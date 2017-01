Noi dezvăluri: Întâlniri între Coldea și Kovesi. Urmarirea penală a lui Adamescu era un ordin venit de ”sus”

Cei de la FLUX 24 publică în exclusivitate pasaje importante dintr-o mărturie făcută în fața instanței din Londra care judecă extrădarea lui Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, milionarul decedat zilele trecute.

Alexander Adamescu face obiectul unei cereri de arestare formulată de DNA, care va fi judecată în aprilie.

Mărturia intrată în posesia FLUX 24 aduce în atenția publică dezvăluiri șocante despre implicarea SRI și DNA în cazul Adamescu, dar și referiri la alte persoane publice.

Unele nume pomenite în mărturie nu le vom prezenta deocamdată opiniei publice.

FLUX 24 prezintă mărturia fără nici un comentariu solicitând autorităților demararea unei anchete imediate:

#Precizare: traducerea a fost realizată de instanța britanică și o reproducem ca atare

În ianuarie 2015, am fost contactat de către una dintre sursele mele din cadrul Direcției C a SRI. Sursa este un colonel (care este un rang mai mare decât maior) și a lucrat în SRI încă de la sfârșitul anilor 1990. Mă voi referi la el ca „AB”. Eu l-am cunoscut de mai mulți ani. ll consider de încredere.

AB mi-a spus despre o întâlnire care a avut loc în birourile SRI din decembrie 2014. Nu știu data acestei întâlniri. AB a fost prezent la această întâlnire, împreună cu generalul Florian Coldea (director adjunct al SRI), precum și următorii alti ofițeri SRI: generalul Elena Istode sefa Departamentului Securitatii Economice Directia C, ………, şef Sector III din cadrul Direcţiei „C” (Contrainformaţii Economice), sef xxxx departament juridic.. Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, s-au alăturat întâlnirii prin videoconferință

Sunt informat de la sursele mele din cadrul SRI ca generalul Coldea organizează întâlniri săptămânale in dimineața de luni, cu șefii tuturor unităților SRI, și include pe dna Kövesi în cadrul acestor reuniuni. AB m-a informat că această reuniune din decembrie 2014 nu a fost una dintre aceste întâlniri săptămânale. A fost o întâlnire personalizata convocata pentru a aborda o singura chestiune: Elena Udrea, (…)

AB mi-a dat aceste informații într-o intalnire față în față la București. Dupa ce mi-a spus despre Elena Udrea, mi-a spus: „și uite ce s-a întâmplat si cu Adamescu” și „daca au facut-o cazul lui Adamescu, o vor face si la Udrea”. Aceste observații au dus la o discuție a cazului Adamescu (care, atunci era deja in atentia cunoștinței publice din România), și a facut ca AB să-mi spună despre o întâlnire anterioară, ce a avut loc în birourile SRI, în decembrie 2013. Nu cunosc data acestei întâlniri. AB a fost prezent la această întâlnire, împreună cu generalul Coldea și următorii ceilalți ofițeri SRI: Generalul Elena Istode sefa Departamentului Securitatii Ecoomice Directia C, ……., şef Sector III din cadrul Direcţiei „C” (Contrainformaţii Economice), sef xxxx department juridic.]. Kovesi s-a alăturat întâlnirii prin videoconferință.

AB m-a informat că această reuniune din decembrie 2013 a fost convocata în scopul specific de a discuta despre Dan Adamescu. Nu a fost una dintre întâlnirile săptămânale ce aveau loc în zilele de luni între SRI și doamna Kovesi. AB mi-a spus că, în cadrul acestei reuniuni, a avut loc o discuție despre modul în care SRI a dorit să neutralizeze impactul ziarului domnului Adamescu, România Liberă și să preia compania de asigurări pe care acesta o detinea, Astra Asigurari. Generalul Coldea a ordonat DNA sa fabrice urmărirea penală a domnului Adamescu, și a spus că SRI ar ajuta la strângerea de probe care ar putea fi folosite pentru a-l incrimina. Nu există detalii cu privire la modul exact de lucru in care o astfel de urmarire penala sa fie fabricata. Ordinul operativ pentru a aduna probe împotriva domnului Adamescu a fost semnat de către AB, deoarece a fost pus în aplicare de către ofițerii aflați sub comanda sa. AB mi-a spus că el a fost îngrozit despre semnarea ordinului, dar a simțit că nu avea altă opțiune decât să-l semneze.

Mentionez ca SRI este un serviciu militarizat si ca un ordin este o prevedere imperativa. Ordinul il avea ca sef de caz pe …. si contine o serie de sarcini si masuri. Imi amintesc ca AB mi-a spus ca ordinul continea folosirea tuturor metodelor si mijloacelor. Astfel de indicatii inseamna trebuie sa include si folosirea “jocurilor operative”. “Jocurile operative” sunt executate de catre ofiterii acoperiti si sunt folosite marturii false, agenti provocatori si orice metoda de provocare prin care Dan Adamescu sa fie incriminate………… este coordonatorul şef al reţelelor acoperite ale SRI si raporteaza direct lui Coldea.Sub pretextul luptei antiteroriste, a fost creată o bază specială de supraveghere. Într-o incintă rezervată din complexul Periş, generalul Florian Coldea şi-a instalat „Direcţia Specială”… O structură para-instituţională, care monitorizează comunicaţiile unor vizaţi prin reţeaua de sateliţi. Cum s-ar zice, din spaţiul extraterestru şi cu mijloace care nu ar intra sub incidenţa restricţiilor legislaţiei naţionale. Direcţia Specială „Periş” „digitalizează” redările audio-video, adică produce pe bandă rulantă probe, care să susţină rechizitoriile anticipate de generalii …..

AB nu mi-a oferit nici un material documentar despre fiecare reuniune pe care a descris-o. Toate informațiile mi-au fost transmise verbal. Nu am fost surprins de acest lucru. Agenții SRI nu au voie să ia materialul documentar sau informatic din birourile SRI (ei sunt verificati atat la intrare cat și la ieșire).

Am vrut să verific informațiile pe care AB mi le-a oferit. Aproximativ două săptămâni după întâlnirea cu AB, am contactat una din celelalte surse ale mele din cadrul SRI, Direcția E (Direcția de Contrainformatii). Această sursă este un general (un rang mai mare decât cel de colonel). Mă voi referi la el ca „CD-ul”. CD-ul a lucrat în SRI încă de la mijlocul anilor 1990. Eu l-am cunoscut de mai mulți ani. Il consider la fel de incredere și foarte bine conectat. De fiecare data cand obtin o informatie de la AB o verific intr-o saptamana, doua, cu CD.

Atat AB cat si CD sunt speriati de ce se intampla in SRI si cred ca numai o presiune exterioara ar putea fi singura solutie sa reformeze practicele ilegale de acum.

Am aranjat o intalnire fata in fata cu CD-ul in București la sfârșitul lunii ianuarie 2015. Am întrebat CD-ul dacă informațiile furnizate catre mine de AB sunt corecte. CD-ul a confirmat faptul că el a fost conștient de ambele cazuri. CD-ul a confirmat că atât doamna Udrea cat și domnul Adamescu au făcut obiectul unor „urmăriri penale la ordine” de SRI. (….)

Am înțeles de la AB și CD ca Sebastian Ghita a fost cooptat de SRI pentru a ajuta la strângerea de informații compromițătoare despre dl Adamescu. Dl Ghita este el însuși un agent SRI, insa el este, in acelasi timp, în mod ironic, un membru al Comisiei de control parlamentar pentru SRI și un membru al Parlamentului Român. AB/CD mi-au spus ca dl. Ghita stia din decembrie 2013 despre ordinul de executare ar domnului Adamescu, am inteles de la AB si CD ca domnului Ghita i-a fost ordonat sa ajute si cu executarea doannei Udrea. Am aflat despre implicarea lui Sebastian Ghita mult mai tarziu, anul acesta, chiar inainte sa vin sa ma intalnesc la Londra cu Alexander Adamescu. Domnul Ghita a fost implicat inca de la inceput in atacul asupra lui Dan Adamescu. Acest lucru reiese din ordinul dat de catre generalul Florian Coldea din decembrie 2013 prin care au fost implicati ofiteri acoperiti. Teamnet International SA Ploieşti una din firmele controlate de Sebastian Ghiţă este una dintre firmele favorite ale statului in achizitionarea si implementarea de sisteme software. (…)

Am înțeles de la AB și CD ca domnul Ghiță l-a implicat si pe prietenul său, Victor Ponta, atunci primul-ministru al România, în încercările SRI de a-l discredita pe domnul Adamescu. Dl Ponta si-a oferit sprijinul pentru obiectivele SRI prin denigrarea domnului Adamescu, Astra și România Libera în comentariile sale publice. Dl Ponta a fost mai mult decât dispus să facă acest lucru, deoarece dl Adamescu este asociat cu adversarul politic al domnului Ponta, dl. Băsescu. Dl Ghiță și dl Ponta au multe interese reciproce în materie de afaceri. Dl. Ponta depindea financiar de dl. Ghita, astfel ca nu ar fi putut sa refuse sponsorul. Insa acesta nu este singurul motiv pentru care dl Ponta s-a implicat in acest atac concertat impotriva lui Dan Adamescu. Pe de o parte dl. Ponta ura Romania Libera si pe de alta parte, stiu (…) faptul ca Ponta era ofiter acoperit SIE, iar in cadrul SIE existau ofiteri SRI infiltrati care au instigat ofiteri din SIE sa-l execute pe domnul Adamescu.

În cele din urmă, am înțeles că dl Ghita însuși s-a calicit. El a considerat că urmărirea penală a domnului Adamescu a fost o oportunitate pentru una dintre companiile sale să preia Astra, și să valorifice economic de vidul care l-ar fi lăsat pe piața asigurărilor (dl Ghiță a efectuat deja munca pentru Astra prin intermediul companiei sale 360 Revolution). ambițiile domnului Ghita păreau să-l supere pe generalul Coldea, și ca un rezultat, domnul Ghita însuși a fost în cele din urmă urmărit penal de DNA (la îndemnul SRI) in 19 februarie 2015 și a avut bunurile sale sechestrate in 24 iunie 2015. Actiunile de către DNA fara limita asupra sumei de sechestrare. Acest lucru a avut loc aproximativ în același timp, cănd domnul Ponta însuși a fost urmărit de DNA. Surprinzator, dupa numai doua saptamani, sechestrul a fost ridicat de catre ICCJ Bucuresti.

In întâlnirile cu AB / CD pe tot anul 2015, mi-au spus doar despre acuzarea lui Dan Adamescu, mai degrabă decât despre Alexander Adamescu. Cu toate acestea, în luna aprilie 2016, AB, și, ulterior, CD-ul, mi-au spus despre faptul că erau folosite aceleași dovezi fabricate pentru a aduce un caz împotriva lui Alexander Adamescu. AB / CD-ul mi-au explicat că, atunci când SRI si-a dat seama că Alexander Adamescu va continua să ruleze companiile în absența tatălui său, Dan Adamescu, au realizat ca trebuie să-l imobilizeze, precum și în scopul de a obține controlul asupra activelor. Planul lor a fost să preia controlul România Liberă, urmat de Astra Asigurari. (…)

Pe 28 iulie 2016 m-am întâlnit cu Alexander Adamescu și soția sa în Londra. Le-am spus despre informațiile furnizate de AB și CD cu privire la reuniunea din decembrie 2013, la care s-a dispus urmărirea penală a lui Dan Adamescu, precum si informațiile pe care le-am aflat în 2016 cu privire la urmărirea penală a lui Alexander Adamescu.(…)