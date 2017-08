O fetiță de 10 luni a murit de rujeolă

Potrivit informării publicate vineri de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, numărul deceselor provocate de rujeolă a urcat la 33, citează Agerpres.

O fetiță de 10 luni din Irak a murit în țara noastră din cauza rujeolei, acesta fiind al 33-lea caz de deces cauzat de rujeolă. Fetița suferea de malnutriție și retard psihomotor sever și ajunsese luna trecută în județul Timiș.

Un caz asemănător s-a înregistrat la sfârșitul lunii iulie, cauzat de o complicație a rujeolei, la o persoană în vârstă de 29 de ani din județul Dolj. Aceasta a fost confirmată cu rujeolă în luna februarie 2017, iar în luna iunie au apărut primele simptome ale complicației.

Cele 33 de decese au fost înregistrate astfel: 9 in județul Timiș, 6 in Arad, 7 in Dolj, 3 in Caraș Severin, cate un deces în Bihor, Cluj, Călărași, Satu Mare, Vaslui, Galați, Mureș și București.