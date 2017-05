„Nu scapi de mine până nu te violez”! – i-a spus fetei de 14 ani, apoi i-a rupt mâna cu o bâtă

Claudia este o femeie sărmană din Turda, în vârstă de 36 de ani, mamă a patru copii: doi băieţi şi două fete cu vârste cuprinse între 4 şi 19 ani. S-a prezentat la I.M.L. Cluj împreună cu Lorena, fiica în vârstă de 14 ani, deoarece în urmă cu câteva zile fetiţa a trecut printr-o grea încercare, ale cărei consecinţe se pare că nu s-au încheiat, deocamdată: un tânăr de 16 a vrut să o violeze şi pentru că fata nu a „stat”, i-a rupt mâna cu o bâtă şi a lovit-o în picior cu o cărămidă !

Un infractor minor, cuţitar, care terorizează Turda

Marţi, 23 mai,femeia mărturiseşte teribil de necăjită că incidentul a avut loc pe 5 mai, însă datorită faptului că munceşte din greu la o firmă turdeană iar bărbatul său are un handicap de vedere nu a reuşit să-i facă fetiţei cartea de identitate. Act obligatoriu pentru ca micuţa să fie consultată de către medici, astfel încât zilele trecute, când Claudia s-a prezentat cu fetiţa la I.M.L., medicii au trimis-o să rezolve această problemă, a cărţii de identitate a Lorenei, având în vedere că trecuseră mai bine de două luni de când minora împlinise 14 ani. Claudia – ascultată cu luare-aminte de fiica ei – începe relatarea calvarului prin care a trecut micuţa: ”În seara aceea, pe la ora opt, am trimis-o pe Lorena la Profi, pe „Tineretului”, ca să cumpere o sticlă de suc şi un pachet de ţigări. După doar câteva minute numa` mă trezesc cu un apel de la ea, în care ţipă că este atacată de unul Cristian, de 16 ani, temut de toată lumea fiindcă umblă cu un cuţit la el şi face propuneri indecente tuturor femeilor şi fetelor pe care le întâlneşte”. O întrerupe Lorena, care îşi face curaj şi povesteşte mai departe, pe larg,desfăşurarea incidentului: „Nici nu am apucat să cumpăr ce aveam de cumpărat că l-am văzut pe Cristian cum vine după mine arătându-mi, înainte de a intra în magazin, un cuţit pe care-l avea ascuns în mânecă şi o bâtă pe care o ţinea în mână. Mi-a zis aşa: ”Dacă nu stai pe loc, îţi tai părul şi te bat cu bâta. Tot nu scapi de mine până nu te violez”! Auzind ce spune am lăsat totul, am început să plâng şi am luat-o la fugă prin spatele magazinului, cu gând să ajung acasă. În timpul acesta el mă urmărea în continuare cu cuţitul şi bâta în mână. Am apucat de-am intrat în scara unui bloc, deschisă, şi am ieşit pe partea cealaltă. Dar el mă aştepta chiar acolo şi mi-a ars trei lovituri de bâtă peste mână, după care a aruncat cu un bolovan spre mine, lovindu-mă în picior”. O completează mama ei: „Am ieşit în faţa ei şi am anunţat imediat poliţia după care am luat-o şi am dus-o la Spitalul Municipal Turda. Fata a fost internată şi a rămas pentru trei zile în spital, apoi am adus-o acasă. Ceva mai târziu, după două ne-am prezentat la I.M.L. Cluj, dar n-am fost primiţi la consult fiindcă fata nu avea încă buletin. Acum, de o zi dl. doctor Andraşoni i-a scos ghipsul de la mâna fracturată, dar se pare că fata nu-i bine şi mâine o să ne prezentăm ca să o consulte din nou. Dar despre suferinţa ei şi a noastră, nici nu pot să vă povestesc: nopţi nedormite, calmante peste calmante, cheltuieli făcute pentru îngrijirea ei – fără siguranţa, deocamdată, că se va face bine”. Lorena este poftită în cabinet de unde se întoarce, după câteva minute, cu un certificat medico-legal în care i s-au recomandat între 40 şi 45 de zile de îngrijiri medicale, fapt care demonstrează fără urmă de îndoială gravitatea loviturilor încasate de fată.

„Ziua doarme, noaptea umblă la furat”

Înainte de a părăsi sediul I.M.L. Cluj, femeia mă roagă să îi mai ascult păsurile, fiindcă – spune ea – deşi preluat de către poliţie, cazul e departe de a fi rezolvat, iar acest Cristian este un personaj extrem de periculos, atât pentru fată cât şi pentru ea: „Ne este vecin de bloc şi ştim mai multe lucruri despre persoana sa, ceea ce poliţia din Turda nu are cum să cunoască. Îl tot caută acasă, în zadar, pentru diversele sale isprăvi, însă nu ştie că individul locuieşte – sau mai bine zis se ascunde – la un anume Popiţă, aflat sub control judiciar pe care,deşi acesta e mai mare cu un an decât el, îl învaţă să fure de prin magazine şi din jurul blocurilor, diverse haine puse la uscat, pe sfori, iar pe mama acestuia o bate şi o dă afară din propria ei casă! Practic, tânărul ăsta terorizează şi ameninţă cu cuţitul pe toată lumea – şi a mai procedat ca şi în cazul fiicei mele cu alte două fete din cartier, fiind amendat de câteva ori de către poliţie. Acum, de la o vreme mă ameninţă permanent şi pe mine, de când i-am zis să se potolească în legătură cu fiica mea: dimineaţa, la ora patru când merg la muncă stă şi mă aşteaptă, pe scara blocului,intimidându-mă – fiindcă noaptea nu doarme niciodată, umblă la furat şi doarme doar în timpul zilei. Iese la „vânătoare” – cum a făcut şi cu fiică-mea – abia după ora opt seara, în rest stă închis în casă la Popiţă, despre care nu pot să spun decât că viitorul îi e „clar”: dacă rămâne sub influenţa lui nu-l aşteaptă nimic altceva decât puşcăria. Pur şi simplu, am ajuns să-mi fie groază să mai plec la muncă de teama acestui copil atât de periculos. De asemenea, pe bărbatu-meu – care-i nevăzător, cum vă spuneam – îl scuipă în cap, de pe scară şi-l înjură şi pe el în cuvinte ce nu pot fi reproduse. De aceea, vă spun sincer, nu avem ce face şi mergem până-n pânzele albe împotriva lui fiindcă între noi există deja o luptă pe viaţă şi pe moarte, dacă vă vine să credeţi că poate exista aşa ceva între o familie şi un minor în vârstă de 16 ani”!

Punctul de vedere al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj

“La nivelul Poliţiei municipiului Turda este înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. În acest caz, poliţiştii desfăşoară cercetări sub coordonarea unităţii de parchet competente”, a declarat referitor la acest eveniment, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.