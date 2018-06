O fostă prostituată primește un titlu de merit

Chiar daca nu mai practica cea mai veche meserie din lume, Catherine Healey a fost inclusa pe lista de onoare in Noua Zeelanda, cu prilejul aniversarii reginei Elisabeta a II-a, in semn de recunoastere fata de activitatea sa in favoarea drepturilor prostituatelor.

Mai precis, doamna Healy, 62 de ani, a primit titlul de “Dame Companion of the New Zealand Order of Merit” pentru serviciile sale in depenalizarea prostitutiei in 2003 in Noua Zeelanda, care a devenit una dintre tarile cele mai liberale din lume in acest domeniu. “Nu este un lucru la care sa te astepti. Mai degraba m-as fi asteptat sa fiu arestata luni dimineata, in loc sa obtin aceasta maxima onoare, sunt foarte emotionata si onorata”, a spus Healy. In 1989, ea a preluat conducerea Colectivului prostituatelor neo-zeelandeze, un grup de aparare a intereselor profesionistelor din acest domeniu, iar dupa reformele legislative din 2003, angajatele beneficiaza de un cod al muncii si garantarea securitatii personale si sociale. Noua Zeelanda, care face parte din Commenwealth (Comunitatea natiunilor), recompenseaza diferiti cetateni de doua ori pe an, de Anul Nou si pentru a marca aniversarea oficiala a reginei Elisabeta a II-a, in iunie. La randul sau, si fostul premier neo-zeelandez Bill English, care a primit titlul de Cavaler, figureaza printre cei recompensati, scrie national.ro.