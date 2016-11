NTT DATA și UBB formează o nouă generaţie de IT-işti

Universitatea Babeş-Bolyai cu sprijinul companiei NTT DATA România înfiinţează la Cluj-Napoca un Program Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică.

Acest program este acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi va începe în luna noiembrie a anului curent. Noul program de studiu reprezintă o oportunitate pentru persoanele absolvente de studii universitare, care îşi doresc o reprofilare (absolvenţi de facultate cu orice profil) spre zona de IT&Software.

“Din dorinţa de a învesti în dezvoltarea competenţelor IT şi de a creşte această comunitate, am dorit ca pe lângă academiile interne pe care le susţinem, pe lângă linia de informatică în limba germană, din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai, să susţinem şi acest curs postuniversitar, un program acreditat, care oferă diplome avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice”, a declarat Daniel Metz, CEO NTT DATA România.

Cu un număr maxim de 100 de persoane, programul oferă celor interesaţi posibilitatea de a începe o pregătire de specialitate pe domeniul Informatică, premiza unei posibile viitoare cariere de succes în industria IT. Studenţii vor lua parte la un act de învăţământ de nivel înalt, oferit de către Facultatea de Matematică şi Informatică cu un contact direct cu mediul de business performant oferit de compania NTT DATA România.

Cursurile vor fi susţinute de către cadre didactice din universitate, cât şi de către angajaţii NTT DATA România, în amfiteatrele şi laboratoarele pe care NTT DATA România şi Universitatea Babeş-Bolyai le pune la dispoziţie.

Durata unui program de studiu este de 2 ani şi se va desfăşura pe o structură de 4 semestre, cu un cost de 2500 ron/semestru, stabilit de către Universitatea Babeş-Bolyai.

Înfiinţată în 1988, NTT DATA are sediul la Tokyo şi îşi desfăşoară activitatea în peste 40 de țări. Concernul furnizează servicii de primă clasă, de la consultanță şi dezvoltare de sisteme până la outsourcing de servicii IT. Aflat în topul mondial al furnizorilor de servicii IT, NTT DATA este un partener inovativ la nivel mondial, beneficiind de o rază de acoperire globală, dar şi de competențe locale.