, în care era scris negru pe alb că se pot vinde locuințe și unor chiriași care au contractul de închiriere încheiat ulterior datei intrării în vigoare a legii, bazat pe faptul că au fost niște sentințe în instanță care au dat obligația de a vinde.Nu mi se pare normal ca eu să fiu acuzat, câtă vreme nu am nicio implicare decât aceea de reprezentare instituțională. Ce, primarul poate să verifice tot ce semnează? Atunci de ce există un aparat de specialitate care cheltuiește sume uriașe, lună de lună? De aceea există, să-și facă fiecare treaba și să și răspundă fiecare pentru ceea ce decide el. Eu susțin că tot ce s-a făcut este legal și că pretenția procurorului că nu e legal nu e justificată. Nu am avut niciun motiv să nu semnez un document care respecta procedurile interne, s-a trecut prin comisie, s-a venit cu semnături de la cei pe care procedura îi cerea nominalizați la semnat. În ce bază să vin eu să spun că nu semnez? Din fericire, eu am sistat vânzările, considerându-le inoportune, nu mi-a trecut prin cap că e ceva ilegal. Dar am zis hai să nu vindem locuințe. Dacă obțin oamenii în instanță obligația de a vinde, ne conformăm hotărârilor judecătorești, dar altfel să nu mai vindem, că poate ne vor fi utile, că nu vreau să alocăm bani pentru construirea de locuințe sociale, eu vreau să dezvolt orașul, asta a fost logica mea. Și sistând nu au fost și alte cazuri, altminteri cine știe dacă nu mi s-ar fi pus la semnat și altele cu toată garanția de legalitate și puteau fi mai multe”, a afirmat Nicolae Robu, conform Mediafax.

De asemenea, primarul Timișoarei a precizat că nu i se pare normal să apară numele lui scris în documentele DNA care ar conține cinci pagini și în care se vorbește despre vânzarea a o mie de locuințe și restituiri în mod ilegal.

“E firesc să apară inclusiv pe materialele care mi s-au înmânat mie, pe patru pagini și jumătate scris despre vânzarea a o mie de locuințe și restituiri de locuințe ilegale, ba către bande de țigani, scuze, către clanuri, ba către oameni sus puși, că așa se spune, în centrul orașului, locuințe bune, unele de lux, și eu nu mă regăseam. Ce caut eu în toată povestea asta? De ce scrie în materialele astea despre toate astea, că nu s-a întâmplat nimic sub mandatul meu. Și abia pe pagina cinci apare că s-au vândut două apartamente, care sunt două maghernițe, de fapt. Nu se poate așa ceva. S-a ajuns ca niște amărâți, nu oameni din înalta societate, sus puși, să se bucure de ele, punându-le uși, geamuri, racordându-se la apă, la curent, că nu aveau nimic. Asta s-a vândut cu semnătura mea, dar nu la decizia mea. Nu pot să mă dezic de semnătura pe care am dat-o, însă e evident că nu aveam ce să caut eu în toată povestea asta. Eu nu am nicio vină și asta mă revolt”, a declarat primarul Timișoarei.

De asemenea, Nicolae Robu s-a plâns de faptul că nu poate ca primar să verifice “metri cubi de documente” pe care le-ar avea zilnic la semnat și a precizat că i se pare ceva “putred în toată povestea asta”, în condițiile în care prejudiciul pentru vânzarea celor două locuințe ar fi crescut de la 40.000 de euro la 60.000 de euro.

“Nu pot să exclud că sunt o persoană care deranjează pe ici pe colo prin multe locuri. Știți ce m-a pus pe gânduri? Că apare acest prejudiciu ridicat de la 40.000 de euro, care oricum era mult, cât s-a spus data trecută, la 60.000 de euro. Când au fost vândute nu erau așa cum sunt acum. De unde au fost scoase sumele? Asta îmi arată că ceva e putred în toată povestea. Nu știu cine ar putea fi. Nu pot să fac afirmații și niciodată nu o să învinuiesc categorii întregi de oameni. Evaluatorul în mod categoric prejudiciază statul, că e plătit să-și facă datoria corect și nu și-o face. Nu am dat nicio declarație, m-am mirat doar că am ajuns trimis în judecată. Mi se pare incorect faptul că toată imaginea publică creată este că primarii Robu și Ciuhandu au vândut o mie de locuințe.Trebuie totuși să fim corecți, eu vreau o justiție dreaptă, corectă. Dacă eu aș fi vinovat, să fiu pedepsit. Ce caut eu în toată povestea cu o mie de locuințe și cu cele 40 de milioane de euro? În instanță sunt acuzat doar de cele două, dar mediatic, și așa a plecat din DNA, de ce și pe documentul înmânat mie pe patru pagini și jumătate se vorbește despre ce s-a întâmplat când eu nu eram primar. De ce?”, a explicat Nicolae Robu.

Întrebat de jurnaliști dacă intenționează să-și dea demisia din funcția de președinte al PNL Timiș, Nicolae Robu a precizat că nu va face acest lucru, pentru că nu ar avea motiv să o facă.

Nicolae Robu, primar al municipiului Timişoara, Gheorghe Ciuhandu, fost primar şi Martin Staia, fost director în cadrul instituţiei, sunt acuzaţi de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în formă continuată. În aceeaşi cauză, Dan Diaconu, viceprimar al municipiului Timişoara, şi Traian Stoia, fost viceprimar, sunt cercetaţi pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

„În perioada 1996 – 2015, mai mulţi funcţionari publici din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, precum şi alte persoane, şi-au încălcat atribuţiile legate de aplicarea Legii 112/1995 şi au deposedat Statul Român de 967 de imobile, majoritatea aflate în centrul vechi al oraşului, producând un prejudiciu estimat la 40 de milioane euro în dauna statului”, arătau procurorii DNA printr-un comunicat de presă, transmis la începutul anului 2017.

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a fost audiat, luni dimineață, la sediul DNA – Central.