„Nu vă uitaţi, că ne drogăm”! Şi pentru că unul din cei aflaţi la o altă masă s-a uitat, a încasat o sticlă în cap!

Clipe de groază trăite de două cupluri, în noaptea de sâmbătă spre duminică a săptămânii trecute, în localul „A&A” din localitatea turdeană Mihai Viteazu! Un tânăr în vârstă de 27 de ani a încasat o sticlă de bere în cap doar pentru că a îndrăznit să se uite la nişte indivizi drogaţi care se aşezaseră, ostentativ, lângă masa lor. Totul, după ce unui din ei a urcat pe o masă şi a schimbat direcţia camerei de supraveghere pentru ca fapta lor să nu fie înregistrată!

Claudiu este un tânăr robust din comuna Mihai Viteazu – şi se presupune că dotat şi cu o ţeastă tare – altminteri e greu de imaginat cum a scăpat cu viaţă după ce a încasat o sticlă de bere direct în moalele capului! Povesteşte, luni, 10 iulie, pe coridoarele I.M.L. Cluj, că în noaptea de sâmbătă spre duminică a săptămânii trecute a trăit momente grele, în timp ce se afla cu prietena sa şi încă un cuplu, în localul „A&A” din comuna Mihai Viteazu: „La un moment dat au venit lângă masa noastră trei băieţi, dintre care pe doi îi ştiam şi după un timp numa` l-am văzut pe unul dintre ei cum se urcă pe o masă şi schimbă poziţia camerei de supraveghere din salon. Eu nu m-am panicat fiindcă, repet, pe doi dintre ei îi ştiam şi-i consideram – până atunci – un fel de amici… Însă, imediat după aceea, am fost somaţi de către aceştia să nu ne uităm spre ei, fiindcă intenţionează să se drogheze. Uimit, eu am întors capul să văd ce se întâmplă însă în clipa următoare cel de-al treilea individ – pe care nu-l cunoşteam – s-a ridicat brusc de la masă şi,fără să zică ceva, mi-a ars cu o sticlă de bere în moalele capului”. Relatează că, imediat după incident cei trei au părăsit în fugă localul. Mai târziu, când şi-a mai revenit puţin, prietenii l-au transportat la postul de poliţie şi apoi la Spitalul Municipal Turda, unde medicii i-au acordat primul ajutor, punându-i cinci copci. „Poliţia m-a îndrumat să mă prezint la I.M.L. Cluj, să-mi scot certificat, necesar pentru plângerea penală pe care vreau s-o înaintez.Aşa că am venit la Cluj imediat ce am fost în stare, fiindcă nu e normal ca nişte indivizi de cea mai joasă speţă să se drogheze în public şi apoi să bată şi clienţii din local”. Curând, tînărul este invitat în cabinetul de consultaţii de unde se întoarce cu un certificat în care i-au fost recomandate între 12 şi 13 zile de îngrijiri medicale.

“La data de 10 iulie a.c, Secţia 9 Poliţie Rurală Turda a fost sesizată, prin plângere prealabilă, de un bărbat de 27 de ani, din Mihai Viteazu, despre faptul că, la data de 9 iulie a.c., în jurul orei 01:00, în timp ce se afla intr-un local public, din localitatea Mihai Viteazu, a fost agresat de către o persoană necunoscută. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, faptă prevăzută de Codul penal”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.