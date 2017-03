Nobilii stilului indie-rock vin la Electric Castle

Arhiducii” de la Franz Ferdinand ajung la Bonțida în singurul concert din Europa de Est anunțat oficial pentru acest an

ajung la Bonțida în singurul concert din Europa de Est anunțat oficial pentru acest an UNKLE, ZEDD, PAUL VAN DYK completează afișul evenimentului, alături de mulți noi artiști confirmați

Franz Ferdinand, una dintre cele mai inovatoare trupe indie-rock a ultimelor două decenii, revine pe scena muzicală după o pauză de 3 ani, iar singurul concert confirmat în Europa de Est va fi susținut la Electric Castle Festival. Nominalizați la Grammy și câștigători ai mai multor Brit Awards, britanicii au în spate o carieră de 15 ani în care au adus o nouă abordare atât în muzică, cât și în conceptul vizual propus fanilor.

Mulțumită Franz Ferdinand, o întreagă generație a redescoperit dadaismul și avangarda artistică rusă, alături de un rock proaspăt, cu un mesaj puternic. Trupa nu s-a ferit niciodată să intre în controverse cu artiști sau politicieni, ultima „victimă” fiind chiar Donald Trump, subiectul ultimului lor single „Demagogue”. Cele mai cunoscute hituri ale lor, „Take Me Out”, „Walk Away”, „Ulysses” vor suna la Bonțida alături de noile piese pe care trupa le pregătește de lansare în acest an, odată cu noul turneu mondial pe care îl derulează.

Membri UNKLE au fost primii artiști care au adus pe scenele mari trip-hop, stilul născut, la sfârșitul anilor ´80, din combinarea muzicii electronice cu hip-hop. UNKLE este un proiect colectiv construit în jurul lui James Lavelle, omul care l-a reinventat constat, aducând alături de el artiști revoluționari din stiluri foarte diferite. A colaborat de-a lungul timpului cu artiști precum Nick Cave, Moby, Robert del Naja de la Massive Attack sau Keith Flint de la Prodigy.

La Electric Castle 2017, UNKLE vine în formula James Lavelle (keyboards), Steve Weston (engineering, visuals), Keeling Lee (chitară) , Jack Leonard (bass), Liela Moss de la The Duke Spirit și Mike Whitford de la Escape from New York ca voce și bateristul Alex Thomas (Squarepusher, Air). Trupa se pregătește anul acesta de lansarea unui nou album, care va fi baza pe care se va construi show-ul de la Bonțida.

E ușor să-l definești pe ZEDD ca pe un copil precoce al stilului house, dar succesul obținut la o vârstă atât de tânără are în spate ani de studii muzicale. Zedd este DJ-ul pe care îl regăsești astăzi pe afișul marilor festivaluri din lume, dar și producătorul din spatele unor hituri ale lui Justin Bieber sau Lady Gaga. „Înainte de a fi DJ, sunt un muzician”, îi place să spună tânărului de 27 de ani, care va ajunge prima oară în România la EC.

Paul Van Dyk, artistul cu cel mai mare număr de kilometri parcurși în carieră (suficienți cât să acopere 6 drumuri Pământ – Lună) pășește pentru prima oară pe aleile castelului Banffy. DJ-ul olandez are, deja, confirmarea unui loc important în istoria muzicii electronice, fiind primul câștigător al unui premiu Grammy acordat pentru această categorie.

Celebra trupă devenită deja rezidentă la Electric Castle, Dub Pistols, este în plin turneu de aniversare a 20 de ani de carieră, ceea ce va însemna un super‑show special feat. Rodney pe scena de la castel.

Alte nume noi confirmate sunt Cedric Gervais, Youngr, Dimension, Mike Skinner (fostul membru The Streets, acum în postură de DJ), MistaJam (DJ-ul cu cele mai importante emisiuni de profil de la BBC), și Counterfeit. Din Italia, două nume pe care le regăsim mai degrabă în cluburile din Berlin și Ibiza, Mind Against și Francesca Lombardo.

Electric Castle 5 propune și o selecție foarte interesantă de artiști din țările Europei de Est. Onuka vin tocmai din Ucraina și compun muzică electronic pe care o interpretează apoi la instrumente tradiționale. Cât de apropiate sunt, totuși, culturile estice, vom descoperi urmărindu-I și pe Bohemian Betyars, trupa maghiară ce a reușit să combine punk cu ska și muzica populară.

În prezent, peste 200 de artiști sunt confirmați la ediția din acest an a festivalului. Lista deschisă de Deadmau5, Alt-J, Moderat, Nero și noii headlineri anunțați astăzi se regăsește în întregime pe site-ul festivalului.

Publicul îi va putea urmări pe cele nouă scene pregătite de organizatorii, din care două vor fi acoperite inclusiv în zona spectatorilor. La cea de-a cincea ediție, suprafața festivalului crește la peste 220.000 metri pătrați, fiind estimată prezența a 130.000 de oameni în cele cinci zile de festival (ziua 0 și patru zile pline de eveniment).

Abonamentele rămân în vânzare, prețul lor fiind de 399 de lei până în data de 23 martie.

