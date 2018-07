O femeie din Baciu susţine că a fost agresată, fără motiv, de un poliţist, la ieşirea din secţia de poliţie din comună!

Monica Rostaş e o femeie în vârstă de 51 de ani, din comuna Baciu, mamă a cinci copii. Aceasta, cu mâna inertă precum un semn de carte, susţine că marţi, 3 iulie a fost nenorocită de un poliţist din cadrul Secţiei Rurale Baciu, fără absolut niciun motiv, ci doar din sadism. Arată că a venit la audiere pentru tranşarea termenelor plăţii unui aparat de păcănele, pe care fiul ei l-a spart într-un bar din comună, iar poliţistul – care taie şi spânzură în zonă – s-a legat de ea fără motiv. Aşa că de-acum scopul vieţii sale, chiar de-ar fi să cheltuiască o avere prin tribunale, va fi să-l dezbrace pe poliţist de haina statului.

Femeia, cu o grimasă de suferinţă întipărită pe chip, aşteaptă să fie poftită în cabinetul de consultaţii al I.M.L.Cluj. Are mâna stângă inertă şi uşor umflată – susţine ea – după agresiunea suferită în ziua precedentă, la ieşirea din secţia de poliţie din Baciu, din partea unui om în uniformă. Dau să-i fac o fotografie, pentru articolul pe care urmează să-l scriu, însă aceasta îşi piteşte faţa după mâna bolnavă zicându-mi că-i mai bine aşa fiindcă e pocăită şi îi e ruşine ca membrii cultului pe care îl frecventează să îi vadă chipul în ziar. Apoi începe să descrie, cu vehemenţă, incidentul de pe urma căruia nu mai poate duce la gură nici măcar lingura sau furculiţa: „Ieri dimineaţă, pe la zece jumătate-unsprezece m-am dus la secţie să văd cum pot plăti restul de bani pentru aparatul de păcănele pe care băiatul meu l-a spart, în urmă cu un an-doi, la un bar din sat. I-am spus domnului poliţist că o să-mi vând maşina şi-i plătesc păgubaşului şi cealaltă jumătate din preţul aparatului. I-am zis, sincer, că momentan nu pot, 15 milioane de lei vechi îs prea mulţi bani pentru mine, dar fac rost de ei curând. Iar la ieşirea din secţie un alt poliţist – spaima zonei, care bate romii de-i rupe, chiar şi fără motiv – s-a luat de mine şi după ce i-am spus că n-am treabă cu el mi-a sucit, rău de tot, mâna”. Femeia arată că în continuare a sunat după ambulanţă, la numărul de urgenţă 112 – zece apeluri – dar dispecerul a înjurat-o când a rugat-o să nu cheme poliţiştii din Baciu, deoarece chiar ei au bătut-o – ci să vină un echipaj de la Cluj. Continuă aceasta: “Vă rog să mă credeţi, am născut cinci copii, dar aşa durere cum am avut, când mi-a sucit mâna, n-am avut în viaţa mea. Şi, pentru că salvarea n-a venit la faţa locului – pentru că nu i-a permis poliţiştii – am mers la Urgenţă, la Cluj, cu un taxi, împreună cu o vecină. Acolo m-au dus la raze, mi-au pus perfuzii, mi-au dat medicamente şi, după ce mi-am mai revenit, m-au sfătuit să mă prezint la medicul legist, ceea ce am şi făcut”. Nu-şi isprăveşte bine fraza şi este poftită în cabinetul de consultaţii al instituţiei. Se întoarce după câteva minute cu un certificat în care medicii i-au recomandat trei zile de îngrijiri medicale dar şi cu recomandarea fermă să se prezinte rapid la Ortopedie deoarece mâna i se inflamase alarmant. Adaugă femeia, înainte de a părăsi sala de aşteptare a I.M.L.Cluj: “Acum fug la spital dar după ce ies şi de-acolo îmi angajez avocat şi fc plângere pe numele poliţistului la Parchetul Militar. Cheltuiesc oricât, numai să-l văd dezbrăcat de haina statului pe acest individ care bate femei şi oameni nevinovaţi, numai să nu mai facă jonglerii cu oamenii! Nu-mi trebuie bani de la el, sau altă despăgubire, vreau doar să nu mai facă rău şi la alţii ”!

“Până în momentul în care va fi făcută plângere la adresa poliţistului şi se va declanşa cercetarea, poliţia nu poate face comentarii referitoare la acest caz”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.